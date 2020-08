No nos quedamos quietos y las ventas reaccionaron: Colchones ElDorado

Tras un largo proceso, luego de 18 años la icónica compañía Colchones ElDorado logró salir definitivamente a flote del proceso de reorganización empresarial el 1° de julio, en plena pandemia del coronavirus.



Sin embargo, desde que iniciaron las cuarentenas, las ventas en línea de un producto que el cliente acostumbraba a probar en el almacén, han sido un soporte para mantener la senda del negocio, según cuenta Martha Gómez, gerente general de la compañía.



¿Cuánto tardó el proceso en ley de reorganización?



Nosotros duramos en ese proceso 18 años y medio, porque teníamos que pagar las deudas. Tomó tiempo porque se le debía plata al Estado, a los bancos y a algunos proveedores. Lo importante era sacar la empresa adelante y siempre reorganizar los procesos internos, los gastos.



¿Y cómo ven el panorama tras la pandemia y la nueva realidad de la gente?



Nos ayudó que con la pandemia la gente ya se volcó a comprar online. Normalmente la gente quiere mirar y tocar un colchón, pero por estar en la casa, más el reconocimiento de la marca, la gente quiere comprar su producto y eso nos ayudó, más las ayudas del Estado, como el pago de la nómina. En ningún momento se pensó en salir de la gente, sino en apoyarla.



Los que no tenían computador tenían el listado de los clientes antiguos y llamando lograron ventas. No nos quedamos quietos y las ventas reaccionaron. Uno no puede entrar en negativas o quejas, porque no hay espacio para eso.



¿Han podido impulsar el empleo?



Por ejemplo, para ventas online estamos buscando personas discapacitadas y queremos darles prioridad. Estas personas son más fieles, más dedicadas y más entregadas.



¿Qué planes principales tienen ahora?



La proyección es aumentar la producción y tenemos que comprar maquinaria para eso. Y también tenemos que contratar más personal.



Y traeremos productos novedosos, como las telas inteligentes, como las que ayudan a mejorar el equilibrio, la memoria y la concentración, que es hecha con minerales.



¿Qué metas de ventas tienen para este año?



Para este año la meta es de 46.000 millones de pesos, que ya la logramos.



¿Y qué ventas deben tener progresivamente cada año?



Tenemos que tener un crecimiento mínimo del 12 por ciento cada año en ventas para cumplir con las obligaciones.



¿Qué espacio para inversión tienen en cifras?



Cuando estábamos en Ley 550 no teníamos acceso a crédito. Ahora vamos a acudir a figuras como el leasing o el 'renting', así sí podemos tener un crédito para comprar maquinaria.



¿Y qué valor de inversión necesitan?



Por lo menos de 500.000 a 700.000 dólares para comprar maquinaria, actualizar y para poder importar materia prima.



¿Con la nueva realidad y el trabajo sí habrá mayor dinámica para el cambio de colchones?



Estoy totalmente convencida de que eso será así.



¿Cuáles fueron los momentos más difíciles de la reorganización?



Hubo muchos problemas familiares entre la primera y segunda generación. Cuando hay crisis y escasez afloran los problemas. Esos momentos fueron muy difíciles, pero pusimos la familia por encima.



Entre todos trabajamos para sacar la empresa adelante. Y lo otro fue siendo honestos, pagando las deudas. Mucha gente entra a estos procesos con el fin de no pagar, acaban la empresa y abren una nueva.



Eso hace perder la credibilidad de proveedores, trabajadores y clientes. Lo importante es que se pagó hasta el último peso, se puso la cara y se pensó en los trabajadores. Los proveedores nos siguen apoyando y es mucha la gente alrededor que ayudó a salir adelante.

