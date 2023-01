Millicom (Tigo) empresa proveedora de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles en América Latina. A través de las marcas Tigo y Tigo Business confirmó que se encuentra discutiendo una posible adquisición con Apollo Global Management y Claure Group.

Asimismo la empresa enfatizó que aún no hay certeza de que una transacción se materialice, tampoco se conocen los términos o la forma en la que potencialmente se haría.



Por ahora se sabe que la empresa está discutiendo una posible adquisición de todas las acciones en circulación de Millicom con Apollo Global Management y Claure Group.



Precisamente en Claure Group, el empresario boliviano Marcelo Claure, estaría detrás de la empresa luego de servir como CEO de Sprint y estar involucrado en la fusión de este operador con T-Mobile.

​

De acuerdo con reportes del Financial Times y de Bloomberg, el potencial acuerdo de adquisición daría una valuación a Millicom de aproximadamente 10 mil millones de dólares, incluyendo deuda.

​

En noviembre del año pasado, se dio a conocer que Atlas Investissement de billonario francés. Xavier Niel,adquirió cerca del 7 por ciento del total de acciones de Millicom.



Millicom es dueña de 50 por ciento de las acciones de Tigo en Colombia, mientras que la otra mitad es propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM).



De acuerdo con el diario Financial Times, la oferta de compra por Millicom podría estar en US$10.000 millones, incluida la deuda, al tiempo que el anuncio tuvo todo un efecto en las acciones de Millicom en Nueva York, pues estas subieron 16 por ciento, hasta los US$17,21.



A lo largo de 2022, el valor de sus títulos en la bolsa Nasdaq de Estocolmo reportó un retroceso de 50 por ciento, con lo cerró el año con un valor de mercado de cerca de 22.69 mil millones de coronas suecas (2.17 mil millones de dólares).​

Más noticias

Se vienen multas de $10 millones a los ciudadanos que usen 'apps' de movilidad

Little Caesars Pizza llegó en pandemia con dos locales, hoy apuesta por 50