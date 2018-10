El ADN de Nokia se nutre de una reinvención constante

Oswaldo di Campli, vicepresidente de Nokia para América Latina, señaló que la facturación en servicios tecnológicos para sectores como telecomunicaciones va en aumento en Colombia.



Aunque no reveló cifras de la operación de la compañía en el país, en entrevista con EL TIEMPO en Los Ángeles (Estados Unidos), se refirió al salto que dio la marca de la fabricación de teléfonos móviles a proveedor de distintos puntos de la cadena de valor del sector tecnológico. Nokia nació en Finlandia, en 1865, como un fabricante de pulpa y papel y en 1960 entró al sector de telecomunicaciones.

¿Por qué Nokia vendió la unidad de teléfonos?



En el 2013, la empresa tomó la decisión de enfocarse en la parte de infraestructura y vendió la división de dispositivos a Microsoft. Eso es ya un poco historia porque lo importante es que Nokia tiene la capacidad de reinventarse y hoy es la única empresa en el mundo occidental que tiene un portafolio de punta a punta en infraestructura de telecomunicaciones.



La compañía tiene la capacidad de jugar con el acceso fijo y móvil en la parte del transporte, en lo que tiene que ver con el núcleo de la red y en todos los sistemas de gestión que van alrededor de ellos.



¿Por qué dejan viva la marca Nokia y la fabrica a un tercero?



Hoy, los negocios de Nokia son los operadores de telecomunicaciones y la infraestructura. También el de verticales, que incluye energía, sector público y transporte. Otro foco es la monetización de la propiedad intelectual porque tenemos gran número de patentes y lo que hacemos es sellar alianzas con firmas que fabrican y nosotros verificamos la calidad y el diseño. Los celulares Nokia siguen en el mercado, no fabricamos pero velamos por la integridad de la marca.

Al transformar una empresa a lo digital o para ser de servicios tecnológicos, ¿qué es lo más importante?



Los procesos y los empleados. Es la capacidad de coordinar los distintos puntos de vista sobre los procesos y que luego el personal tenga la capacidad de adaptarse y reinventarse. Muchas veces las compañías tienen la tecnología, pero no saben cómo utilizarla.



De hecho, una estadística muestra que el 45 por ciento de las empresas que inician un proceso digital no tienen claro cuáles son los indicadores que tratarán de mejorar y terminan solo en inversiones. Y muchas veces no dan frutos porque la definición del problema que se debe solucionar no es clara desde el principio.

¿Tenían un área de innovación adelantada para la época que se definió la ruta por seguir en el 2013?



Contamos con Belle Apps, un centro independiente que no estudia casos sino que crea marcos de referencia y nos mostró un poco el norte. Es un centro de investigación y desarrollo con 11 premios Nobel y nos ha puesto como marco de referencia. Son plataformas que nos dicen cuáles son los desafíos y cómo participar en la digitalización.



¿Qué porcentajes maneja la facturación de los negocios?



Cerca del 90 por ciento está enfocado en la que viene de los operadores de telecomunicaciones; 5 por ciento en el negocio de los verticales e industrias y el otro 5 por ciento surge de monetizar y licenciar propiedad intelectual.



¿Qué parte del negocio de Nokia representa Latinoamérica? ¿Cómo está Colombia?



La región representa entre 6 y 7 por ciento. Y Colombia es uno de nuestros mercados más importantes, con la característica de combinar negocios y talento.



¿Cómo ha estado el mercado del país este año?



No abrimos los números por país, pero crecimos en la región a doble dígito en el primer semestre. En elecciones hay grupos que son más conservadores y otros que son más agresivos.



En Colombia, ¿cuál es la inversión en innovación y expansión?



Nokia invierte 15 por ciento de la facturación trimestral mundial, como 4.000 millones de euros, en investigación y desarrollo.



