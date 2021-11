Nómina electrónica: la sanción para las empresas que no la implementen

Este año entró en vigencia la Nómina Electrónica en el país, gracias a la resolución 013 de 2021 expedida por la Dian. De acuerdo con la norma, el sistema de facturación electrónica "es aplicable a otras operaciones tales como los pagos de nómina, las exportaciones, importaciones y los pagos a favor de no responsables del impuesto sobre las ventas -IVA".



Así las cosas, todas las empresas deben implementar este documento de soporte, cuyo plazo límite para las pymes (11 a 100 empleados) es hasta el próximo 10 de diciembre, mientras que en el caso de la mipymes (1 a10 trabajadores) será hasta el 10 de enero de 2022.

Se trata de un documento digital que equivale a la nómina tradicional, cuyo objetivo es tener un mayor control sobre la información de una organización y acelerar la digitalización de las empresas del país.



Sanciones

Aunque la norma no habla de sanciones, al tratarse de un documento electrónico, que hace parte del sistema de facturación, y al haber sido determinado por la autoridad aduanera están contenidas en el Estatuto Tributario Nacional.



La nómina electrónica busca tener un control más preciso de la información de salarios y pagos a trabajadores al recaudar impuestos. Foto: iStock

Así las cosas, según el artículo 651 de la ley en mención, al no suministrar la información correspondiente dentro de los plazos establecidos o que el contenido tenga errores será sancionado con una multa que no supere los 15.000 UVT ($552.000.000 teniendo en cuenta el UVT de 2021), la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:



a) El cinco por ciento (5 %) de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida.



b) El cuatro por ciento (4 %) de las sumas respecto de las cuales se suministró en forma errónea.



c) El tres por ciento (3 %) de las sumas respecto de las cuales se suministró de forma extemporánea.



Andrés Ángel, CEO y Cofundador de Nominapp, explicó a 'Portafolio' que la nómina digital no se trata de hacerla de forma virtual sino de "reportar a la Dian bajo los estándares y políticas creadas por ellos, a través de los operadores especializados y habilitados en este proceso, para la aprobación del ente regulador".

