Han pasado 15 días desde que Viva Air suspendió sus operaciones en el país y todavía hay viajeros con problemas en los aeropuertos nacionales. La crisis que se desató en el sector aéreo parece no terminar.



El Gobierno nacional estaría evaluando presentar una denuncia contra la aerolínea de bajo costo por el delito de estafa, según señaló el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en una entrevista para 'CM&'.



El ministro manifestó que están recopilando todas las pruebas e información necesaria para presentar desde el Gobierno nacional la denuncia ante las autoridades competentes.



"Nosotros estamos verificando la posibilidad de que se haya incurrido, por parte de Viva (Air), en un posible tipo penal de estafa cercano a los 200.000 millones de pesos. Estamos verificando los temas, y esta semana le anunciaríamos al país decisiones muy duras frente a este tema", dijo el alto funcionario.



El objetivo de la denuncia es garantizar los derechos de los trabajadores que quedaron a la deriva tras las decisiones administrativas de la aerolínea que suspendió operaciones el pasado 28 de febrero. Junto a ello, por presuntas violaciones al ordenamiento jurídico.



"Aquí no solo se respeta a la persona, se respeta la Ley y la Constitución y las reglas que rigen el transporte aéreo", señaló el ministro durante una entrevista.



Además, dijo que entre las diferentes quejas y denuncias que han recibido, algunas agencias de viaje reportaron deudas de hasta 30.000 millones de pesos por tiquetes vendidos por Viva Air y aún no reciben respuesta.



La Fiscalía General de la Nación ya estaría iniciando la investigación contra la aerolínea colombiana, de acuerdo con el fiscal general, Francisco Barbosa, en entrevista para RCN Radio.



"Estamos determinando si estamos frente a delitos de estafa en masa, pero hay unos temas que son administrativos y tienen que resolverse. Entonces estamos determinando si estamos frente a ese tipo de delitos o no", aseguró Barbosa.



Por ahora se está estableciendo si procede o no una persecución de carácter penal en contra de la empresa que, a pesar de tener una representación del 20 por ciento en el mercado aéreo colombiano, está a la espera de un proceso de integración con Avianca.



Se espera que en las próximas horas la Aeronáutica Civil entregue una respuesta sobre este proceso. Junto a ello, la Superintendencia de Transporte sometió a Viva Air a la figura de control. Esto implica que no puede vender bienes, modificar estatutos y otras acciones sin autorización de la entidad.