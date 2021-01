Puja por ISA, un negocio que puede ser por unos US$ 4.000 millones

El anuncio de Ecopetrol de una oferta formal para comprar la participación de la Nación en ISA agitó este miércoles la puja por la transmisora de electricidad, pues tres semanas antes, el Grupo Energía de Bogotá (GEB) había revelado también su interés en quedarse con la participación mayoritaria en ISA.



Ecopetrol presentó una oferta no vinculante para adquirir las acciones que tiene en este momento la Nación de la empresa Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA), que corresponde al 51,4 por ciento de la compañía, la cual es la participación mayoritaria que hoy tiene el Gobierno. A precios de mercado actuales el valor de esa participación podría alcanzar los 4.000 millones de dólares.



La empresa de petróleos señaló que esta decisión hace parte del plan para entrar en el mercado energético del país.



Tras conocerse la intención de Ecopetrol, la acción de la petrolera bajó 5,7 por ciento en la Bolsa de Colombia en la jornada del miércoles; la acción de ISA cayó 4 por ciento, y la del GEB bajó 0,2 por ciento.



“La acción de Ecopetrol cae debido a que la entidad indicó que una de las fuentes de financiación para comprar ISA sería mediante la emisión de acciones, lo cual genera la expectativa de un incremento en la oferta circulante en el mercado”, dice Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Casa de Bolsa.



Ballén también señala que hay dudas acerca de si en el caso que Ecopetrol compre a ISA, la entidad deba hacer una oferta pública de adquisición (OPA) para que los accionistas minoritarios también puedan vender si lo desean. “Desde mi punto de vista –dice Ballén-, sería lo más justo, teniendo en cuenta que según la regulación en Colombia cuando una entidad desea comprar más del 25 por ciento de una compañía listada, debe realizar una OPA”.



“Esta adquisición significaría un hito en la historia de Ecopetrol que nos fortalecería en el sector energético nacional e internacional y nos permitiría acelerar la transición energética en la que estamos comprometidos. Sería el nacimiento de un conglomerado más fuerte, más resiliente y con mayor capacidad para crecer en la nueva era de la energía limpia”, señaló Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



Así mismo, la empresa precisó que con la posible adquisición de las acciones de ISA, el Grupo Ecopetrol “se fortalecería con activos de infraestructura energética de clase mundial, que generarían un flujo material de ingresos en negocios de bajas emisiones”.



ISA hace presencia en Colombia, Brasil, Chile y Perú y ha tenido buenos resultados financieros en los últimos años. Foto: Cortesía ISA

ISA tiene presencia en Colombia, Brasil, Chile y Perú y ha conseguido buenos resultados financieros en los últimos años.



La compañía petrolera aseguró que con la adquisición de ISA “la Nación mantendría el control de ambas compañías a través de la participación de al menos el 80 por ciento en Ecopetrol”.



Para la transacción financiera se realizará un esquema que incluye una nueva capitalización de Ecopetrol, por medio de emisión de acciones, recursos propios y desinversión en activos no estratégicos. Así mismo, se acordaría un contrato interadministrativo entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda y no a través de una oferta pública de adquisición (OPA).



Recientemente, ha trascendido que el Gobierno Nacional ha revisado planes para vender su participación en Interconexión Eléctrica S.A. Además de Ecopetrol, y del interés confirmado por el Grupo Energía de Bogotá, también se ha mencionado un posible interés de Empresas Públicas de Medellín (EPM).



Entre tanto, para el GEB , ir por ISA encaja en su estrategia de crecimiento en el sector de transmisión de electricidad, donde tiene presencia importante en Guatemala, Perú, Colombia y Brasil, "de manera permanente evalúa oportunidades de inversión, tanto en Colombia como en el exterior".



Si bien Ecopetrol subraya que venderle ISA a esta empresa permitiría que la Nación acceda más rápido a esos recursos, expertos señalan que una oferta abierta en la que estén el GEB y posiblemente otros interesados como EPM permitirían maximizar el precio de ISA, lo que vendría bien en la obtención de recursos públicos para enfrentar la actual crisis por el coronavirus, y entre más recursos se pudieran obtener, se generaría más confianza para el país en los mercados financieros internacionales.



Algunos analistas consultados consideran que una venta a Ecopetrol generaría una concentración extrema en esa empresa, teniendo en cuenta su poder en los hidrocarburos a lo que se le sumaría su presencia en una empresa que domina la transmisión de electricidad. Y un poder de esa magnitud concentrado en manos estatales puede ser inconveniente.



Por su parte, ante el interés de GEB, Ballén comenta que su capacidad de endeudamiento es más limitada, y las necesidades actuales de recursos con las que cuenta el Distrito, a raíz del impacto económico en la capital del país por la pandemia, podrían verse disminuidos en un corto plazo vía menores dividendos de GEB por un flujo de caja más limitado dado el mayor endeudamiento que supondría la operación para la compañía.



En todo caso, expertos consultados ven con buenos ojos la venta a otra empresa estatal, pues consideran que una privatización sería negativa, sobre todo en momentos en que la inversión china viene entrando con fuerza en todo el continente, y no ven conveniente que se amplíe tanto la propiedad de activos estratégicos de transporte y energía en manos de China.

