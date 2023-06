Cerro Matoso tiene la única mina de níquel de Colombia. Es un mineral estratégico para la transición energética del país, pues se usa para la producción de acero inoxidable, indispensable para hacer turbinas y paneles solares.



En entrevista con EL TIEMPO, Ricardo Gaviria, presidente de la compañía que opera en Córdoba, habló de cómo la alta carga tributaria y la inestabilidad jurídica pueden afectar los planes que la compañía tiene a futuro.



¿Cómo se ha comportado la operación de la empresa?

El año calendario (junio 2022 – julio 2023) lo cerramos con aproximadamente 41.800 toneladas de níquel y para el 2023 debemos estar en la misma cifra o un poquito por debajo. Esta es una operación que lleva 40 años y cada vez que pasan los años el grado de níquel va bajando.



Hace un par de años iniciamos un proyecto en Planeta Rica y estamos trayendo mineral de allá, lo que nos ha permitido mantener la producción en niveles de 40.000 o 41.000 toneladas, y si estamos en esos niveles, estamos relativamente tranquilos.



Aumentar la producción depende del grado del níquel, y a menos de que encontremos otros recursos, no podemos incrementar la producción por encima de esos niveles. Este es un tema de sobrevivencia y de mantener la producción en estas cifras con los recursos y las reservas que tenemos.



Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso Foto: Cerro Matoso

¿Han pensado en explorar otras zonas para encontrar más níquel?

Estamos mirando algo cerca de Planeta Rica, ahí tenemos un par de taladros haciendo algunas exploraciones, pero hay otras zonas donde no podemos entrar, como Ituango y Tarazá, porque, desafortunadamente, por temas de orden público es muy difícil operar.



No hemos podido hacer las cosas con la intensidad y con el detalle que quisiéramos porque el orden público no nos lo permite. Cuando el presidente Petro habló de la paz total dijimos que si eso se daba en seis meses estaríamos entrando allá, pero han pasado casi nueve meses y todavía seguimos igual que en el pasado.



¿Qué representa la extensión del contrato hasta 2044?

¿Qué representa la extensión del contrato hasta 2044?

Cuando firmamos el Contrato 051 en el 2012, una cláusula decía que si antes de que se acabara el 2022 nosotros aumentábamos la capacidad de procesamiento de mineral, y le pagábamos un dinero al Estado colombiano, el contrato ya no iba hasta el 2029 sino hasta el 2044. Eso logramos hacerlo e hicimos una inversión de alrededor de 23 millones de dólares.



Ya con esto sobre la mesa, podemos pensar en ver cómo logramos transformar lo que nosotros producimos -que es ferroníquel para producir acero inoxidable- en precursores para hacer baterías, eso significa una inversión importante y cambios tecnológicos.



Seguiríamos produciendo ferroníquel, pero cambiamos la tecnología para pasar de 70 por ciento de hierro y 30 por ciento de níquel a 70 por ciento de níquel y 30 por ciento de hierro, y eso ya se podría usar como precursores para baterías, o producir níquel para uso de baterías, utilizando proceso de lixiviación y demás.



Con el contrato consolidado hasta el 2044 podemos hacer los estudios requeridos para estos proyectos. Creo que entre finales de este año y mediados del 2024 estaremos teniendo alguna claridad sobre si estos proyectos son económicamente viables o no.

¿Qué se requiere en Colombia para seguir impulsando la minería?

¿Qué se requiere en Colombia para seguir impulsando la minería?

La no deducibilidad de las regalías del impuesto de renta no hace a Colombia un país atractivo, la carga tributaria es de las más altas de la región y para un inversionista que viene de afuera la estabilidad jurídica en nuestro país no es la mejor.



Entonces, para un inversionista que quiere invertir en Suramérica o Latinoamérica hay jurisdicciones más cómodas para operar como Chile, Perú, Argentina, Ecuador o Panamá.



Hoy no somos el país más atractivo para invertir, a pesar de que tenemos muy buena mano de obra y muy buenos ingenieros, pero no hemos decidido ser un país minero.



El níquel es utilizado para la fabricación de más de 30.000 productos. Foto: iStock

¿Qué tanto les afectará la no deducibilidad de las regalías?

Esto es un golpe durísimo para todas las empresas mineras y de hidrocarburos. El valor de la compañía, y pensando al 2044, se bajó alrededor del 20 por ciento, creo que todas las otras empresas están en la misma situación.



Hay dos países en el mundo que son los únicos que no permiten la deducibilidad de las regalías: Colombia y Zambia. Esto es algo que solo se nos ocurre a nosotros hacer para espantar la inversión.

¿Qué hacer para mejorar la estabilidad jurídica en Colombia?

Hacer un benchmark y compararse con las otras jurisdicciones porque para hacer proyectos se requieren grandes inversiones, no 30 millones de dólares sino 400 o más de 1.000 millones de dólares. Se requiere decidir ser un país minero para atraer inversionistas, pero llevamos más de 10 años hablando de esto y no pasa nada.

¿Cómo le va a Cerro Matoso en el exterior?

Casi todo nuestro producto se vende en China, Corea y Japón. Otra parte se va para Estados Unidos y una menor cantidad para Europa. Poner en el mercado el producto no es nuestro cuello de botella.

La mina de Cerro Matoso ubicada en el Alto San Jorge, en el departamento de Córdoba. Foto: Carlos Gómez / Proyecto Tierra de resistentes de CdR - EL TIEMPO

¿Cuál es el cuello de botella de Cerro Matoso?

El grado del níquel y la carga tributaria. Nuestra corporación tiene operaciones en Sudáfrica, Mozambique, Australia, Chile, Brasil y Estados Unidos, y si nos comparamos con estas jurisdicciones, Colombia es la que más carga tributaria tiene.



Cuando hacemos proyecciones a nosotros nos castigan en inversiones, estamos en desventaja con los colegas de otras operaciones para hacer inversiones en Colombia.

¿Las granjas solares están en los planes?

Estamos mirando proyectos de plantas solares y tenemos unos proyectos interesantes para la operación, a fin de año tendremos más claridad y podremos dar noticias.



Nosotros comenzamos en temas de transición con buses eléctricos para los trabajadores. Se pueden poner muchas granjas solares, pero se necesita el respaldo de una energía confiable como la de las hidroeléctricas o térmicas.



¿Cómo ha sido la relación con el Gobierno? Porque ustedes tienen el apoyo que otros minerales no han logrado

Desde el inicio, el Gobierno dijo que el níquel era un mineral estratégico para el país y nosotros seguimos aportándole al Estado colombiano, los territorios donde operamos y a los accionistas.



Nuestro primer compromiso en responsabilidad social es que este negocio siga funcionando porque tenemos un grupo de empleados importante, contratistas y familias que dependen de nosotros.

¿Qué planes de inversión tienen para este año fiscal?

En el año fiscal que termina el 30 de junio hicimos inversiones de alrededor de 40 millones de dólares para aumentar la capacidad de procesamiento y para el mantenimiento de los equipos tanto de la mina como de la planta. Y para el año fiscal que arranca en julio creemos que serán 56 o 57 millones de dólares, pero esta cifra todavía hay que refinarla.

¿Les está afectando la conflictividad social en las operaciones?

¿Les está afectando la conflictividad social en las operaciones?

En los últimos ocho años hemos hecho unas 25 consultas previas para diferentes proyectos, tenemos un relacionamiento muy claro y un diálogo muy abierto, aceptamos las diferencias y resolvemos las cosas.



El año pasado la inversión social fue de 15.000 millones de pesos y en el periodo anterior fue del orden de 9.000 millones de pesos más 14.000 millones de pesos para un vía que pavimentamos.



Hace 10 años arrancamos unos proyectos de inversión social. Hemos becado a 200 jóvenes de la comunidad, intervenido alrededor de 1.200 viviendas, entregado más de 1.100 hectáreas de tierras para proyectos productivos y hecho mejoras en las vías.



También le apostamos a más obras por impuestos en el departamento de Córdoba en la medida en que los alcaldes y el gobernador estén alineados y decidan qué obras quieren. Queremos seguir con estas iniciativas porque son obras que se quedan en el territorio para beneficiar a toda la comunidad.



LINA QUIROGA RUBIO

deiqui@eltiempo.com