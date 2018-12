Otras grandes marcas que se han marchado y que se van del país

Tras permanecer por escasos cuatro años del país la franquicia de la marca Krispy Kreme, anunció su salida del país. Pero no es la única que lo hará. Marcas como Esso, Mobil y Jenos Pizza también dejarán de estar pronto entre los colombianos..

La salida de grandes y reocnocidas marcas del mercado colombiano no solo ha tocado al sector comercio, de alimentos, bebidas, telecomunicaciones o ropa. Importantes entidades financieras también han tomado la decisión de enfocar sus negocios en otras regiones por estrategia de negocios, entre otros motivos.



Por ejemplo, hace más de cuatro años empezó la transformación de lo que hoy es el Banco Itaú, el gigante brasileño, en Colombia. Primero fue el chileno Corpbanca que compró el Banco Santander y al Helm Bank (antes Banco de Crédito), permaneció un par de años en el país bajo ese nombre, y luego, tras una negociación con el Itaú, este se instaló en Colombia, lo que selló la salida de la marca Corpbanca del país.



Uno de los cambios de marca más sonados en el 2012 tuvo que ver con la jubilación de la marca Colseguros, que, con una historia de 143 años, cambió por la imagen de Allianz, la firma alemana que se hizo a esa compañía en 1999.

Comercio

El Grupo Éxito finiquitó en el 2012, el proceso de optimización de marcas de sus supermercados y dio punto final a dos de ellas. Así, Almacenes Ley terminó la tarea de conversión a otros supermercados.



La marca nació en 1922, fundada por el antioqueño Luis Eduardo Yepes, y llegó al Éxito cuando adquirió Cadenalco. La racionalización de nombres provocó también la salida de Pomona, para concentrar esfuerzos en Carulla.



Aunque no ha desparecido a nivel mundial, en el 2013, por la venta a la chilena Cencosud (Jumbo), la francesa Carrefour bajó sus avisos en Colombia. La cadena francesa de supermercados dejó Colombia luego de hacer presencia durante 15 años.



De este sector también se recuerdan las emblemáticas tiendas Casa Estrella, del Grupo Grajales, que en 2008 fueron adquiridad por la cadena chilena Falabella.



En el 2016, la tabla de salvación que le había lanzado uno de sus acreedores, Comercializadora Algrano, no le funcionó a Almacenes YEP. La Superintendencia de Sociedades anunció que la empresa entraba en liquidación judicial porque no obtuvo el volumen de ventas y ganancias necesario para el pago de las deudas y asegurar una operación rentable.​

La cadena de grandes tiendas Carrefour permaneció en Colombia por espacio de 15 años. Foto: EL TIEMPO / Cortesía

Transporte

En el 2003, una asamblea de socios votó la liquidación de la compañía aérea Aces, con 44 años de operaciones y socia, entonces, de la Alianza Summa. A pesar de su alianza con Avianca, Aces acumulaba pérdidas por 42.000 millones de pesos, resultado que hizo inviable su salvación.



En el 2010, tras cuatro años de ser adquirida por la panameña Copa y 18 años de fundada, desapareció la marca Aerorepública de los aviones. Sin embargo, la razón social permanece.



Similar suerte corrió un año después y luego de 30 años de operar, la aerolínea Aires pasó también al recuerdo de los colombianos y le dio la entrada a la chilena LAN (hoy Latam).

Telecomunicaciones

En el 2001, Telecom llegó a su fin luego de varias movidas empresariales. Se fusionaron Telefónica Móviles Colombia, que manejaba a Movistar, y Colombia Telecomunicaciones, que tenía a Telefónica Telecom. Así, la razón social de la compañía quedó como Colombia Telecomunicaciones, en tanto que la marca comercial para todos los servicios se acuñó como Movistar. La marca institucional se denominó Telefónica.



En el 2012, Comcel, la marca más valiosa de Colombia en ese entonces, según el ranking elaborado por BrandZ, no pudo evitar su extinción. La empresa se fusionó con Telmex y hoy operan bajo el nombre Claro.

Otras que ya no están

En el 2011, los colombianos que cotizaban al régimen de prima media empezaron a afiliarse a Colpensiones. Durante varios años, la marca del Instituto de Seguros Sociales (ISS) fue toda una insignia en el país y bajo su nombre tenían cabida negocios de riesgos profesionales, salud y pensiones.



Por diversas jugadas empresariales, en lo primero, pasó a ser Positiva, en lo segundo se convirtió en la Nueva EPS y ahora, en pensiones, se convirtió en la nueva Colpensiones.



Por el país también han pasado firmas de entretenimiento como Blockbuster; los trajes de baño Kelinda, Bell South, Celcaribe, Conavi, Bancafé, Concasa, Granahorrar, Jack Snacks, Caribú, Almacenes Paguemenos, Colmena, Sam y Cerveza Leona, entre cientos de otras que ya solo hacen parte del inventario y del recurdo de algunos consumidores.



