Multan a supertiendas Olímpica por infringir derechos de consumidores

No entregar los bienes adquiridos por los consumidores dentro de los tiempos informados por la misma sociedad.

No informar adecuadamente y con similar notoriedad al ofrecimiento del producto, la restricción según la cual el descuento ofrecido para la promoción “Aromatel Suavizante Floral X 900 $6.900” era aplicable únicamente para los clientes con suscripción a la tarjeta plata.

Igualmente no informar adecuadamente las condiciones de tiempo de la oferta “Leche Alpina Deslactosada CAND 1.100 CM C/U $14.900 presentando tarjeta plata”, y señalar unas características diferentes y superiores para el producto realmente ofrecido para la promoción “Celular Motorola- Moto G6 Ds Plata-5, 7- 64 GB, antes $1.099.900 ahora $494.955”, configurando una falta de veracidad, claridad, suficiencia, oportunidad, precisión e idoneidad de la información.

No cumplir con los términos y condiciones de la publicidad emitida con ocasión del sorteo “Sparkea tus Puntos”, pues aun cuando los consumidores cumplían con los requisitos anunciados para participar en el concurso, no se les permitió redimir los puntos, o no se les cargaron oportunamente las boletas electrónicas para tal fin.