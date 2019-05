La brasileña Natura acuerda la compra de Avon

La fabricante brasileña de cosméticos Natura llegó a un acuerdo para adquirir el control de su competidora, la estadounidense Avon.



Según el acuerdo, una nueva sociedad denominada Natura & Co o Natura Holding será la titular de las acciones de Natura y Avon, cuyas operaciones y negocios serán combinadas.

Los actuales accionistas de Natura tendrán el 76 por ciento de la nueva empresa, mientras que el 24 por ciento restante estará en manos de los actuales accionistas del fabricante estadounidense. Una vez concluida la transacción, Natura & Co pasará a ser el cuarto mayor grupo exclusivo de belleza en el mundo según un comunicado de las compañías.



Se estima que el monto de la operación, que se hará a través de un intercambio de acciones, ronde los 2.000 millones de dólares.



Natura y Avon contarán juntas con 6,3 millones de representantes y consultoras, 3.200 tiendas en diversos países del mundo y una facturación anual superior a los 10.000 millones de dólares.



Natura & Co estima que la combinación entre ambas empresas resulte en sinergias estimadas entre 150 millones y 250 millones de dólares anuales.



En el caso de Colombia, la operación le permitirá a las dos empresas integradas entrar al club de las que al año venden más de un billón de pesos, ya que, según la Superintendencia de Sociedades, mientras que Avon tuvo ingresos operacionales por 761.301 millones de pesos en el 2018, los de Natura llegaron a 309.547 millones de pesos.



La intención del "holding" es reinvertir parte de ese capital para aumentar todavía más su presencia en los canales digitales y medios sociales, en investigación y desarrollo, iniciativas de marca y expansión de la presencia geográfica", afirma el comunicado.



La confirmación de la transacción fue anunciada tras el cierre de los mercados en Brasil, pero a primera hora del día la compañía brasileña ya había anunciado que las conversaciones con Avon se encontraban en un estado "avanzado".



Por ello, los inversores reaccionaron con optimismo y las acciones ordinarias de Natura lideraron las ganancias del índice Ibovespa de la Bolsa de Sao Paulo con un avance del 9,43 por ciento.



Natura, fundada en 1969, es la mayor fabricante y comercializadora de cosméticos de Brasil y está presente en diversos países, como Argentina, Chile, Colombia, Francia, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros.

Cifras del negocio

Con Avon, Natura &Co logrará una facturación bruta anual superior a 10.000 millones de dólares, más de 40 mil colaboradores y presencia en 100 países, con más de 200 millones de consumidoras en todo el mundo, por medio de consultoras y representantes, tiendas, plataformas digitales y e-commerce.



“El modelo de negocios está evolucionando y el poder de la era digital permite al grupo ir más allá de brindar productos y consultoría, ampliando el empoderamiento de las mujeres, a través de la generación de condiciones para su independencia financiera y una mayor autoestima”, afirmó Luiz Seabra, cofundador de Natura.



Según Roberto Marques, Presidente Ejecutivo del Consejo de Natura &Co: “tras las adquisiciones de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017, con Natura &Co está dando otro gran paso, decisivo, para crear un grupo global, multimarca y multicanal, orientado por propósito”.



La transacción representa un premio del 28 por ciento para los accionistas de Avon e implica un múltiplo de EBITDA de 9,5 veces, o de 5,6 veces asumiendo el impacto total de las sinergias esperadas.



Sobre la base de los precios de cierre del 21 de mayo, la transacción valora a Avon 3.700 millones de dólares, y al grupo combinado en 11.000 millones de dólares.



Al cierre, las acciones de Natura &Co cotizarán en B3 con un 55 por ciento de capital en circulación, más allá de las ADRs listadas en la Bolsa de Nueva York. Los accionistas de Avon tendrán la opción de recibir ADRs negociados en esa plaza bursátil o acciones listadas en B3.



Natura &Co fue asesorada por UBS Investment Bank y Morgan Stanley y Avon fue asesorada por Goldman Sachs. Los miembros del Consejo de Administración de Avon también fueron asesorados financieramente por PJT Partners.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS