Ted Sarandos, el codirector Ejecutivo de Netflix, tuvo una próspera visita a Seúl, en la que se reunió con el primer ministro de Corea del Sur, Han Duk-soo.



La idea de la reunión era discutir sobre los planes de inversión de Netflix y su cooperación con la industria del entretenimiento del país.

Entre los planes de Netflix está, según Sarandos, invertir 2.5 mil millones de dólares en un periódo de cuatro años, para tener una mayor producción de contenido proveniente del país asiático y que está conquistando el corazón de sus usuarios.

Además de los dramas que se extienden en un catálogo de más de 30 producciones y que este año se estiman sean lanzados otros 34 títulos. La idea es tener películas, concursos y otro tipo de contenidos en la parrilla de la aplicación de streaming.



Los K-dramas de Netflix como The Glory, Black Knight, The Good Bad Mother y Love to Hate You, han tomado el ránking de vistas de contenido con lenguaje extranjero durante todo el 2023. Pero el catálogo se extiende incluso con Parásitos, la película ganadora del premio Óscar en 2020 o la popular serie: El juego del calamar.



De acuerdo con los datos de Netflix, "más del 60 por ciento de todos los miembros de Netflix, vieron programas o películas coreanas el año pasado", dijo la empresa

Equipo de la película 'Parásitos' recogiendo el premio Óscar a Mejor Película. Foto: Kevin Winter / AFP

De acuerdo con Sarandos, Netflix además se comprometió a usar esos recursos para financiar programas de capacitación de jóvenes talentos locales, además vincular a aquellos que deseen trabajar en la producción y dar un pago justo a los creadores y productores.



Para esto, según Reuters, el compromiso de la firma además se daría con Asociación de Promoción de la Radio de Corea.



La empresa buscará extender su crecimiento y diferenciarse de sus competidores con la oferta que ya ha hecho que una quinta parte de los usuarios de Netflix haya visto un programa surcoreano y de estos, el 90 por ciento son usuarios extranjeros.

