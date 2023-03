La Superintendencia de Transporte, a través de la Dirección de investigaciones de Puertos, sancionó en primera instancia a la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce (SPIA), con multa que supera los 2.285 millones de pesos.



Esta sanción se interpuso porque la compañía no tuvo continuidad en los equipos de trazas o escáneres y por deficiencias en la prestación del servicio público portuario en Buenaventura.



La apertura de la investigación y formulación de cargos se dio en agosto de 2021 porque, presuntamente, las medidas adoptadas por SPIA no fueron suficientes para

garantizar que, entre junio y noviembre de 2020, los dispositivos de trazas estuvieran a disposición de las autoridades correspondientes, como parte de los servicios que provee la terminal.



Este hecho representó un problema para las autoridades de control, pues al no contar con los equipos requeridos para realizar las inspecciones, tuvieron que asumir cargas adicionales, como lo fueron el despliegue adicional de personal y el aumento en los tiempos de atención, incluso afectando la celeridad y eficiencia de esas operaciones en la instalación portuaria.



El uso de escáneres no solo es una obligación de Ley, sino que representa una oportunidad para aumentar la competitividad de los puertos nacionales, pues al establecerse como un proceso que garantiza la seguridad, permite que los tiempos de atención de las autoridades mejoren, incrementando la confianza respecto a las operaciones portuarias en el país.



Contra esta decisión de la SuperTransporte proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones, en subsidio de apelación ante el Despacho del Delegado de Puertos.



En octubre de 2022 la SuperTransporte también abrió una investigación y formuló pliego de cargos contra la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce por, presuntamente, no haber garantizado la continua y regular prestación de los servicios las 24 horas del día, todos los días del año; así como, facilitar el libre acceso a las plataforma de agendamiento de citas de enturnamiento.



Adicionalmente, desde diciembre pasado tiene otra investigación abierta por presuntos inconvenientes en la planeación y ejecución de las inspecciones previas de los vaciados de contenedores y de la entrega de estos en la terminal administrada por SPIA, pues de forma preliminar se pudo establecer que se habría demorado injustificadamente la atención de las solicitudes presentadas por los usuarios.