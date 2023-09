El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró en su cuenta de X unas aparentes 'maniobras jurídicas' de la empresa Millicom para lograr la disolución de Tigo-UNE y quedarse con la mayoría de la empresa.



La empresa europea reamarcó la necesidad de la capitalización y que EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria.

"Fuimos enterados de maniobras jurídicas por parte de Millicom para diluir a UNE de espaldas a la ciudad y sin pasar por el Concejo de Medellín, finalizada la Asamblea de Tigo UNE, el socio mayoritario, forzó la votación de una dilución que deja a EPM solo con el 2% de la compañía", dijo Quintero.



Además pidió a los entes de control inicien las investigaciones respectivas.



Urgente: Millicom en la asamblea de accionistas, en una maniobra jurídica forzó la votación de una dilución que nos deja solo con el 2% de la compañía. La hicieron aprobar a pesar del voto negativo de EPM y violando el acuerdo de accionistas que dice que se… pic.twitter.com/WaCjHGJhxJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 13, 2023

El martes 12 de septiembre, la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció que no procederá a hacer una capitalización de 300.000 millones de pesos para el funcionamiento de Tigo-UNE.



Por su parte Millicom anunció que tiene los recursos para la capitalización de la empresa.



Mauricio Ramos, CEO de Millicom, dijo en entrevista con La República, que su posición ha sido clara: "tienen la plata suficiente para que la empresa siga funcionando, pero necesitan una respuesta pronto por parte de EPM de si apoyarán o no con el dinero que se requiere".



Incluso el directivo señaló que de esta manera se resuelve el problema y le da viabilidad a la empresa, porque le abre espacio para tener fortaleza patrimonial, a tener liquidez y eso a su vez da tranquilidad a los bancos para allegarle recursos de deuda y más de cara a la fusión de las redes con Telefónica para que la empresa participe, de salir adelante, en la subasta del 5G.

Nuevo edificio de Tigo en Medellín Foto: Tigo

Lo que le responde Millicom a alcalde Quintero

La empresa además por medio de un comunicado aclaró que "ante las imprecisas y públicas afirmaciones realizadas acerca de lo que ocurrió en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de UNE EPM Telecomunicaciones, llevada a cabo el

13 de septiembre de 2023, en dicha Asamblea, se reafirmó la necesidad

de realizar una importante y necesaria capitalización de la empresa por un monto

equivalente a 150 millones de dólares y se instruyó a la Junta Directiva de TigoUNE para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía".



Al ofrecer estas acciones a todos sus accionistas, se agrega que la capitalización no representa dilución alguna para los accionistas. "La decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista. EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria".



Millicom señaló que esta capitalización es necesaria y suficiente para preservar la integridad y continuidad de la empresa y evita un proceso de reorganización financiera.



"Lo hemos repetido en numerosas ocasiones — y lo hacemos de nuevo hoy — nuestro

profundo compromiso e intención de aportar los recursos para la capitalización que Tigo UNE requiere para continuar prestando, sin interrupción alguna, servicios de

comunicaciones a los colombianos. Con esta inyección de capital, Millicom tiene la convicción de que Tigo UNE, continuará su senda de crecimiento y contribución al desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Colombia", puntualizó.

