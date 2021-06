Millonaria multa por publicidad engañosa en productos de Dove y Pond's

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso una multa de 726 millones de pesos a Unilever Andina Colombia Ltda. "tras concluir que la compañía incurrió en información y publicidad engañosa en las proclamas anunciadas en diferentes piezas publicitarias".



La multa corresponde a 800 salarios mínimos mensuales legales vigentes y la publicidad engañosa fue hallada en la promoción de los productos Dove Reconstrucción Completa y Pond's Age Miracle.



La SIC explicó que la publicidad estudiada no cuenta con un respaldo científico que la sustente y los derechos vulnerados de los consumidores fueron dos: a recibir protección contra la publicidad engañosa y a obtener información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos anunciados y que no los induzca en engaño.



En concreto, los mensajes en la publicidad de 'Dove Reconstrucción Completa' ("puede evitar el daño del cabello antes de que ocurra" y "nutre profundamente evitando el 90 % del daño antes de que ocurra") distorsionan el alcance de los resultados prometidos.



Según la SIC, "Unilever emitió mensajes que son susceptibles de hacerles creer a sus

destinatarios que su pelo podría permanecer ileso aún después del sometimiento a procesos físicos y químicos tan agresivos como la decoloración o el modelado

térmico. (...) Los mensajes no resultaron claros, veraces, ni precisos, pues el estudio allegado no muestra que el cabello tratado con alguno de los productos haya permanecido indemne después del proceso de decoloración".



En el caso del 'Pond's Age Miracle', "se determinó que el mensaje trasmitido no es comprobable". Eso refiriéndose a lo indicado en la publicidad: "Una solución para reducir las arrugas y las manchas de la edad” - “Pond’s age miracle te ofrece tres beneficios en un solo producto: Reduce las arrugas, disminuye las manchas de la edad, y manchas causadas por el sol".

La @sicsuper sancionó a UNILEVER ANDINA COLOMBIA LTDA. con una multa de $726 millones, tras concluir que la compañía violó lo dispuesto por los artículos 23, 29 y 30 del Estatuto del Consumidor, al incurrir en información y publicidad engañosa.



