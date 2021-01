El día cuando Netflix le dijo no a una millonaria oferta de Jeff Bezos

Pocos saben que, en el verano de 1998, Netflix se jugó su futuro en una reunión que puso a sus fundadores, Reed Hastings y Marc Randolph, frente a frente con Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el gigante del comercio electrónico.



Un ‘no’ a un millonario negocio propuesto por Bezos fue, quizá, lo que salvó a Netflix de haber desaparecido del mapa y lo que, eventualmente, lo llevó a convertirse en la exitosa compañía de entretenimiento y servicio por suscripción

Los pormenores de ese pulso Netflix vs. Amazon, ocurrido hace más de 20 años, están descritos con lujo de detalle en el libro "That Will Never Work: The Birth of Netflix and the Amazing Life of an Idea”, escrito y publicado por Marc Randolph en 2019. La historia, además, ha sido contada en medios como CNBC Make It.

Una llamada inesperada

Netflix llevaba cerca de un año de fundada y unos pocos meses de operación como una compañía de alquiler de películas por DVD que le hacía competencia a Blockbuster.



Hastings y Randolph se las arreglaban con un sitio web y una serie de acuerdos con fabricantes de DVD para mantener el negocio a flote, cuando, en el verano de 1998, recibieron una llamada.



“Jeff (Bezos) quería conocernos”, le contó Randolph a CNBC en una entrevista.



Aunque Amazon en ese momento estaba lejos de ser la marca más valiosa del mundo y de que Jeff Bezos se convirtiera en el hombre más rico del mundo, no era una empresa cualquiera. Cuenta Randolph en su libro que, con cuatro años de operaciones, Amazon ya lograba ingresos de 100 millones de dólares en ingresos anuales con la venta de libros y tenía cerca de 600 empleados.

Estas cifras motivaron a Randolph y a Hastings para volar a Seattle a reunirse con Bezos. Sin embargo, preveían qué tenía entre manos el naciente jugador del comercio electrónico.



“Ellos quería ser una ‘tienda de todo’. Eso nunca iba a funcionar”, escribió Randolph en su libro. En ese momento, Amazon buscaba adquirir distintos tipos de negocios para expandirse y, seguramente, el mercado de videos, era una opción atractiva.



Cuando los cofundadores de Netflix llegaron a las oficinas de Amazon se encontraron con una sorpresa. “Entramos a una oficina que era una pocilga. La gente estaba apretada allí. Los escritorios eran viejas puertas de madera y Jeff (Bezos) estaba en una oficina con otras cuatro personas”, cuenta Randolph.



Allí, les ofrecieron comprar Netflix por una “cantidad de ocho cifras”. “Eso podía significar algo entre los 14 millones y los 16 millones de dólares”, escribió Randolph en su libro.



Era una propuesta atractiva para una empresa que apenas llevaba unos meses de trabajo y para los dos empresarios. En ese momento, Randolph era dueño del 30 % de la compañía y Hastings, del 70 %.

El libro revela lo que pensaron ambos de la oferta. Se dice que Hastings pensó, en el momento, que Netflix tenía un potencial mucho mayor a la oferta que les hacía Bezos.



Randolph, en cambio, se sentía bien con la posibilidad de tener ese dinero. Después de todo, la rentabilidad por el modelo de alquiler no era mayor cosa y los costos del negocio eran altos.



En el vuelo de regreso, ambos socios evaluaron pros y contras y decidieron, al final, que no era el momento de hacerse a un lado. Al aterrizar, llamaron a Amazon y rechazaron la propuesta de Bezos.



Aunque no hubo compra, el portal Business Insider, sí asegura que en las memorias de Randolph se registra una breve asociación entre Netflix y Amazon. Netflix incluyó enlaces para que los clientes compraran DVDs desde Amazon y, a su vez, Amazon refería link para rentar películas en Netflix. Pero, aunque, dice Randolph en su libro, el negocio fue exitoso para Amazon, no lo fue tanto para Netflix. La alianza se terminó y cada una de las empresas siguió su camino.



Ese ‘no’ a la propuesta de Jeff Bezos y esa distancia que tomaron ambas empresas fue parte determinante de la historia de Netflix. Hoy, esos 14 o 16 millones de dólares de oferta de compra de Amazon no son nada comparable a la posición que hoy tiene el líder del contenido audiovisual por suscripción.

Según los más recientes informes, Netflix cerró 2020 con una ganancia de 2.761 millones de dólares. Y, de acuerdo con los indicadores de Forbes, los ingresos de Netflix van por el orden de los 21,4 mil millones de dólares y, a la fecha, tienen 8.600 empleados.



En las reconocidas listas de Forbes, Netflix ocupa el puesto 26 en el el ranking de las Marcas más valiosas del Mundo en 2020.



Además, hace poco más de una semana, se confirmó que Netflix había superado los 200 millones de suscriptores al cierre de 2020.

EL TIEMPO