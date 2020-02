Grupo editorial dueño del Miami Herald se declara en bancarrota

La difícil situación económica por la que pasan varios de los principales diarios impresos en Estados Unidos cobra una nueva víctima, poseedora de 30 periódicos de importante trayectoria en Estados Unidos.



El grupo McClatchy, que cuenta con medios como el Miami Herald, Charlotte Observer, The Kansas City Star y el Sacramento Bee, entre otros, anunció este jueves que se declaró en bancarrota y que busca reorganizarse para lidiar con las principales deudas de un negocio “en declive”, aunque operará con normalidad en esta fase mientras la empresa se reestructura.



El plan que mencionaron permitirá a sus más de 30 periódicos seguir funcionando como lo hacían hasta ahora.

Especialista en información local, la compañía creada a raíz de la fiebre del oro en California en 1857 controla 30 títulos de prensa en todo el país.



En el documento presentado ante el tribunal federal de quiebras de Manhattan, McClatchy presentó una lista de medidas que deberían permitir al grupo continuar su actividad y salir del procedimiento de salvaguardia una vez que se haya llevado a cabo la reestructuración.



La compañía dio a conocer su dura situación financiera a través de un comunicado que subió a sus redes sociales.

McClatchy informó a la Bolsa de Nueva York de su situación y "no espera salir (del procedimiento de salvaguardia) con el estatus de una empresa que cotiza", por lo que planea solicitar la exclusión de la Bolsa de Nueva York.



La compañía recibió una inyección de liquidez de 50 millones de dólares de Encina Business Credit. Ese monto, sumado al flujo normal de caja, será suficiente para financiar a la empresa, la cual sigue teniendo su sede en Sacramento.



“Cuando la prensa local sufre de cara a los desafíos de la industria, sufren también sus comunidades: aumenta la polarización, las relaciones sociales se erosionan y los costos de los préstamos aumentan para los gobiernos locales”, declaró el director general Craig Forman. “Estamos tomando decisiones con velocidad y empeño para beneficiar a nuestros accionistas y a nuestras comunidades”, agregó.

Caen las ganancias por sexto año consecutivo

McClatchy anticipa para el cuarto período del año ganancias de 183.9 millones de dólares, un descenso de 14 por ciento comparado con el año previo y se calcula que sus ganancias en todo 2019 fueron 12.1 por ciento menores a las del año anterior. Ello significa que las ganancias de la empresa cayeron por seis años consecutivos.



Sin embargo, las subscripciones digitales exclusivas han aumentado en casi 50 por ciento de un año a otro, y su versión digital aporta actualmente 40 por ciento de los ingresos de la empresa y esta cantidad sigue creciendo. La compañía cuenta con más de 200 mil subscritores exclusivamente digitales.

“McClatchy sigue siendo una empresa fuerte con un compromiso inquebrantable hacia el periodismo independiente que ha durado cinco generaciones de mi familia”, declaró Kevin McClatchy, presidente de la compañía y bisnieto del fundador, James McClatchy.



El primer ejecutivo de McClatchy, Craig Forman, expresó que en este “importante momento” para el periodismo local, una reestructuración organizada de capital permitirá al grupo continuar persiguiendo su transformación digital.



Diarios y cadenas independientes enfrentan tiempos duros por igual. Se calcula que la circulación diaria de periódicos en Estados Unidos, tanto digital como impresa, bajó 8 por ciento en 2018 respecto del año previo a 28.6 millones entre semana. La circulación dominical cayó 9 por ciento a 30.8 millones, de acuerdo con el centro Pew Research Center for Journalism and Media.



El año pasado, el director editorial del The York Times, Dean Baquet, pronosticó la muerte de “la mayoría de los periódicos locales en Estados Unidos” en un periodo de cinco años, excepto los que sean comprados por multimillonarios. Tal es el caso de The Washington Post y Los Ángeles Times, ambas publicaciones nacionales que ahora están prosperando.



Lo mismo sucede con The Boston Globe, Minneapolis Star-Tribune y Las Vegas Review-Journal, otros destacados diarios estadounidenses que parecen estar recuperándose luego de ser adquiridos por multimillonarios.



