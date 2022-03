El artista Maluma sigue sorprendiendo a sus fanáticos y al mundo empresarial, luego de conocerse que el intérprete paisa es el nuevo socio y embajador de Rappi; y que además podrá poner su sello personal en las estrategias de comunicaciones y cultura del unicornio colombiano.



De acuerdo con Simón Borrero, CEO de Rappi, la plataforma comparte la misión de generar desarrollo económico en América Latina con el cantante y de “inspirar a muchos jóvenes para que emprendan y persigan sus sueños”.



Por su parte, Juan Luis Londoño Arias, nombre de pila del artista urbano, destacó que está convencido del poder latino. “Esta tierra está llena de gigantes. Me siento feliz de hacer parte de esta familia y espero, desde mi conocimiento, aportar para expandir su internacionalización”, señaló el cantante.



Pero esta, sin duda, no ha sido la única inversión de Maluma en una startup, ya que el año pasado se conoció que el paisa había hecho parte de un grupo de inversionistas que inyectaron capital, US$50 millones en Serie B, a la plataforma colombo-mexicana La Haus.



Portafolio conoció que el artista paisa, a través de su empresa Royalty World Inc, también hace parte de los inversionistas del proyecto de zona franca Cubika Caribe en Cartagena.



Ahora bien, la faceta de inversionista no es la única que ha sabido explotar Maluma, ya que el artista recientemente presentó su línea de perfumes Royalty by Maluma, la cual incluye fragancias para mujeres y hombres.



Alianzas comerciales

El mundo de la moda ha sido otro de los sectores que ha seducido al cantante, que cuenta en la actualidad con más de 97 millones de seguidores en sus redes sociales. En 2015, cuando su carrera tomaba vuelo internacional, anunció su colaboración con la marca colombiana Amelissa, de donde se desprendió la colección Pretty Boy Dirty Boy.



Con el pasar de los años el artista ha ido escalando en el terreno de las marcas de lujo y ha colaborado con grandes firmas como es el caso de Dolce & Gabbana, cuando debutó en 2018 como modelo en la Semana de la Moda de Milan, y de Versace, en esta última protagonizando la campaña primavera-verado 2022. Asimismo, se destacan otras campañas publicitarias como la que tuvo en 2020 con Calvin Klein. Y su más reciente colaboración con la marca Hennessy para diseñar una botella de edición limitada.



“Aún no creo que sea el primer artista en diseñar una botella para Hennessy. Esta es otra “pa” la cultura. Gracias a todo el equipo por hacer esto posible y ya se los dije antes, ningún sueño es demasiado grande, vamos por todo”, dijo el artista en sus cuenta oficial de Twitter.



En el campo tecnológico el paisa también ha consolidado grandes alianzas, como la más reciente colaboración con la compañía de dispositivos Oppo, en la cual la estrella de música latina se destaca por ser el embajador oficial de la serie de celulares Reno de la marca.



“La tecnología y la música son dos áreas que van de la mano. Me llena de alegría trabajar con Oppo para hacer llegar la serie Reno a nuestros fans y que puedan vivir la experiencia de utilizar los teléfonos de esta serie”, dijo el artista en la presentación de la campaña.



Pero sin duda Maluma ha demostrado que es un genio cuando se trata del arte de la versatilidad, pues también ha puesto su mirada en la pantalla grande al protagonizar junto con Jenifer López y Owen Wilson la comedia romántica ‘Marry me’.



Hay que recordar que este es el segundo crédito del cantante en Hollywood, pues su primera participación se dio cuando le dio vida a la voz de Mariano en la película animada de Disney ‘Encanto’.



JOHANA LORDUY

PORTAFOLIO