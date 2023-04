Las billeteras digitales se están convirtiendo cada vez más en la mano derecha de las personas, pues a través de estas plataformas hoy en día se pueden realizar buena parte de las transacciones financieras y comerciales que antes requerían de la presencia de los usuarios en las sucursales bancarias o el comercio en general.



Las cifras hablan por sí solas, una billetera como Nequi, del Grupo Bancolombia, que hoy cuenta con 15,8 millones de usuarios, realiza al día entre 12 y 13 millones de operaciones, aunque a comienzos de marzo alcanzaron 17 millones en una sola jornada, según Jorge Otálvaro, director de operaciones de esta plataforma.

Con esas cifra, ¿en qué están trabajando hoy?

El foco para el 2023 es el servicio, la experiencia, la disponibilidad. Dado que estamos en la cotidianidad de las personas, porque Nequi está en la mano de todos los colombianos, dos de cada 5 la utilizan, la idea es tener mucho más usuarios, prestar mucho más servicios y hacerlo a través de mayores inversiones en tecnología para superar el crecimiento de 120 por ciento el año pasado.



¿De cuánto se está hablando?

Vamos a tener un 30 por ciento más que el año pasado y estamos agotando las cifras para garantizar todo el plan de inclusión. Tenemos un estimado alrededor de los 90.000 millones de pesos, lo que nos permitirá seguir sumando usuarios. Hemos multiplicado por 6 el número de clientes y el volumen de transacciones en dos años. En el primer trimestre del 2022 hacíamos en promedio 6 millones de transacciones al día y en marzo tuvimos días de 17 millones.

¿Cómo ven el mercado de las billeteras digitales?

Nequi trasciende el concepto de billetera digital, pues ofrece una plataforma de servicios financieros y no financieros con el propósito de ayudar a mejorar la relación de las personas con el dinero. El tema de transformación digital no solamente lo estamos viendo en fintech, en los neobancos, en este tipo de plataformas, sino en la banca tradicional. Hoy el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado y tenemos el gran reto de digitalizar ese efectivo, de bancarizar, por eso el gran reto es, a través de un modelo de educación financiera, que es nuestra columna vertebral, lograr de manera responsable que los usuarios hagan un mejor uso de este tipo de servicios.

¿Eso incluye el tema del crédito?

Por supuesto, tenemos dos opciones, uno llamado ‘El salvavidas’, que le permite al cliente entre 100.000 y 500.000 pesos para atender una necesidad inmediata y tenemos ‘El crédito propulsor’, un préstamo que va hasta 5 millones de pesos a un plazo de 24 meses, asociado a un emprendimiento, un viaje urgente o una necesidad de consumo en general; el año pasado hicimos 219.000 desembolsos, una cifra muy importante, por lo que vamos a fortalecer aún más ese frente. Y lo más reciente en servicios es la posibilidad de recibir remesas, para lo cual hemos realizado varias alianzas con grandes firmas internacionales.

¿Llevarán esta experiencia a países donde hoy también opera Bancolombia?

Nos interesa mirar oportunidades en otras geografías, Nequi no solo está en Colombia, sino que está en Panamá y estamos evaluando, por supuesto, otras geografías para tener presencia y llevar esta facilidad de servicios financieros y no financieros a otros países, incluso donde no está presente el banco, pero debo aclarar que en este momento no hay decisiones tomadas, estamos explorando apenas un par de opciones.

¿Cómo encaja todo el tema de banca abierta en la estrategia de Nequi?

Estas aplicaciones vienen ya trabajando en open banking, que permitan esa interoperabilidad entre comercio y entidades financieras. La regulación en Colombia viene avanzando muy bien; ahora el Plan Nacional de Desarrollo incorpora todo ese tema; por supuesto, estamos trabajando para ser parte de ese proceso y anticiparnos, a través de modelos innovadores, para permitir que esa interoperabilidad funcione muy bien con nuestros usuarios.

