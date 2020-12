Pymes, con rebaja del 5 % en renovación de registro mercantil en 2021

El Gobierno expidió el decreto a través del cual establece una serie de beneficios en las tarifas de registro mercantil en pro del desarrollo del sector productivo nacional, que se han visto afectadas por la pandemia de Covid-19.



Según el Decreto, la renovación de establecimientos, sucursales y agencias de las mipymes tendrá también un descuento del 5 por ciento sobre el valor de la tarifa.



José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio, Industria y Turismo, estos beneficios tienen como objetivo contribuir al proceso de reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas a partir del próximo año.



Agregó que al final se trata de ahorros para las mipymes colombianas de más de 11.000 millones de pesos, con lo cual el Gobierno Nacional impulsa la recuperación del tejido empresarial colombiano en el marco de la coyuntura.



El Decreto también estableció descuentos del 7 por ciento en las tarifas por cancelación y mutación de la matrícula mercantil, así como por la inscripción en el registro mercantil de actos y documentos.



Además, los certificados que expidan las cámaras de comercio (certificado de matrícula mercantil, certificado de existencia y representación legal y certificados especiales) tendrán también un descuento del 5 por ciento%.



En cuanto a las personas naturales comerciantes mipymes, que no hayan podido renovar la matrícula mercantil en 2020, tendrán derecho a cancelar su matrícula, sin sufragar el derecho de la renovación por las vigencias 2020 y 2021, pero también tienen que realizarlo dentro de los tres primeros meses del año.



El Ministerio de Comercio indica que las sociedades mipymes que no hayan podido renovar la matricula mercantil en 2020, tendrán derecho a inscribir el acto de disolución y liquidación, así como su posterior cancelación de la matrícula, sin sufragar los derechos de la renovación por las vigencias 2020 y 2021, siempre y cuando lo efectúen dentro del primer trimestre.



Por último, las Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) también se beneficiarán de los descuentos en renovación, cancelación, mutaciones, inscripción de actos, libros y documentos y certificados en 2021.



Por: Economía y Negocios