Sancionan a Termoflores por riesgo de apagón en la Costa en 2018

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios multó con 877,8 millones de pesos a la empresa Prime Termoflores S.A. E.S.P., generadora térmica de energía que no garantizó la generación de seguridad con las instrucciones del Centro Nacional de Despacho (CND) y por no declarar su mejor estimación de la disponibilidad esperada para sus unidades generadoras de energía Flores I y Flores IV en agosto de 2018.



En el desarrollo de la investigación, el organismo de control pudo establecer que la empresa no atendió las instrucciones por parte del CND para generar energía los días 27, 28 y 29 de agosto de 2018, luego de que declaró que sus dos plantas, Flores I y Flores IV, estaban disponibles, pero en realidad no contaban con el combustible suficiente para operar.

Le puede interesar: Desde el 3 de diciembre, facturas de luz no podrán incluir sobretasa

“Esta situación puso en riesgo de racionamiento a una parte de la región Caribe”, indicó la Superservicios.



La superintendente Natasha Avendaño García manifestó que “es obligación de los agentes del Sistema Interconectado Nacional (SIN) atender las solicitudes del Centro Nacional de Despacho y aún más, de los agentes que conforman el grupo de las termoeléctricas”.



Y reiteró que para el caso de Prime Termoflores, es claro que no acataron las recomendaciones y no reportaron ante el CND su estimación de generación de energía que surte al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

También le recomendamos: Definen horarios de paso por el túnel de La Línea en año nuevo y Reyes

La sanción fue ratificada mediante la Resolución 20202400062335 del 18 de diciembre del 2020. La empresa Prime Termoflores se encuentra en el periodo establecido para presentar recurso de reposición.



Actualmente la empresas es propiedad de la estadounidense Glenfarne Group, a través de sus filiales Prime Energía Colombia S.A.S. y Prime Colombia Barranquilla S.A.S, que en agosto de 2019 sellaron la compra con la generadora Celsia, que era propietaria de estos activos, a través de la empresa Zona Franca Celsia.

Economía y Negocios:

Sigue bajando el desempleo: tasa en noviembre fue de 13,3 %

Con impulso de subsidios, las ventas de vivienda van subiendo 6 %

Así será la inversión del piloto de fracking que ya firmó Ecopetrol

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO