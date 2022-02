El Colombia Tech Report reveló que 1.110 startups conforman el ecosistema de innovación colombiano, que están en 26 sectores de la economía que fueron mapeados para identificar estos emprendimientos y los seis primeros sectores representan el 50% del universo y los otros 20 sectores hacen parte del 50% restante.



Esto quiere decir que, los sectores de FinTech , MarTech, DeepTech, RetailTech, Real Estate y las EdTech son las líderes, además de que el 2017 fue el año pico del surgimiento de nuevas empresas, con 143 startups creadas en Colombia, mientras que entre 2009 y 2017 hubo una estabilidad en la cantidad de empresas fundadas, teniendo un crecimiento promedio de 32% anual, durante estos siete años.Puede leer: ¡Ojo! Así deben hacerse las llamadas desde el exterior a Colombia

El año pasado solo se crearon cinco nuevas soluciones en el país, mientras que en 2020 fueron 63 y en prepandemia (2019) eran 93.



El informe hecho por la plataforma de innovación para startups, empresas e inversionistas Distrito se apoyó en ANDI Del Futuro, La Cámara de Comercio de Medellín , La Cámara de Comercio de Bogotá, El Colegio de Estudios Superiores en Administración (CESA), INNpulsa y KPMG.

Quienes trabajan en los emprendimientos

La mitad de la fuerza de trabajo colombiana en tecnología (55,2%) está presente en los 3 primeros sectores (LogTech, FinTech y RetailTech). Solo Rappi es responsable del 25% del total de colaboradores, además 25.261 colaboradores operan el mercado de innovación.



Los dos principales departamentos de Colombia son responsables del 80% del total de startups, colo en Bogotá D.C. se encuentran la mayor densidad con el 60,42%, seguida de Antioquia, en Medellín está el 17,3% , Valle del Cauca , en Cali está el 5,6%, Atlántico, en Barraquilla se ubica el 2,8% y Cundinamarca.



La mayoría de estas empresas se enfocan sus productos para atender a otras empresas, pues las modalidades business to business (B2B, B2B y B2C, B2B2C, B2B y B2G y B2B, B2C y B2G) son el 75% y solo el 23,2% de ellas, atiende exclusivamente al consumidor.



Así mismo, el análisis destacó que los creadores de los emprendimientos cuentan con experiencia académica, ocho de cada diez startups cuentan con un líder egresado de la Universidad de los Andes. Doce de los veintidós fundadores estudiaron en esta Universidad en los postgrados de Economía, Ingeniería y Administración. La brecha de género en la lista de fundadores es grande pues el 96% son hombres y las mujeres solo tiene el 4% restante.

Inversión con crecimiento

El año pasado el volumen invertido de US$ 808,9 millones en emprendimientos colombianos ya representa el 63% del volumen total del 2020 cuando en total fueron invertidos US$497,2 millones y en tiempos de prepandemia se destinaron US$ 1.141 millones.



El sector con más inversiones es el de Logtech, con US$2312 millones representando el 67% del total del ecosistema. Vale destacar que más del 96% de ese valor proviene de los aportes en Rappi. Al ver las inversiones por sector, sin considerar el unicornio colombiano, vemos otros cuatro sectores destacándose con más de US$ 100millones invertidos a lo largo de los últimos años: Foodtech, Real Estate, Fintech y Retailtech.



Solo con US$175millones invertidos, es interesante notar que solamente el 0,7% de las startups del ecosistema de Colombia son del sector Real Estate.



La mayor parte de las inversiones que se hacen son early stage (85%), corresponden a 257 acuerdos solamente en la ronda Seed, el informe apunta que este escenario indica un alto potencial de crecimiento del ecosistema como un todo, en la medida en que buena parte de las startups también tienen la posibilidad de conquistar el mercado y crecer más, así necesitando de nuevas rondas de etapa más elevada.

Solamente en el 2021 se invirtieron US$235 en cuatro startups en la ronda Series B.

En el caso del capital de riesgo y los fondos de Venture Capital, LAVCA estima que al menos $ 6.2 billones de dólares se invirtieron en Latinoamérica en el primer semestre del 2021, un aumento del 51% sobre el total invertido en el 2020, Colombia está en el puesto 23 a nivel mundial en cuanto a financiación de riesgo per cápita, logrando un aumento del 236% de la financiación a startups en 2019. Y solo en el Q2-2021 se levantaron en el país +$325 millones de dólares.



El sector con mayor volumen de financiamiento es LogTech, con una inversión de US$ 2.312 M representando el 67% del total del ecosistema. Sin embargo, vale la pena destacar que más del 96% de este valor provienen de las inversiones a Rappi. Los otros sectores que se destacan (sin tener en cuenta a Rappi) son: Fintech, FoodTech, RetailTech y Real State.



El ecosistema tiene un gran potencial de crecimiento, la mayor parte de las inversiones a startups colombianas (85%) se encuentran en early stage, que corresponden a 257 acuerdos en ronda Seed. Este escenario indica el potencial de crecimiento que hay en el país y las startups que en un futuro se podrían convertir en unicornios.



En Colombia hay 11: Habi, Merqueo, Playbox, Liftit, TÜL, Platzi, La Haus, RobinFood, Addi, Frubana y Ontop. El networking juega un papel crucial, pues grandes fondos de Venture Capital han invertido en startups colombianas. Combinator ha hecho contribuciones en 13 statups, Andreessen & Horowitz en siete (7), Softbank en cinco (5), entre otros.



No solo hay fondos internacionales interesados, también hay un ecosistema de aceleradoras, incubadoras y asociaciones público-privadas. Este ecosistema, promueve la educación emprendedora y financiera y conecta los diversos players, formando emprendedores con más apetito por la creación de modelos innovadores, con base tecnológica y más aversión al riesgo.

