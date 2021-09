Nike enfrenta problemas de escasez y distribución para esta Navidad

Sin duda Navidad es la temporada comercial más importante del año. Empresas de todo el mundo hacen grandes apuestas para impulsar sus ventas en esta época.



Sin embargo, Nike, fabricante de tenis y productos de ropa deportiva, advirtió sobre la escasez de inventario en los próximos meses, que afectará su negocio en todas las regiones.



“No somos inmunes a los vientos en contra de la cadena de suministro global que están desafiando la fabricación y distribución de productos en todo el mundo”, dijo el director financiero, Matt Friend, quien además recortó el pronóstico de ingresos de la compañía para los próximos meses.



El desastre se debe a los largos tiempos de envío y a que las fábricas se han visto obligadas a detener la producción debido a los cierres relacionados con el covid-19. Eso ha dejado a la dirección en busca de respuestas.



Los ejecutivos dijeron que no anticipaban que la situación empeoraría en los últimos 90 días, con cierres gubernamentales en Vietnam e Indonesia y cuellos de botella que obstruyen el tránsito en todo el mundo.



Friend dijo además que un 80 por ciento de las fábricas de calzado de Nike en Vietnam y casi la mitad de sus plantas de ropa están cerradas, lo que ha provocado la pérdida de 10 semanas de producción hasta el momento.



Advirtió que llevara varios meses volver a su capacidad máxima. Mientras tanto, los tiempos de envío se han duplicado en las rutas clave desde Asia hasta Norteamérica debido a la congestión en los puertos y patios ferroviarios, además de la escasez de mano de obra.



Los productos que solían tardar 40 días en enviarse a todo el planeta ahora tardan 80 días, lo que los deja atascados en tránsito durante meses.



Los márgenes se han visto afectados por el aumento de recargos ante la necesidad de usar flete marítimo.



“Tanto Matt como yo desearíamos tener una bola de cristal, pero no es así”, dijo el director ejecutivo, John Donahoe.



“Estamos haciendo lo que hacen los grandes equipos deportivos, que es enfrentar la realidad, hacer ajustes, mostrar agilidad y ejecutar de una manera en la que resurjamos más fuertes”.



A los analistas les preocupa que eso no sea suficiente, especialmente ahora que Nike se acerca a la crucial temporada navideña cuando el aumento en la demanda de los consumidores podría bloquear aún más los canales de comercio globales.



