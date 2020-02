‘Kingsland quería obligarme a venderle Avianca Holdings a Delta’

En medio del escándalo en el sector aeronáutico por los acuerdos que hizo en el mundo la francesa Airbus, para pagar comisiones de éxito por la venta de sus aviones, y que en el caso de Colombia vincula desde 2014 a un alto ejecutivo de Avianca Holdings, el empresario Germán Efromovich hizo fuertes revelaciones sobre el enfrentamiento judicial que sostiene con Roberto Kriete, dueño de Kingsland Holdings, para mantener el control accionario y también con el fin de recuperar el mando en las decisiones de la empresa.

Al reconocer que será muy difícil retomar el control de la compañía, pero que para ello está dando la pelea ante un tribunal en Nueva York, el ejecutivo sostuvo que dicho proceso judicial no debería existir y que lo considera ilegal, pues, a su juicio, de una manera maquiavélicamente inteligente, Kingsland, protegido por United, está queriendo tomar gratis la compañía.

“Estamos desenmascarando todo eso, y nosotros debemos soltar, de aquí a dos o tres semanas, un trabajo muy detallado sobre todo esto y sus ilegalidades. Porque United solo tendría derecho a cobrar su deuda y si hubo la falla –default técnico (el precio de la acción cayó por debajo de un nivel establecido en el contrato de préstamo)–, United podía acelerar y cobrar su deuda”, afirmó.



Según el directivo, United sabía que ese default podía ocurrir y que existió toda una planeación, “una agenda detrás”, ya que no es lógico que primero Kriete saliera a decir que la compañía estaba quebrada y, a los dos meses, “salen a darle un préstamo de 250 millones de dólares”. “¿Quién le hace un préstamo de ese monto a una compañía quebrada?”, se preguntó.



Y agregó que mientras United está pidiendo el remate de las acciones, “la jueza se está dando cuenta de lo que ellos planearon, y ya está tomando algunas posiciones en defensa de que o se suspenda el proceso o se haga de forma transparente, sin acudir a estos juegos para apropiarse de una manera inteligente dentro del contrato, pero totalmente inmoral”.

Secretos del pulso con Kriete

Y es que además de actualizar el estado del proceso en Nueva York, Efromovich reveló secretos de cómo, desde su perspectiva, fue cambiando la posición de Kingsland Holdings una vez comenzaron a llegar ofertas de compra de Avianca Holdings, hace varios años, proceso que terminó en la negociación del acuerdo comercial que firmaron Avianca Holdings, United y Copa Airlines.



“No se olviden ustedes de que Kingsland estuvo en contra de la alianza con United, porque querían obligarme a venderle a Delta, porque así el precio de la acción de Kingsland en Avianca Holdings era mayor”, indicó.



Por ello, de acuerdo con el empresario, Kingsland los demandó a él, a su hermano y a la misma compañía, “pero cuando estábamos negociando el acuerdo con United, esta última hizo un acuerdo con Kingsland en el que, sin importar en cuánto esté la acción de Avianca, y también garantizado por Synergy (la empresa de Efromovich), le va a pagar 12 dólares por cada ADR (acción en Nueva York).



“Este señor no tiene nada que perder. Entonces, decir que la empresa está quebrada no le molesta sino que, al contrario, le trae más beneficios porque puede comprar más acciones a menor precio. Tras señalar que desde el día que perdió el poder de voto en la compañía “no me dejaron entrar ni a sacar mis cosas”, Efromovich cuestionó la idoneidad de Kingsland Holdings.



“Lo más importante es no permitir que se apoderen de algo que no han construido, porque ¿quién en Kingsland? Nosotros los sacamos de la quiebra cuando hicimos la fusión (con Taca), les prestamos 40 millones de dólares antes de firmar el contrato porque no hubieran aguantado más de dos semanas. Construimos esta compañía, y el señor Kriete no vino los dos últimos años ni a las juntas directivas y ahora viene a decir que fue el héroe, si nunca hizo nada”, puntualizó.



También reveló que la quiebra de Ocean Air (que operó bajo la marca Avianca Brasil) se dio finalmente porque en medio del joint venture (alianza comercial) y las negociaciones pertinentes con United, la estadounidense iba a invertir 150 millones de dólares, pero en el último minuto desistió y "no tuvimos más tiempo de buscar una financiación".



"United también tiene una inversión en una compañía competidora en Brasil, que es Azul. Ahí la gente en Brasil tuvo que decidir entre pagar a Elliot y salvar el acuerdo comercial con United, que sí le interesaba y creo que todavía le interesa a Avianca".

Sobre la alianza Avianca Holdings-United y Copa Airlines, opinó que tendría que prevalecer porque es muy buena. ​

El caso de las compras a Airbus

Sobre el escándalo de los sobornos de Airbus, Efromovich señaló que en todas las compras de aeronaves las negociaciones las hacía directamente la cúpula de la compañía, es decir, Synergy (Efromovich), como dueño mayoritario; el presidente de la empresa, Fabio Villegas o Hernán Rincón, y Gerardo Grajales, exvicepresidente ejecutivo de Negocios Estratégicos, por lo que no había necesidad de intermediarios.

“Si Airbus pagó a alguien, fue una imbecilidad”, enfatizó.



Por ello dijo que si él estuviera al frente de la empresa, solicitaría de inmediato a las autoridades de Francia suministrar el nombre de la persona que presuntamente estuvo involucrada en tratos subrepticios con un representante de Airbus en Colombia, y que lo despediría sin miramientos.

