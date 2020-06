De fabricar tractores y herramientas a crear autos de ensueño

El emprendimiento, término acuñado hoy en remplazo del ‘rebusque’, no es nuevo. Surgió hace años, décadas, y en el caso de la industria automotriz, muchas de las más famosas marcas empezaron su camino en pequeñas fábricas de corchos, telares, bicicletas, e incluso de maquinaria agrícola.

La transición de un negocio a otro las transformó. Una oportunidad bien aprovechada, la visión de sus fundadores o el deseo de cumplir un sueño los llevó a embarcarse en una gran aventura: motores, velocidad, potencia, lujo y diseño sobre cuatro ruedas.



Peugeot



Fue fundada por Jean-Pierre y Jean-Fredéric Peugeot, quienes convirtieron el viejo molino familiar en una fundidora de acero para fabricar molinos de café, pimienta o sal y herramientas de precisión. También hicieron velocípedos y las primeras bicicletas, productos que conservan, y en 1889 Armand Peugeot hizo un carro a vapor de tres ruedas. Un año más tarde fabricó su primer auto con motor de gasolina, el T2 de cuatro ruedas propulsado con una máquina de Daimler.



Honda



La marca de Sochihiro Honda, tras la Segunda Guerra, empezó con motores para adaptarlos a bicicletas, pues en el país no había dinero para comprar otros vehículos. En 1947 construyó el primer ciclomotor y dos años más tarde la primera motocicleta.



En 1947, hizo el Tipo A, el primer ciclomotor completo de Honda, al cual lo siguió en 1949 la D-Type Dream, su primera motocicleta.El S-360 fue el primer vehículo de cuatro ruedas de Honda en 1962. Era un biplaza descapotable. Hoy es el mayor fabricante de motores del mundo.



Lamborghini



Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Ferruccio Lamborghini vió la necesidad que tenía Italia de tractores. En 1948, lanzó Lamborghini Trattori, aparatos que tenían motores de Mercedes-Benz pero en 1965 empezó a venderlos con sus propios motores.



La rentabilidad de los tractores le dio la oportunidad a Ferruccio de cumplir su gran sueño: hacer autos para competirle a Enzo Ferrari, tras descubrir que esos carros usaban sus componentes. En 1963 Lamborghini construyó una fábrica en Sant’Agata Bolognese, de dónde salió el V-12 350 GT, un cupé deportivo. Tres años más tarde, en el Salón de Ginebra de 1966 presentó el prototipo radical Miura, con el cual nació su reputación como constructor de súper deportivos.



Jaguar Cars



Los sidecars para motocicletas fueron los primeros productos de William Lyons en 1922 con su empresa Swallow Sidecar Company, en Blackpool, Inglaterra. En 1927 la firma SS (por Swallow Sidecar) hizo una carrocería biplaza para montarla en el chasís de un Austin Seven.





En 1930 empezó a vender autos completos como el cupé SS1. El nombre SS no era bien visto por las connotaciones de la guerra y su asociación con la temible guardia Nazi, por lo cual empezó a llamarse Jaguar. En 1948, se lanzó el deportivo XK120.



Mitsubishi



Sus orígenes se remontan a 1873 como una empresa de transporte que luego se expandió a la extracción de carbón, más tarde a la construcción naval y luego hacia operaciones ferroviarias, de almacenaje, financieras y de seguros.



En 1917 construyó el Modelo A, su primer automóvil de pasajeros de serie. Mitsubishi Heavy Industries surgió en 1934 como proveedor de maquinaria pesada, equipos industriales y aviones como el famoso A6M Zero de la Segunda Guerra.

Skoda



Nació como una tienda de bicicletas de sus fundadores, Václav Laurin y Václav Klement, en Mlada Boleslav, República Checa. Pronto tuvieron su propia marca de bicicletas, Slavia. Luego le adaptaron un motor de gas. Así nació el Slavia Motocyclette, y años más tarde ingresaron a la industria automotriz con su primer automóvil, el Voiturette A.



Suzuki



Michio Suzuki creó la empresa de telares mecánicos Suzuki Loom Works en Hamamatsu, en 1909, que luego se llamó Suzuki Look Manufacturing Company en 1920. Tras los estragos de la guerra en sus instalaciones, consolidó sus operaciones en Shizouka en 1945. Dos años más tarde volvió a Hamamatsu y se lanzó a la construcción de una bicicleta con un motor de gasolina de dos tiempos, el Power Free, en 1952. Tras el éxito en las ventas se afianzó como fabricante de motocicletas y en octubre de 1955 introdujo el Suzulite, un miniauto de 360 cm3.



Porsche



El fabricante de los potentes súper deportivos alemanes inició su leyenda como fabricante de maquinaria agrícola, aunque también era -y es- una compañía con prestigio como consultora de ingeniería y el desarrollo de proyectos de electrificación y producción de material bélico para otras empresas.

Porsche en sus comienzos también fabricó tractores. Foto: Porsche

Mazda



Toyo Cork Kogyo era el nombre de la firma en sus comienzos y se dedicaba a la manufactura y transformación del corcho. Un fuerte terremoto en los años 20 del siglo pasado hizo virar a la compañía hacia la industria automotriz. En 1927 el fenómeno natural dio origen a Ahura Mazda, compañía que en 1931 presentó su primer vehículo, el Mazda Da.



Toyota



Toyoda Automatic Loom inició en el negocio de los telares y luego se expandió al de los vehículos al crear Toyota Motor Corporation.



BMW



Nace el 7 de marzo de 1916 en la planta de Otto-Werke, como fabricante de motores para aviones con los cuales logra un gran éxito, interrumpido por el Tratado de Versalles (1919) que le prohíbe a Alemania la fabricación de motores para aviones. La alternativa es la construcción de motocicletas. Su primer modelo fue la R32 con un motor de 8,5 caballos.



Años más tarde, en 1928, BMW compra una fábrica en Eisenach y arranca la fabricación de automóviles. De ahí sale el Austin Seven bajo la denominación ‘Dixi 3/15 PS’, que tras su desarrollo sale a la venta con el nombre de BMW 3/15 PS DA 2.



Carlos A. Camacho Marín

