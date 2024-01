Los 5 consejos infalibles para emprender de Whitney Wolfe Herd, creadora de Bumble

En una de sus últimas reuniones del año con su equipo, Whitney Wolfe Herd dijo una frase que ha sido replicada desde entonces en redes sociales: “Si quieren ser buenos, hagan lo que la sociedad quiere que ustedes hagan, pero si quieren ser los mejores, innoven. Hay que reescribir las reglas”. El 2 de enero de 2024, dejó de ser la CEO de Bumble, una de las aplicaciones de citas más importantes del mundo que fundó hace una década, para convertirse en la presidenta ejecutiva de Slack, una plataforma de mensajería instantánea.



(Lea: 'El amor y las relaciones siempre han sido un negocio': Whitney Wolfe Herd, CEO de Bumble)

Su nombre ha sido mencionado en los principales medios de comunicación del mundo porque ha sido una de las mujeres empresarias disruptivas en Estados Unidos. Fue la emprendedora más joven en lanzar al mercado de valores de ese país una empresa y Forbes la catalogó como una de las 30 personas, menores de 30 años, más destacadas del 2017.

Esa misma publicación la incluyó en la lista de las 50 mujeres más ricas que hicieron su fortuna por sí mismas, es decir, sin ningún tipo de herencia. Su patrimonio neto promedio es de 510 millones de dólares, según índices internacionales, aunque en los últimos años logró superar la barrera de los 1.000 millones de dólares. En 2018, la revista Time la mencionó entre las 100 personas más influyentes.

Su historia ha sido una completa montaña rusa. Tiene 34 años y desde que era adolescente se inició en el camino del emprendimiento. Cuando tenía apenas 19 años, creó Help Us Project, una iniciativa para recaudar dinero vendiendo productos para ayudar a los animales afectados por el derrame de petróleo en el golfo de México, en abril de 2010. Obtuvo solo 200 dólares, pero celebridades de la talla de Nicole Richie aportaron.



(Lea: Portada de Revista BOCAS: la vida e historia de Whitney Wolfe Herd, creadora de Bumble y cofundadora de Tinder)

Por esa época cursaba la carrera de Estudios Internacionales en la Universidad Metodista del Sur, en Dallas, Texas. Fue una de las líderes de Kappa Kappa Gamma, una sororidad —grupo de solidaridad entre mujeres— a la que perteneció la reconocida diseñadora de moda estadounidense Tory Burch. “Fue de los primeros referentes femeninos en los que me inspiré”, dice en diálogo con EL TIEMPO.

En 2011 se graduó y decidió hacer un voluntariado en Asia. Allí conoció de primera mano cómo niños en Camboya no podían ir a sus escuelas porque sus familias no podían pagarles sus uniformes, entonces decidió hacer una convocatoria a través de Facebook para recaudar dinero. “Entendí el poder de la tecnología para cambiar cualquier cosa”, recuerda.

De regreso a Estados Unidos, logró entrar a Hatch Labs, una incubadora de plataformas digitales. Estuvo en el equipo de Sean Rad para liderar un proyecto llamado Cardify, una aplicación de fidelización de tarjetas de crédito. Sin embargo, para el segundo semestre de 2012, el grupo decidió apostarle a un prototipo llamado Matchbox —después renombrado Tinder— que se convertiría en la mayor aplicación en el mundo para conectar entre personas.

Wolfe Herd se convirtió en cofundadora con especial atención en la estrategia de mercadeo. Pero en 2014 salió tras denunciar a la compañía y a Justin Mateen, uno de los fundadores, por abuso y discriminación sexual. La empresa negó los señalamientos y Mateen fue suspendido.

Ella emprendió un nuevo camino. Tenía 24 años y, tras ser víctima de acoso en plataformas digitales, decidió crear una aplicación exclusiva para mujeres. Por ese tiempo, habló con el emprendedor ruso Andrey Andreev, fundador de Badoo —otra red social—, a quien conoció en una cena en 2013 y le puso sobre la mesa la opción de crear una nueva aplicación de citas. A finales de 2014 se concretó Bumble con un marco diferente: las mujeres tienen el control de iniciar la conversación.

Un emprendedor exitoso debe creer que puede superar cualquier problema con

su equipo. Tiene que creer y apasionarse por resolverlo, no quedarse en él FACEBOOK

TWITTER

Siete años después, en febrero de 2021, en plena pandemia, Wolfe Herd tocó la campana de Nasdaq, que lanzó la empresa a la bolsa de Nueva York. El arranque fue exitoso, las acciones pasaron de 43 dólares a 76 dólares y el patrimonio personal de la joven aumentó.

Hoy da un paso al costado. “Es hora de volver a mis raíces fundadoras e innovar para la próxima década”, publicó en un comunicado. En su remplazo llegará la brasilera-estadounidense Lidiane Jones, exdirectora ejecutiva de Slack. “Es tiempo de innovar y de llevar a Bumble a otro nivel”, escribió Wolfe Herd.

En entrevista con este diario en Austin, Texas, la multimillonaria entrega cinco consejos infalibles para emprender.

1. Ser un líder auténtico es fundamental

Para Wolfe Herd, un emprendimiento puede ser sólido si tiene un líder que gestiona y tiene claro hacia dónde va el proyecto, pero se adapta a los nuevos modelos. “Hoy el concepto de liderazgo es diferente al de hace décadas. El líder de la actualidad no puede pensar en que es el líder porque sí y jactarse de su posición. Ni tampoco puede ser un simple actor con un cargo”, dice.

Y continúa: “El líder de hoy debe ser como un padre auténtico que trate a las personas iguales emocionalmente y ser cada vez más accesible a sus coequiperos, porque de esa forma garantiza transparencia. La autenticidad va de la mano de la amabilidad y permite tener la mente abierta y empatía”.

Facebook Twitter Linkedin

Whitney Wolfe Herd fue la emprendedora más joven en lanzar una empresa al mercado de valores en Estados Unidos. Foto: Kristen Kilpatrick

Pero también agrega que debe mantenerse una característica en el rol de ser la cabeza de la empresa: “Hay que tomar algo de ese padre estricto que conocimos y tenemos en mente sin perder esas otras características que mencioné. Cuando hay firmeza desde el liderazgo, los procesos fluyen en la dirección correcta. Eso permite claridad en cuanto a expectativas y asignación de tareas. Ser amable no significa convertirse en la presa fácil de las mentiras y para eso se requiere determinación”.

En ese orden de ideas, Whitney Wolfe Herd suma cuáles son las habilidades que debería tener un CEO en la actualidad. “Creo que el máximo responsable de una empresa debe tener claro que sus reportes deberían estar direccionados hacia sus clientes y no a satisfacer solo a la junta directiva. Para ser un verdadero director ejecutivo tienes que trabajar para tus clientes”, dice.

“Es algo que la gente pasa por alto”, puntualiza y sigue: “El verdadero director ejecutivo de una empresa es el propio cliente y, en ese sentido, si mi cliente no está satisfecho, no tengo trabajo. Es una fórmula sencilla”.

Y es enfática en decir que “un gran CEO es alguien que es identificable”. En sus palabras, es alguien que “se sobrepone a los típicos comportamientos de roles políticos” para convertirse “en alguien que se diferencia de los demás en el lado positivo por su carácter y forma de hacer las cosas, y es alguien amable, insisto, porque lo que se logra importa, pero cómo se logra es igual o hasta más importante”. Y subraya: “No dejen de ser quienes son por la percepción que pueda tener alguien más sobre ustedes”.

2. Los retos no son piedras

Las crisis existen y ocurren en varios puntos del camino; la forma para actuar sobre ellos dependerá de las habilidades diferenciales FACEBOOK

TWITTER

Construir una empresa no es un camino fácil y eso lo reconoce Whitney Wolfe Herd. “Es común ver cómo en los sistemas económicos se subestima a las personas, por ser joven, mujer, o alguien que no es tradicionalmente igual a lo que ellos esperan. A mí me pasó y sufrí de acoso digital incluso, pero tenía dos opciones: lamentarme de lo que me pasaba o tomar acción, y me decidí por lo segundo”, cuenta.

“En ese momento, solo yo podía resolver mis problemas. Contaba con pocos amigos cercanos y familia. Y ahí surgió la idea de crear un espacio seguro para las mujeres tras todo lo que me había pasado. Mi punto es que en los momentos adversos, que son totalmente diferentes para cada persona, pueden salir ideas que pueden convertirse después en proyectos sostenibles”, señala.

Facebook Twitter Linkedin

Forbes la catalogó como una de las 30 personas, menores de 30 años, más destacadas en el 2017 Foto: Kristen Kilpatrick

Wolfe Herd recuerda que cuando salió de Tinder el mundo “se volcó” contra ella. “Querían sofocar mi voz, pero pensé en qué tipo de ejemplo les quería dar a otras mujeres, tanto de mi familia y amigas como desconocidas. Tenía que demostrar que era alguien a quien no podían derribar con piedras”.

Ese empoderamiento es algo que marca la diferencia. “Un emprendedor exitoso debe creer que puede superar cualquier problema con su equipo. Tiene que creer y apasionarse por resolver el problema, no quedarse en él. En mi caso, por ejemplo, nació Bumble y fue lo que salvó mi vida”. Y agrega: “Las crisis existen y ocurren en varios puntos del camino; la forma para actuar sobre ellos dependerá de las habilidades diferenciales dentro de cada uno de los equipos y de las características propias de cada líder”.

3. Cuándo pedir dinero para el emprendimiento

Una de las preguntas que más hacen los emprendedores está relacionada con el momento para recaudar capital económico e impulsar el proyecto o la empresa. Whitney Wolfe Herd lo responde de esta forma: “No hay que hacerlo si no hay algo sustancial. Hay gente que se me acerca y me dice que está comenzando algo nuevo y me pregunta si puedo invertir en eso. Entonces les respondo: ¿Puedes probar que eso funciona primero?”.

He visto empresas que tienen una gran cara conocida para liderar pero no tienen un buen equipo de ventas, o al contrario. Si no hay una gran articulación, no funciona FACEBOOK

TWITTER

La razón, según cuenta, es que varios se enfocan en buscar dinero lo más rápido posible sin antes ver qué tan factible es su propuesta para el mercado. “Si es todavía un documento de una investigación, hay que de igual forma defender con evidencia que eso puede funcionar. Buscar dinero solo por tener dinero es algo estúpido y no coherente con los procesos para emprender”, asegura.

Y recalca: “Cada empresario o emprendedor debería recaudar dinero cuando crea y conozca que algo de su proyecto funciona o tiene altas probabilidades de que va a funcionar. Creo que resolver un problema real y ser creativo es fundamental. Y para demostrarlo hay que crear prototipos, que son realmente importantes”.

También hay que ser “auténticos con las ideas”. Wolfe Herd se refiere a “siempre decir la verdad de lo que se ofrece y ser disruptivos o tratar de lograr alguna variación que marque la identidad de lo que se ofrece, porque ese es el gancho que verán los inversores”.

4. Hay que trazar un guion

Facebook Twitter Linkedin

Time la incluyó entre las 100 personas más influyentes en el 2018. Foto: Kristen Kilpatrick

Para Whitney Wolfe Herd algo que no puede evitarse es el optimismo por crecer y resolver problemas: “Un emprendedor se caracteriza por encontrar soluciones y en la actualidad son más poderosos quienes logran tomar un camino distinto al tradicional. Mi primer trabajo no fue el de mis sueños, por ejemplo”.

Y agrega: “Cuando Bumble nació venía de un momento en el que no quería tener relación alguna con las aplicaciones de citas, pero todo se fue desarrollando en esa dirección. Yo solo me decía: ‘¿Sabes qué? Esto es lo que va a pasar’. No tenía idea de cómo iba a resultar, pero lo visualizaba y me lo creía”.

“Eso me permitió trazar un camino para llegar a lo que había visualizado. Eso es muy poderoso. Repítelo las veces que sea necesario y en voz alta para que lo tengas siempre presente. Aunque eso no es lo único que se debe hacer, porque hay que trabajar y seguir avanzando hasta conseguirlo”, detalla. “Manifestar es solo una forma de tener presente algo que quieres que suceda, pero hay que hacer un guion o crear un camino para lograrlo. Nada se logra si no se actúa hacia esa idea”, puntualiza.

5. Un equipo ganador, la clave



Wolfe Herd hace una analogía: “Piensa en el equipo de baloncesto o fútbol de tus sueños. Cuando están en un juego decisivo, los fanáticos del otro equipo intentarán abuchear y señalar. Pero solo basta con que uno de los jugadores vea a su alrededor y se sienta respaldado por sus compañeros, vea que formen un marco rígido que permita mantener la visión en el balón y concentrarse en ganar. Eso solo se logra con un gran equipo”.

Para ella, trabajar en equipo es valioso cuando se desarrollan emprendimientos. “Siempre he repetido una frase: un buen negocio tiene varios ingredientes, no solo uno, es parte de la receta”, dice. “He visto empresas que tienen una gran cara conocida para liderar pero no tienen un buen equipo de ventas, o al contrario. Si no hay una gran articulación, no funciona”.

También afirma que es fundamental una “excelente organización” en todos los aspectos. “Cada minuto importa y no pensar en el impacto en los demás de no ser organizados es simplemente ser egoísta. Hay que trabajar duro, por supuesto, pero no hay que sacrificar la salud mental”, dice. Y se refiere a que la organización interna es clave para entender que “las personas deben estar tranquilas para ser productivas”.

“Antes revisaba mi celular todo el día, ahora tengo espacios determinados donde no lo uso para pasar tiempo con mis hijos. Se trata simplemente de determinar en qué momento alguien va a hacer algo o no sobre el trabajo y su vida, una estrategia que funciona”, concluye.

(Esta entrevista fue realizada en Austin, Texas (Estados Unidos), por invitación de Bumble)

DAVID ALEJANDRO LÓPEZ BERMÚDEZ

Periodista de Reportajes Multimedia

berdav@eltiempo.com

En redes: lopez03david

Más noticias