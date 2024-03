Tras 70 años en la agroindustria, Grupo Bios se lanza al agua y adquiere a Antillana

Luego de siete décadas dedicados a la agroindustria, a través de la cual participan en todos los eslabones de la cadena de la proteína, el colombiano Grupo Bios decidió lanzarse al agua y adquirir la compañía Antillana líder en el país en la comercialización de pescados y mariscos, negocio que llega a complementar el portafolio de productos que dicho grupo ofrece al mercado colombiano, según se lo dijo a EL TIEMPO Santiago Piedrahíta Montoya, presidente de la organización.



Sin revelar el monto de la transacción, que según mencionó fue por una cifra muy importante, el directivo dijo que desde Bios están muy comprometidos con el país y los colombianos pese a la difícil coyuntura, la cual no los detendrá para continuar invirtiendo en el fortalecimiento de sus procesos productivos, en ampliar y mejorar su portafolio de productos, para lo cual invertirán, adicionalmente, unos 200.000 millones de pesos, recursos que se suman a los cerca de 180.000 millones ejecutados en el 2023, un año bastante complejo para el sector empresarial y la economía en general.



En entrevista con esta Casa Editorial, el directivo se refirió a los planes que siguen para la organización que preside luego de la adquisición de Antillana, fundada en 1988 y que comercializa sus productos de mar en los cinco continentes.



También habló de la actual coyuntura económica, lo que esperan del 2024 en materia de crecimiento y proyección, de las reformas que se debaten en el Congreso y sus posibles efectos, de la reforma agraria y del tema de restitución de tierras, sobre el cual su visión difiere mucho de la del Gobierno y así se lo ha hecho saber a algunos ministros del gabinete.



El 2023 fue muy duro para el sector empresarial, ¿cómo les fue a ustedes que se mueven en un segmento clave?

Santiago Piedrahíta Montoya, presidente del Grupo Bios de Antioquia.

Sin duda fue un año duro, todos lo vivimos, lo sentimos todos, y particularmente en Grupo Bios todos los negocios de nutrición animal, de mascotas y de nutrición humana estuvieron complicados en volúmenes, no crecimos frente al 2022; los consumidores estuvieron muy medidos, muy cautos a la hora de comprar debido a la alta inflación, las tasas de interés y la coyuntura en general.



Se sacrificó mucho el consumo por parte de las familias. Nosotros estamos en una categoría donde ese sacrificio es un poco menos fuerte que en otras, pues al final del día las personas tienen que nutrirse. Entonces, en esa categoría se reduce menos el gasto de bolsillo, lo que no sucede, por ejemplo, en otras como entretenimiento, moda o textiles, en las que esa restricción del gasto casi que es inmediato y demora más en reactivarse cuando la situación económica se normaliza.

Y, ¿cómo los recibe el 2024?

Bios es una organización cuyo propósito es la nutrición de animales, mascotas y humanos, son tres ejes con dinámicas distintas. En nutrición animal nuestro propósito es hacer más eficiente al productor pecuario para que sea más rentable su producción. El mundo de mascotas, es un poco más de sentimientos y emocional y el de la nutrición humana en el que venimos creciendo desde hace unos 10 años es fundamental. Tienen realidades muy distintas, pero independientes de la realidad que vivimos son negocios con muchas oportunidades y nosotros seguimos apostando e invirtiendo en plantas de sacrificio, en frigoríficos, en centros de distribución pese a la incertidumbre actual. Seguimos para adelante en nuestros planes de inversión, porque esta es una organización que lleva más de 70 años en el negocio con una visión de largo plazo y esto en cualquier momento vuelve a rebotar.

Precisamente, acaban de cerrar una compra muy importante...

Sí, adquirimos el ciento por ciento de las acciones de Antillana, una empresa con más de 36 años de experiencia en productos de mar, pescados y mariscos, y llegamos allí ante la necesidad de tener una oferta mucho más completa en proteína para los clientes de la organización; lo segundo, esta es la proteína que tiene en la actualidad un muy buen crecimiento, empezamos a buscar y Antillana es uno de los jugadores relevantes del mercado dado que es un comercializador integrador multiespecie, pues ofrece camarones, langostinos, pulpo, salmones, tilapia, entre otros.



La compañía compra pesca en Colombia, pero además, de otros 15 países; la trae al país, la consolida y luego exporta a los cinco continentes, a través de distintos canales. Tienen una muy buena penetración en el segmento del food services, cadenas de comercios y creemos que podemos tener unas muy buenas sinergias porque nosotros somos muy fuertes en el mundo tradicional, minimercados, tiendas y supermercados medianos.

¿Qué tanto le suma Antillana al Grupo Bios

Antillana es una compañía de cerca de 200.000 millones de pesos en ventas anuales, que si se mira en el consolidado de Bios que es de unos 6 billones no es la movida más grande de todas, pero cuando se mira el mundo de la proteína para humanos, sí nos permitirá un crecimiento de cerca del 20 por ciento en las ventas de ese portafolio específico.



Esta es una compañía de inversionistas colombianos y franceses muy basados en Cartagena, a donde ampliamos nuestra presencia con esta adquisición reciente, apenas se cerró el 7 de febrero, aunque veníamos trabajando en esa negociación desde el año pasado.



Con tratamos un banquero de inversión que fue y tocó las puertas de Antillana y presentó una oferta de compra parcial, en un principio, pero cuando la negociación avanzó decidimos que lo mejor era que se comprara toda la compañía, lo que alargó todo el proceso.

¿Qué empresas hacen parte de la organización Bios?

En el eje de nutrición animal tenemos marcas líderes como Contegral y Finca, y eso lo complementamos con un tema de mejoramiento genético en porcicultura y en ganadería, tanto de leche como de carne. Ahí manejamos dos empresas que son ABS en lo bovino y PIC en lo porcino, ese es el negocio más grande de esta organización,que en el 2022 vendió un poco más de 6 billones de pesos, esa cifra es superior en el 2023 y de eso un porcentaje muy importante viene del segmento de nutrición animal.



La otra autopista es la nutrición de mascotas, un negocio que, pese a las dificultades del 2023 tuvo crecimientos positivos de un dígito. Ahí tenemos marcas que en el país alimentan a más perros y gatos, donde además de nutrir, desde antes de la pandemia venimos trabajando en el tema de tenencia responsable de las mascotas en todos los frentes.



El tercer eje es la nutrición humana, en el que tenemos desde hace varios años el tema de pollo con las marcas Friko y Pimpollo. Contamos con producción de huevo en el centro del país (Tolima) con las marca Vigor y el año pasado relanzamos Lorenzano especializada en carnes frías, una marca muy tradicional de tiempo atrás; venimos también desarrollando oferta de proteína de origen vegetal y somos el accionista individual más importante de La Fazenda, especializada en carne de cerdo y, pues ahí fue cuando nos dimos cuenta que hacía falta la oferta de productos de mar (pescados y mariscos), una proteína cuyo consumo es de los que más crece en Colombia.

¿Qué otras inversiones están contempladas en el plan del 2024?

Friko es otra de las filiales de Grupo Bios que está en la línea de nutrición humana en el segmento avícola.

Este año tenemos un capex (inversiones en bienes de capital), que sin incluir la compra de Antillana, será cercana a los 200.000 millones de pesos, que se suman a los 180.000 millones que ejecutamos el año pasado, inversiones que estánencaminadas a fortalecer cada uno de los ejes que ya mencioné, desde centros logísticos, infraestructura, puntos de venta y otros frentes que nos permitan ampliar la capacidad productiva.

¿Qué sigue ahora ya con Antillana dentro del portafolio?



Uno de los primeros pasos será consolidar las sinergias de ambas organizaciones. Nosotros somos una con más de 70 años dedicados al campo y nunca habíamos mirado los mares. Entonces esta llegada al mar nos abre un poco los ojos, nos genera nuevas oportunidades, tenemos que aprender de ese nuevo frente y para eso tenemos a todo el equipo de Antillana, que nos suma unos 450 colaboradores a nuestra planta que es de unos 8.000 trabajadores. Necesitamos de ellos porque lo primero que tenemos que hacer es aprender de ese mundo y lograr capturar el valor de esa organización, porque al final del día queremos que el consumidor nos perciba como la mejor opción multiproteína.

¿Cómo se comporta el consumo de productos de mar en el país?

En los últimos 10 años en Colombia se consumían más de 22 kilos de carne de res per cápita, hoy está cerca de 16 kilos; el pollo ha sido uno de los grandes ganadores con cerca de 37 kilos per cápita al año; el cerdo, en términos de velocidad de crecimiento es el que más ha ganado, hace una década era de 3,5 kilos hoy en día llega a 13 kilos por persona, mientras que el pescado, en ese mismo periodo paso de 2 kilos a cerca de 9 kilos, viene ganando buen espacio en la canasta de las familias.



Ahora, cuando uno toma la bolsa de pesacados y mariscos, el precio promedio por kilo es mucho más alto que el pollo y el cerdo... puede ser un negocio de nicho cuando se mira el consolidado, pero tiene más segmentos que los otros que crecen muy bien, como la tilapia, cuyo precio es muy similar al del pollo o el cerdo, lo que hace que estas pescas blancas ganen en el bolsillo del consumidor.

Facebook Twitter Linkedin

El consumo de pescado en Colombia viene en aumento. En la última década pasó de 2 kilos por persona al año a cerca de 9 kilos, según datos del mercado.

¿El tema de las reformas que se discuten en el Congreso de alguna manera los tiene frenados?

Un poco, porque nosotros esperábamos que todas esas reformas, particularmente la laboral, generara formalización y no encarecimiento de las nóminas, entonces, si terminamos en la reforma esta encarecerá la formalidad, vamos a terminar trasladándole a la proteína todos esos costos y afectando al colombiano de a pie que se le vuelve más costoso el consumo de proteína. Al final lo que nos preocupa es que hayan reformas que terminen en contra de la generación de empleo y fomentando la informalidad.

Con esa vocación al campo que los caracteriza, ¿cómo ven la reforma agraria?​

Es un tema interesante, pero tengo mis cuestionamientos que en cierta medida chocaron con los de la exministra ( de Agricultura) Cecilia López, que era una muy buena contraparte. Tuvimos varias conversaciones y en varias reuniones y eventos públicos me jalaba las orejas y yo le reviraba. Yo le decía, vea ministra, el problema es que Colombia está obsesionada por el tema agrícola desde la posesión de la tierra y ahí creo que nos equivocamos como país.



La verdad es que no importa de quien sea la tierra, lo importante es la tierra para qué, lo que produce, no la propiedad per se. Prueba de ello son los múltiples esfuerzos que el país ha hecho en el pasado de entregarle una parcela a una persona, que al final ha terminado sin uso porque esos campesinos no son sujetos de crédito, no tienen con qué ponerla a producir, entonces, ese no puede ser el fin. Lo importante es ver cómo volvemos esa tierra productiva.

¿Cuál podría ser la salida?

Insisto en que la tierra no puede ser el fin sino un medio, si es un terreno valdio que se alquile a largo plazo, 15 años, lo que necesita el país es, más bien, seguridad jurídica sobre la tierra. Nosotros tenemos muchos proyectos en los Llanos y no necesitamos comprar una sola hectárea , necesitamos es arrendar a largo plazo, invertir en maquinaria, en mejoras de la tierra y en sembrar, pero se requiere que haya seguridad para que, al cabo de uno o dos años, no vayan a quitar ese terreno, porque se requiere recuperar esa inversión. Esos son los verdaderos temas que se requieren resolver con una reforma agraria y que, desde luego, haya seguridad, educación e incentivos en el campo para trabajar y evitar que el campesino migre a las ciudades.