Multan a Virgin Mobile por no proteger los derechos de los usuarios

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le acaba de imponer una multa de 131,6 millones de pesos a la compañía Virgin Mobile por, al parecer, incumplir tres órdenes administrativas que esta autoridad le había dado con anterioridad para garantizar los derechos de los usuarios.



En tres oportunidades la autoridad del mercado requirió a la empresas para que solucionaran las reiteradas quejas de sus usuarios de voz y datos por fallas en estos servicios, pero, al parecer, la compañía no realizó los correctivos del caso.



Según la Superindustria, las resoluciones en las que se encontró, al parecer, un incumplimiento son: 82477 del 12 de diciembre de 2017; 88145 del 27 de diciembre de 2017; y 85686 del 22 de noviembre de 2018, las cuales resolvían recursos de apelación de usuarios quienes reclamaban sobre fallas en la prestación dichos servicios.



En el trámite de apelación la Superintendencia resolvió la reclamación en favor de los usuarios, por lo que se impartieron tres (3) órdenes administrativas consistentes en efectuar la compensación, por la indisponibilidad del servicio de voz y de datos conforme lo establece la regulación.



Frente a las 3 ordenes, precisa la SIC, Virgin Mobile, no dio cumplimiento integral al régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, razón por la que se inició una investigación en la que se demostró el incumplimiento, y se decidió imponer a la compañía una sanción.



Contra la anterior decisión procede el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones y el subsidiario de apelación, ante el Despacho de la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor.



Por : Economía y Negocios