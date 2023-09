El colombiano Mauricio Ramos, se enfrenta a una situación única con Millicom en el país. La empresa está dispuesta a tomar la opción de una capitalización por los 150 millones de dólares que el Gobierno Nacional, por medio del MInTIC habría propuesto se hiciera en partes iguales por parte de sus socios. Pero resulta que EPM dice que tampoco pondrá nada de sus recursos para la capitalización. Entonces, le correspondería solamente a Millicom invertir los casi 586.000 millones de pesos para salvar a Tigo.

En entrevista con El Tiempo, Mauricio Ramos, el CEO y presidente de la junta directiva de Millicom explicó que ha sucedido.



"Los directores de EPM votaron unilateralmente en contra de aprobar un reglamento

para la capitalización de TigoUNE por alrededor de 150 millones de dólares propuesto

por Millicom. Ello después de que EPM hubiese ya establecido públicamente que no está dispuesta a capitalizar a TigoUNE", destacó.



Millicom y EPM tuvieron tres opciones sobre la mesa: capitalizar a TigoUNE; diluir su participación en TigoUNE; o impedir su capitalización. "Millicom no ha buscado, ni puede, causar una dilución obligatoria para EPM y EPM ha optado por impedir la capitalización, sin presentar alguna otra alternativa viable", destacó el directivo.



Así los caminos se acaban para la empresa y el próximo jueves jueves, 21 de septiembre habrá una nueva asamblea extraordinaria de accionistas, reunión que tendrá lugar de manera presencial en la sede de Tigo-UNE en Medellín o de forma virtual a través de Zoom.​

¿Qué ha pasado con el plan de inversión?

Hay que recordar que la empresa Tigo-Une fusionada comenzó un plan de inversión muy ambicioso; la primera parte del plan de inversión ha dado grandes frutos, en efecto, lo que se hizo fue reconvertir la red de cobre a una red de última tecnología y eso fue el primer gran paso.



En segundo, está la inversión del espectro de 700 que la empresa no tenía. Acto seguido después de comprar ese espectro, la empresa se dió a la tarea de desplegar una red de 700 megabytes por todo el país. Hoy esa red de tecnología 4G y ese espectro cubre más del 82% de la población nacional en Colombia.



Todo eso se ha hecho y ha significado un incremento en la participación de mercado de la empresa.



Lo más importante de este plan de inversiones, es que ha sido financiado en su totalidad con recursos propios.

​

Este ha sido un plan de inversión conjunto, en el que se ha tomado la decisión de utilizar las utilidades del negocio para invertirlas en el negocio. todos y cada uno de los presupuestos y los planes de inversiones han sido aprobados por las dos partes.

¿Qué se necesita para el futuro de la empresa?

Una renovada decisión de inversión. ¿Por qué? Porque el sector se ha vuelto altamente competitivo, con la entrada en su momento de Wom, hubo una caída importante de precios, porque además los costos del espectro en Colombia son los más altos de la región. Y por mucho.



Y porque a pesar de que el Gobierno está trabajando para ponerlos a la baja, Tigo tuvo que comprar un espectro caro, y naturalmente se dieron los efectos de la pandemia, como el entorno macroeconómico, las altísimas tasas de inflación, las altísimas tasas de interés y los costos de financiamiento de una empresa que viene reinvirtiendo sus utilidades.



En este momento se necesita rehacer el ímpetu de inversión, las empresas pasan por ciclos y en este momento la empresa necesita del apoyo de sus accionistas. Tigo necesita una inversión de capital.



Entonces esa es la historia que nos lleva el día de hoy. ¿Cuál es nuestra posición básica al respecto?, La empresa necesita 150'000.000 de dólares de capital de sus accionistas.



Con esos millones de dólares la empresa pasa de ser inviable a ser viable, evita ser insolvente y se vuelve solvente. Curiosamente, nadie disputa esto, ya no se disputa que se necesitan los recursos.



Y creo que es necesaria la organización, ya que la que la que la acción es suficiente. Lo siguiente que es claro es que hay una disposición de parte de Millicom a financiar esto y hoy en día, es claro que EPM no está en voluntad de financiar su parte. Y eso es lo que nos lleva a esta situación. Un socio que quiere quiere financiar un socio que no quiere financiar.

Facebook Twitter Linkedin

Reunión de Millicom con el MinTIC Foto: Millicom, MinTIC

¿Entonces que se requiere?

La capitalización es vital. Es necesario por que sin ella la empresa se vuelve insolvente.



Con ella se vuelve viable en el futuro y el país preserva la capacidad de una de las principales empresas y está continúa invirtiendo.



Así se garantiza la participación en la subasta de 5G, se lograría la preservación del empleo y, en efecto, mantiene el negocio hacia adelante.



Nosotros como Millicom estamos dispuestos a capitalizar con o sin EPM y lo vamos a hacer más adelante, en una situación de reorganización.



Pero, lo más importante de todo esto, es que aquí hay una sola empresa que está dispuesta a salvar a Tigo-Une y esa es Millicom.



En ese caso, no es un camino sencillo o ¿sigue la operación igual?

No se tiene un camino fácil, la decisión de rechazar la capitalización no es buena, pues le dijo no al único socio que ha dicho que está dispuesto a poner la plata.



Entonces vamos entrando en una situación que podría llevar muy pronto a que la empresa entre proceso de insolvencia.



Yo quiero dar la tranquilidad y lo dijimos públicamente en que aún en ese proceso de insolvencia, Millicom realmente está dispuesto a continuar apoyando a la empresa, y poder en ese proceso de recursos que sean necesarios para que se continúe protegiendo el empleo, se mantenga la continuidad de servicio y que sigamos trabajando para que haya protección hacia los acreedores de la empresa.



Seguimos entonces con un ánimo muy dispositivo, pero la propuesta nuestra ha sido rechazada.

¿Ahora que se puede esperar?

Facebook Twitter Linkedin

CEO y presidente de la junta directiva de Millicom Foto: Millicom

El compromiso de Millicom con el país, y con la región no es nuevo, llevamos más de 30 años invirtiendo en toda América Latina. Yo soy colombiano y tengo un especial cariño por nuestra operación en Colombia.



Seguimos abiertos a trabajar con el Gobierno para encontrar soluciones, la empresa necesita plata, estamos dispuestos a ponerla, se rechazan los recursos. Faltan todavía unas semanas para el plazo del minTIC.



Nuestra responsabilidad aunque se nos han cerrado tantas puertas es continuar diciendo que ante un proceso de reorganización, seguiremos trabajando, pondremos recursos para que se proteja al empleo y a los usuarios.



En ese proceso de reorganización, si aquí es donde en efecto EPM quiere llevar las cosas, pues trabajaremos de la mano el Gobierno nacional, estaremos para que sea organizado, en ningún momento por este proceso, el servicio no se va a interrumpir, se hará de manera ordenada.

¿Que expectativas tienen para la subasta?

Millicom invierte más de un billón de dólares al año en todos los países en los cuales opera. Hemos lanzado ya 5G en otros países y salvo por esta situación difícil, casi imposible de manejar, pues primero debemos resolver esto antes de hacerlo también pronto aquí en Colombia.



De ser resuelto este problema, naturalmente que estaremos acompañándolo nacional en el proceso de 5G.



Este es un sector que tiene unos desafíos grandes, por un lado el costo del espectro parte del problema, es que aquí es altísimo. Y el Gobierno nacional está haciendo lo que más puede para resolver eso.



En este sector además , hay operadores muy chicos, que no tienen suficiente escala para competir, para tener una rentabilidad y un retorno importante.



La propuesta de fusionar las redes móviles de Telefónica y Tigo tenía como propósito dar una mayor escala para competir mejor.



Entonces hay un problema de estructura de mercado, un problema de altos costos de espectro. Y también hay unas condiciones en las cuales los bonos de garantía que se ponen para respaldar el espectro tienen unas condiciones excesivamente en honrosas que el gobierno nacional también está empezando a superar.



Entonces, en efecto, hay un trasfondo complejo, pero nosotros vamos a seguir buscando y trabajando para que el país pueda contar con los recursos, con inversión y con una empresa fuerte en el sector.

Más noticias