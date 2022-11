En el marco del XIX Congreso Nacional de Infraestructura que termina esta tarde en la ciudad de Cartagena, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) le entregó al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo un reconocimiento por su vida y obra.



Esta es la primera vez que se entrega el Premio Nacional a la Excelencia en Infraestructura, en la categoría Empresario Distinguido. De acuerdo con el gremio, Sarmiento Angulo es un gestor activo en el desarrollo de infraestructura y en la construcción de grandes proyectos en todo el país.



Además de ser un reconocido filántropo, motivo por el cual ha destinado recursos a distintos sectores, entre ellos el cuidado de la salud, educación, vivienda y los servicios financieros. A su vez, ha donado equipos e instalaciones a hospitales y centros médicos en Colombia, al igual que más de 80.000 millones de pesos para atender la crisis sanitaria del país causada por la pandemia de la covid-19.



En el sector de la educación, la CCI destacó que Sarmiento Angulo es el fundador y benefactor de la Escuela de Ingeniería Julio Garavito, y uno de los principales donantes de Colfuturo, una organización que tiene por objeto otorgar becas y créditos a estudiantes colombianos interesados en realizar posgrado en el exterior.



El empresario recibió la placa del reconocimiento de manos del presidente de la CCI, Juan Martín Caicedo. Luego, como parte de sus palabras de agradecimiento, aseguró que nunca espero recibir este tipo de homenajes. "Siempre quise trabajar, hacer cosas, dar resultados y bregar a mejorar toda la infraestructura de nuestro país en la medida de mis capacidades", dijo.

Como parte de las reflexiones que hizo en su discurso, aseguró que los colombianos tienen razón cuando aseguran que los peajes en el país son caros. "Los peajes sí son muy caros, tienen razón", afirmó.



Sin embargo, considera que no son caros porque los contratistas se llenen de dinero o engañen a la gente, sino porque las carreteras requieren recursos importantes para construirse, "no hay otra manera de hacerlo horadamente".



Igualmente, aseguró que un principio indiscutible es que los peajes se crearon para que los usuarios de las vías contribuyan al costo del mantenimiento, pero por la escasez de recursos, también son necesarios para recuperar el valor de la inversión.

Otras alternativas de financiación

Luis Carlos Sarmiento Angulo también planteó la necesidad de que la CCI, en asocio con el Gobierno nacional y las autoridades del sector, busquen otras formas de financiamiento para las grandes obras de infraestructura en Colombia.



"Se ha hablado de valorización, es un impuesto muy justo. Aquí ha habido mucha dificultad para ponerlo, hay mucho rechazo, pero es muy justo. No hay duda en que los vecinos se benefician y es justo que contribuyan", dijo.



Así mismo, afirmó que creer que solo con los peajes se pueden recuperar las inversiones que se hacen en las obras "es una utopía". "Colombia necesita las obras, no hay manera de que el país progrese si no tiene vías de comunicación", puntualizó.



Plan de vías para el Llano

El Congreso Nacional de Infraestructura también fue el escenario para que el presidente de la junta directiva del Grupo Aval sugiriera un plan de vías para los Llanos Orientales, que actualmente tiene retrasos en cuanto a infraestructura.



Mientras que el noroccidente representa el 44 por ciento del área total del país y es una área desarrollada, el suroriente (Llanos Orientales) es una región no desarrollada y abarca un 56 por ciento. "¿Cómo puede un país que se olvida del 56 por ciento de su tierra ser exitoso para producir bienestar para su gente?", se preguntó.



Para cambiar esta situación, el empresario sugirió un plan para "llenar los Llanos Orientales de vías elementales", teniendo en cuenta que no es viable construir grandes autopistas cuando en esta región solo habitan tres millones de colombianos.



Considera que un plan de vías podría poner a producir a los Llanos Orientales y evitar que los habitantes pierdan sus cosechas por los cierres de vías que se registran cuando hay temporada de fuertes de lluvias.



"Con un plan de vías esta región puede comenzar a producir comida, trabajo para todos los exguerrilleros y para todas las personas del campo", finalizó.