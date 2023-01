El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo reveló cuáles son las expectativas económicas que tiene el Gobierno Colombiano para el 2023, se espera, por ejemplo una baja en la inflación y también en las tasas de interés.

Además el jefe de la cartera señaló cuál será el futuro de tres empresas importantes para el país en distintos sectores: Ecopetrol, Monómeros y Colpesiones.



Ocampo dijo que el Gobierno estudia la posibilidad de comprar Monómeros, por la cantidad de importación de alimentos que está haciendo el país.



"No podemos convertirnos en grandes importadores de maíz. Eso es una vergüenza nacional. Hay proyectos para volvernos menos dependientes del maíz importado, así como de la soya y de otros alimentos", destacó.



La idea es que Colombia produzca más fertilizantes, en gran escala, en Monómeros.



"Existe la posibilidad de comprar Monómeros. Hay que ver el costo y si existen problemas legales con Estados Unidos para que Monómeros pueda operar sin restricciones legales. Se podría que en parte la compre Ecopetrol y en parte inversionistas privados que estarían interesados en ser socios", expusó el ministro.



Sobre el futuro el sector energético, el ministro inidicó que habrá transición estrictamente energética, pero manteniendo la exportación de petróleo, en niveles que nos permitan disponer de las divisas que el país necesita.



Para el caso de Colpensiones, Ocampo agregó que la idea con la reforma pensional es dar un ingreso a todas las personas mayores que no tienen pensión, sobre todo a las más pobres y que no todos los trabajadores estarían en Colpensiones.



"Colpensiones tendría unos trabajadores hasta cierto nivel de salario, que habrá que definir. Por encima de eso habrá fondos de pensiones, pero podría haber también una entidad pública eventualmente participando en el sistema de capitalización, que ahora será complementario con Colpensiones. Estos fondos deberían seguir demandantes de títulos de deuda del Gobierno, un tema esencial para las finanzas públicas", puntualizó.

