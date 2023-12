El centenario de Novo Nordisk, la farmacéutica que le declaró la guerra a la diabetes

La farmacéutica danesa Novo Nordisk, llegó a sus primeros 100 años, 13 de los cuales con presencia en Colombia. Esa efemérides no es importante solo por tratarse del primer centenario de la multinacional, sino por los productos medicinales que a lo largo de esos años han salido de sus 10 centros de investigación y desarrollo en cinco países (China, Dinamarca, India, Reino Unido y Estados Unidos), y las 16 plantas de producción con que cuenta en nueve países (Argelia, Brasil, China, Dinamarca, Francia, Japón, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), en especial, la insulina.



(Lea también: Enka y Postobón firman acuerdo para el suministro de resina de PET reciclada)

Facebook Twitter Linkedin

Saúl Cardozo, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Novo Nordisk. Foto: El Tiempo / cortesía

No es solo ese medicamento, del cual ha producido más de 600 millones de plumas del químico. También cuenta con el portafolio del más alto nivel en calidad e innovación científica para las personas que viven con diabetes en el mundo.



Su objetivo, según sus directivas, es impulsar el cambio para vencer la diabetes y otras enfermedades crónicas serias como la obesidad y deficiencias raras en la sangre y endocrinas.



Esto lo hacen siendo pioneros en avances científicos, expandiendo el acceso a medicamentos y trabajando para prevenir y, en última instancia, curar enfermedades. Para ello cuenta con cerca de 61.400 personas en 80 países y comercializa sus productos en alrededor de 170 países.



(Le puede interesar, además: En octubre, la economía colombiana volvió a registrar decrecimiento: fue del -0,41 %)



“Desde Colombia estamos listos para unir esfuerzos en favor de la innovación, investigación científica y el bienestar de nuestro país y nuestro sistema de salud”, indicó Saúl Cardozo, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Novo Nordisk.



Desde el año 2016 ha invertido más de 4.800 millones de pesos en estudios clínicos para fomentar innovación al país.



la directivas sostienen también que se necesita más que medicina para derrotar una enfermedad crónica grave. Por eso, trabajan para crear áreas urbanas saludables, ambientes diseñados para prevenir la obesidad y diabetes e impulsar el cambio sistémico en más de 40 ciudades alrededor del mundo.



A partir de 1923 han invertido esfuerzos significativos para el entrenamiento y acercamiento de actores del sistema de salud, tales como: HCPs, prestadores, aseguradores, entidades públicas etc.



Novo Nordisk adelanta también iniciativas importantes en materia de sostenibilidad como: ‘Ciudades Cambiando la Diabetes’, con focos e Bogotá y Barranquilla, donde se pretende disminuir la curva de prevalencia de la diabetes.



En Bogotá, por ejemplo, entregaron ‘el primer estudio poblacional de diabetes tipo 2’ (datos actualizados y recomendaciones sobre prevención y promoción), sobre prevalencia y vulnerabilidad, a partir de una muestra de 3.000 hogares en todas las localidades de la ciudad (este estudio es fundamental para la ciudad porque no hay cifras actualizadas sobre esta enfermedad), detallan sus directivas.



Es de resaltar que la compañía realiza inversiones a largo plazo en nuevos tratamientos y tecnologías, incluyendo terapias basadas en células madre, para avanzar continuamente el desarrollo de dispositivos médicos y soluciones de salud digital.