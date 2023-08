Muchos recuerdan que su infancia estuvo marcada por algunas marcas que acompañaron sus primeros años escolares. En especial las cartucheras, loncheras y morrales que solían ser de Totto.



Quiénes podían adquirir algún producto de esta empresa colombiana, sabían que podían escoger entre un millar de diseños sin importar que muchos colombianos tuviesen el mismo, siempre había alguien de otro curso u otra institución con la que se podía coincidir en gustos, pese a la variada colección.

Lo importante era su versatilidad, era bonita, espaciosa y podía aguantar el más infame de los usos. Por eso no es de extrañar que con el tiempo, este emprendimiento de maletas lograra expandir su mercado hasta convertirse en una multinacional.



Desde su creación en 1987, su fundador, Yonatan Bursztyn, intentó crear un accesorio que fuera conforme con las necesidades de los estudiantes de la época, que en su mayoría, según él, llevaban el material educativo entre los brazos porque la calidad de los bolsos existentes no era tan buena.



"Fui a una feria en Italia donde vi una colección de maletines en lona y dije: qué marcas hay en Colombia, qué productos hay. Yo había salido de la universidad hace unos años y todavía se acostumbraba a llevar los libros debajo del brazo y las mamás tenían que comprarles a sus hijos dos veces al año el morral, porque no aguantaban. Dije: 'Aquí hay una oportunidad'", señaló el empresario en entrevista con 'Noticias Caracol' en 2019 .



Con el paso del tiempo y tras su crecimiento esta logró adicionar otro tipo de productos a su catálogo, entre los que se destacan maletines para los viajes más largos, ropa tipo deportiva y casual, y accesorios como relojes, billeteras, sombrillas y llaveros.

¿En cuántos países se comercializa la marca?

En la actualidad, esta multinacional inspirada en el nombre de la agrupación estadounidense 'Toto', cuenta con más de 600 puntos de venta en 35 países a lo largo de mundo, según su página web.



Allí se encuentran naciones pertenecientes a la parte sur del continente, como al centro del mismo, sin embargo, no se limita solamente a esta parte del mundo:



-Guatemala

-Aruba

-Curaçao

-Honduras

-El Salvador

-Panamá

-Puerto Rico

-Nicaragua

-Bolivia

-Chile

-Costa Rica

-Ecuador



No obstante, la compañía también ha logrado tener presencia en Europa en naciones como Eslovenia, España, Italia, Grecia, Irlanda y Reino Unido, así como en algunos territorios del Medio oriente y el Norte de África desde su incursión a mediados del 2018.





