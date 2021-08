¿Qué significan los nombres de estas marcas reconocidas en todo el mundo?

Actualmente existen un sin número de marcas que están presentes de forma constante en la vida de las personas. Empresas que logran captar la atención de inmediato entre los compradores.



Sin duda, es algo impresionante que cuando se habla de un producto, todos logren identificar alguna marca, pero, ¿qué será eso que conecta con ellas?



Según la revista ‘Merca2.0’, “Si una marca no tiene un nombre que la identifique u original sin ser complicado, los consumidores no la relacionarán y les tomará mucho más tiempo entenderla y recordarla”.



Así las cosas, los nombres de las empresas se convierten en parte de las estrategias de mercadeo, utilizándose, principalmente, para generar recordación en los clientes.



Aquí un listado de qué significan los nombres de las marcas más reconocidas en todo el mundo.

1. Apple

Apple es una empresa que cuenta con los mejores sistemas operativos, esto le ha permitido ser una de las más reconocidas. Sin embargo, su nombre también le ha ayudado a alcanzar el éxito.



Según cuenta Steve Jobs en su biografía “yo estaba siguiendo una de mis dietas de fruta y acababa de volver de un huerto de manzanos. Se me ocurrió utilizar ese nombre y sonaba divertido, enérgico y nada intimidante”.



No obstante, también existe la teoría de que el origen de la manzana, fue en honor a Alan Turing también conocido como uno de los padres de la computación.



Turing fue un famoso matemático que durante la segunda guerra mundial trabajó para descifrar los códigos nazis. En 1954, muere al morder una manzana con cianuro para evitar que lo apresarán.

Detrás del logo de Apple hay muchas teorías... una de ellas es la de Alan Turing, el padre de la informática moderna. Abro hilo...#AlanTuring #Economía #Apple pic.twitter.com/EJhYTxqnUL — Taller Económico (@tallereconomico) June 23, 2020

2. Amazon

Amazon es una tienda estadounidense que ofrece muchos productos como libros, música, películas, ropa, etc.



Según el libro ‘The Everything Store‘ en su inicios ‘Amazon’ se llamaba ‘Cadabra’ como la famosa palabra de magia ‘abracadabra’ .



Sin embargo, Jeff Bezos era consciente de que su empresa debía tener un nombre más llamativo, pues ‘Cadabra’ tenía una referencia oscura y muchas veces la gente no lo entendía.



Así que decidió buscar en el diccionario palabras que iniciaran por la letra A, pues quería estar en primer lugar cuando se realizaran búsquedas por orden alfabético.



Después de un bosquejo detallado se encontró con la palabra Amazonas, el nombre del río más grande del mundo.



En 1994 se registró la nueva URL.

El máximo ejecutivo de Amazon.com Inc. Jeff Bezos es el hombre más rico en toda la historia. Foto: AFP

3. Google

En 1938 el matemático Edward Kasner quería encontrar un nombre que simbolizara la amplia cantidad de información que se puede encontrar en la página.



Según la ‘BBC’ el nombre de Google se extrajo del término matemático ‘gúgol’ que significa 10 elevado a la potencia de 100.



De hecho, el nombre originalmente se escribía ‘Googol’, pero las personas copiaban Google, convirtiéndose en un error que decidieron utilizar.

4. Coca-Cola

El nombre de Coca-Cola es la derivación de los ingredientes de mayor impacto en la bebida.



‘Coca’ como su nombre lo dice, hace referencia a los extractos de ‘hoja de coca’ que tiene la gaseosa, muchas personas creen que este ingrediente es el causante de la fidelidad de sus consumidores.



‘Cola’ se refiere a la cáscara de la ‘nuez de cola’, que según la ‘BBC’ es un fruto que contiene cafeína y en África Occidental la gente la mastica como estimulante.



Coca Cola y coronavirus. Foto: Coca Cola

5. Mercedes-Benz

Mercedes es una empresa alemana reconocida por fabricar automóviles de lujo.



La compañía fue fundada por Gottlieb Daimler, un ingeniero y diseñador industrial.



En 1900, Emil Jellinek, un diplomático austrohúngaro, cónsul y empresario, le encargó 36 coches a Daimler, ya que comerciaba con los carros y los inscribía en sus carreras.



Esto marcó el éxito de la compañía, por lo que Daimler decidió ponerle Mercedes en honor a la hija de dicho cónsul.



Años después la empresa de Karl Benz, otro pionero de los automóviles, se unió a Mercedes por lo que los vehículos se empezaron a vender bajo la marca Mercedes-Benz.

6. Zara

Zara no tiene un significado en particular. De hecho, inicialmente, la famosa marca no se iba a llamar así.



Amancio Ortega, su creador, quería llamar a su tienda de ropa ‘Zorba’ inspirado en el nombre de la película ‘Zorba, el griego’ de Anthony Quinn.



En 1975, cuando el empresario abrió la primera tienda recibió la noticia de que había una cafetería con ese mismo nombre a tan solo unas cuadras.



Cuando esto sucedió Ortega ya había mandado a hacer letreros, por lo que tuvo que jugar con las letras y formar lo que hoy conocemos como Zara.

7. Starbucks

El nombre de Starbucks fue sacado de un personaje de la famosa novela ‘Moby Dick’.



‘Moby Dick’ narra la travesía del barco ballenero llamado ‘Pequod’, en el que Frank Starbuck resulta ser el primer oficial a bordo.



Según la historia de la compañía, la empresa fue fundada por un profesor de inglés, uno de historia y un escritor. A los tres les gustaba este clásico literario por lo que decidieron ponerle así.



Además, el logotipo de la sirena fue sacado de la novela, no obstante también está relacionado a la seducción.

El logotipo de la sirena fue sacado de la novela Foto: iStock

8. Netflix

La pionera en el negocio del streaming de video nace gracias a que su fundador, Reed Hastings, olvidó entregar una película a tiempo en un videoclub Blockbuster.



Debido a esto, decidió crear un sistema de alquiler de películas, al cual llamó ‘Kibble’, sin embargo, le cambió el nombre a Netflix.



Netflix es la combinación de las palabras ‘Net’ que significa red y ‘Flicks’ que es una manera de llamar a las películas en Estados Unidos.

9. McDonald’s

El nombre del famoso restaurante de hamburguesas nació del apellido de los dos hermanos fundadores.



Dick y Mac McDonald dirigían un restaurante que llamó la atención de Raymond Kroc, un reconocido empresario que en 1954 decidió asociarse con estos hermanos y estableció franquicias alrededor de los Estados Unidos.

10. Adidas

Muchos piensan que el significado de está reconocida marca deportiva es ‘All Day I Dream About Soccer' (que en castellano significa “me paso todo el día soñando con el fútbol”), pero no es así. La empresa lleva el nombre de su fundador, Adolf Dassler.



Cuando Dassler regresó de su servicio en la Primera Guerra Mundial comenzó a fabricar zapatos deportivos, a los cuales llamó Adidas.



Adidas es una palabra conformada por ‘adi’ diminutivo de Adolf y el ‘das’ que son las tres primeras letras del apellido Dassler.

Adidas anunció la venta de la marca estadounidense Reebok. 15 de febrero del 2021. Foto: AFP

