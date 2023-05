Luego de que Avianca desistiera de su integración con Viva Air, señalando que existían una serie de falencias técnicas consignadas en la resolución de la Aerocivil donde se aprobaba la unión de ambas aerolíneas, al menos 1.250 trabajadores directos de Viva mantienen la esperanza de poder adherirse a un proceso de reorganización empresarial para salvar sus empleos.



Avianca anunció que, en un intento por aportar soluciones, buscará aumentar su número de aviones para dar mejor conectividad a las regiones y con esto implementará mecanismos para ofrecer opciones laborales a los empleados de Viva.



No obstante, “quedan alrededor de 4.000 trabajadores indirectos sin este soporte y sobre los directos la aerolínea todavía no ha dicho que contratará un número específico de empleados”, explicó a EL TIEMPO, Carlos Roncancio, asesor jurídico de los Trabajadores Aéreos de Colombia.



Según el abogado, tan solo en la medida en que las operaciones de Avianca permitan su crecimiento será posible la vinculación de algunos empleados cuyo futuro laboral aún es incierto. Sin embargo, queda entre el tintero lo que sucederá con aquellos trabajadores que la aerolínea no pueda contratar.



“Los estragos a los que conllevó esta decisión de la Aerocivil van más allá del tema de la libre competencia, van más allá de la quiebra de una compañía”, señaló Roncancio, a raíz de que son muchas las familias que dependen de estos trabajos y que no tienen otras maneras de subsistir.



De acuerdo con el experto, han sido varias las falencias de la Aerocivil en este proceso, por lo que muchos trabajadores tanto directos como indirectos están pensando en tomar acciones legales contra el Estado.



Tampoco se sabe con exactitud lo que sucederá con los usuarios de Viva y otros actores, como las agencias de viajes que habían adquirido cientos de pasajes con la aerolínea.



Lo cierto es que en el transcurso de varios años Viva Air, perdió alrededor de 16 rutas y 26 destinos, entre ellos siete internacionales. Si bien al cierre de operaciones solo tenía 16, atendía a mercados como Estados Unidos (Miami), México (Cancún), República Dominicana, Perú (Cuzco), Argentina y Brasil (Sao Paulo).



Entre las rutas que estuvieron vigentes hasta el 27 de febrero de este año figuraban aquellas que iban de San Andrés a Armenia; Bucaramanga y Pereira; de Armenia a Cartagena y Medellín; de Cartagena a Cúcuta, Neiva, Pasto y Villavicencio; y la que va de Pereira a Riohacha.*Con información de Economía y Negocios.

