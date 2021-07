Coltejer suspende de forma temporal línea de producción 'No tejidos'

Coltejer, una de las compañías del sector textil colombiano, desde el 2008 en manos de inversionistas mexicanos, anunció la suspensión de una de sus líneas de producción, agobiada por el flagelo del contrabando, los efectos negativos de la pandemia del coronavirus y los recientes paros.



(Lea también: Covid disparó nuevos bancarizados y elevó el uso de productos en 2020)

Así se lo comunicaron este jueves en la tarde sus directivas al mercado, a través de un mensaje enviado a la Superintendencia Financiera, en el que aducen esas razones para suspender la operación productiva de la línea de 'No tejidos'.



(Le puede interesar, además: Fuerte desaceleración en industria y comercio por el paro y bloqueos)



En el mismo mensaje transmitido a la autoridad del mercado, la compañía textilera indicó: "Además de la dificultad presentada, asumimos la situación como un reto que nos permita transformar el negocio y reinventarnos atendiendo las necesidades del mercado actual".



Las directivas también dejaron claro que están realizando todos los esfuerzos tendientes a reanudar su actividad económica lo más pronto posible, de lo cual se dará aviso oportunamente.



Los problemas de la compañía comenzaron a sentirse tan pronto como la pandemia del coronavirus arribó al país. Si bien en los primeros dos meses del 2020 las ventas de la compañía se comportaron de forma positiva, una vez se adoptaron las medidas de confinamiento derivadas del covid-19 su impacto no se hizo esperar.



En marzo y mayo las ventas cayeron de forma ostensible, indicaron sus directivas en el balance de gestión del año pasado, en el que advierten que "en estos meses no hubo

producción y la compañía pudo reducir el inventario de producto terminado en un 92,8 por ciento".



Y si bien la línea de 'No tejidos' tuvo un buen desempeño en medio de la pandemia y era uno de los focos que sus directivas, tenían planes de fortalecer este 2021, las circunstancias del contrabando y los efectos negativos del paro nacional, al parecer, no se lo permitieron.



Según el reporte de la compañía en abril y mayo del 2020, la división 'No tejidos' presentó un incremento en las ventas, en especial en los productos relacionados con la salud, en los que se duplicó el metraje de producción y ventas. En los meses posteriores tuvo un comportamiento similar al de años anteriores y fue la única unidad de negocio que tuvo operación durante todo el año.



Y era, precisamente esa línea de producción, uno de los focos a atender este año, pues en el mismo balance sus directivas indicaron que "en la división de 'No tejidos' se

hará énfasis en el fortalecimiento y crecimiento de esta línea, y en las tiendas Coltejer se incrementará el portafolio disponible, con el fin de ampliar este mercado".



Al cierre del 2020 Coltejer presentó unas pérdidas netas del orden de los 94.631 millones de pesos, 3,8 veces superiores a las reportadas en el 2019, según el reporte enviado a la Superfinanciera.