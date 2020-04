Medcann renueva cupo de cultivo de cannabis para fabricar derivados

El Gobierno le otorgó por segundo año consecutivo a la empresa Medcann Colombia un cupo ordinario de cultivo de 100.000 plantas de cannabis psicoactivo, en las modalidades de producción de semillas para siembra y fabricación de derivados (exportación e investigación).

Igualmente, el permiso otorgado a través de la resolución 425 del Ministerio de Justicia y del Derecho le permitirá a la compañía desarrollar su proyecto de investigación ‘Banco de germoplasma’, fundamental para la conservación de la diversidad genética y evitar la pérdida del patrimonio genético.



La nueva autorización establece un acuerdo de venta de flor seca de cannabis psicoactivo, que le permitirá a Econnabis, filial colombiana de la multinacional canadiense Plena Global, generar la caracterización de los derivados psicoactivos que puede producir y exportar a sus clientes.



Este nuevo acuerdo logrará entablar una relación a largo plazo entre ambas compañías, en la que Medcann Colombia será la encargada de proveer periódicamente flor seca de cannabis psicoactivo.



“La concesión de estos cupos es una muestra más del compromiso del Gobierno en el desarrollo de la industria, aunque es necesaria mayor agilidad en los procesos de concesión de los permisos para operar. En un momento tan difícil como el que estamos viviendo, proyectos serios como el de Medcann pueden contribuir a generar miles de empleos formales y sostenibles. El primer contrato que firmamos en diciembre pasado generará más de 200 nuevos empleos. Para que se convierta en realidad también es necesario facilitar el acceso al sistema financiero y a líneas de crédito para proyectos agroindustriales y con alto grado de innovación”, explicó Jon Ruiz, presidente de Medcann.



La decisión se produce tan solo unos días después de que la empresa firmara un contrato con la firma canadiense Klonetics Plant Science Inc., para licenciarle distintas variedades de cannabis psicoactivas y no psicoactivas.



Cabe recordar que Medcann Colombia ha sido la primera compañía colombiana en obtener un permiso del Gobierno Nacional para el cultivo de cannabis con fines comerciales en 2019.

