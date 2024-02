‘Colombia se ha vuelto el seno de la joyería en Yanbal’: Janine Belmont

De acuerdo con Janine Belmont la Directora Ejecutiva de Yanbal, que hace nueve años está en el cargo, Colombia juega un papel protagónico en el nuevo esquema de la compañía.



Además la ejecutiva de segunda generación, busca posicionar el emprendimiento independiente en América Latina apoyando además el crecimiento de sus colaboradores y la apertura a nuevas ideas.

En entrevista con El Tiempo, la directiva hace un balance del 2023 y muestra sus expectativas para el 2024.

¿Cómo fue el balance de 2023 para Yanbal?

Creo que ha sido uno de los mejores años que hemos tenido en Yanbal en cuanto a crecimiento: Yanbal ha crecido un 23 por ciento en ventas en dólares. Ha sido un crecimiento también sobre el año anterior, ya que en el 2022 habíamos crecido 17 por ciento. El Yanbal de hoy no es el mismo Yanbal que teníamos previo a la pandemia, entonces es bonito ver cifras de crecimiento contundentes que se van dando porque estamos con un buen plan.

¿Esos cambios posteriores a la pandemia incluyen los cambios que hay en la industria en temas de sostenibilidad y peticiones de productos cruelty free?

Es mucho más grande. Llegó la pandemia y fuimos a una empresa fuertemente golpeada, por lo que en ese momento dijimos: “Hay que repensar cómo queremos reconstruir Yanbal”, entonces hemos reconstruido la empresa desde la marca que queríamos hacer. Ese fue uno de nuestros pilares: qué queríamos decir, a quién queríamos ir, cuál era nuestro público objetivo, cómo iban a ser los productos.



Otro de nuestros pilares importantes fue definir cómo iba a ser el modelo operativo. En ese momento estábamos en nueve países en la corporación, y de alguna manera habíamos descentralizado mucho las funciones, por lo que optamos por volver a centralizar las estrategias y que los países iban a ser nuestros brazos de cómo implementar esas estrategias. Si bien ahora se hacen desde casa matriz, se hacen también cocreadas con los países: no cada uno teniendo sus propias estrategias, lo cual lo hacía muy ineficiente, sino teniéndolos desde casa matriz.



El tercer pilar de cambio ha sido la parte operacional: los costos de revisión de la distribución de las plantas, dónde fabricar y búsqueda de eficiencias a nivel de costos.



Tuvimos muchas reducciones en costos y de esos ahorros venía un cuarto pilar que era reforzar a nuestra fuerza de ventas: tanto consultoras como directoras. Ayudamos a nuestras consultoras a que vendieran con más facilidad, trabajamos los incentivos e hicimos programas más atractivos para ellas.



El quinto pilar fue la excelencia en estrategia comercial, donde redefinimos todo: revisamos todos los productos, dónde nos faltaba ser competitivos, qué productos nos hacían falta, cómo hacíamos mejor la ofertación, cómo hacíamos mejor nuestra propuesta de valor campaña a campaña en un catálogo que sea una herramienta y les ayude a vender y llegar a los clientes a las consultoras.



La parte del ‘cruelty free’ y de animales estaba definido dentro de la parte de marca, pero es solo uno de cinco pilares. Entonces, la gran transformación de Yanbal fue tocar todas las áreas de la compañía y repensar esa nueva compañía que queríamos armar.

Dentro del segundo pilar que menciona, ¿qué papel juega Colombia en esa centralización de la estrategia?

Quiero darle a todo el mérito a Colombia. Primero, cuando hablamos de Colombia hablamos de su gente, y el equipo de Yanbal Colombia es un equipo extraordinario el cual respetamos muchísimo, respetamos sus opiniones, respetamos todo lo que nos proponen, y son sobre todo primeras y segundas líneas muy importantes al definir la estrategia centralizada.



Así como Colombia, también los equipos de Perú y Ecuador han jugado un rol muy importante porque hay mucha experiencia y muchos años. Entonces sí hemos escuchado pero lo que teníamos que entender todos es que no iba a haber una estrategia Colombia, una estrategia Ecuador o una estrategia Perú, sino que íbamos a trabajar todos para buscar la estrategia Yanbal, una única, entonces a había que ponerse de acuerdo.



Había que negociar algunas cosas y tener disciplina porque hay muchas veces en que se dice “mi país funciona y en el otro no”. Acá no hay Yanbal Colombia, Yanbal Ecuador; hay un solo Yanbal, un solo espíritu y una sola forma de hacer las cosas

Con el desarrollo de productos veganos, con un alto porcentaje de ingredientes de origen natural y la reutilización de residuos, la firma peruana le apuesta a la sostenibilidad ambiental. Foto: Cortesía Yanbal

¿Dónde se lleva a cabo la fabricación de Yanbal?

Tenemos tres fábricas de cosméticos: una en Perú, otra en Ecuador y otra en Colombia, entonces de alguna manera definimos dónde tenemos que estar fabricando en la parte cosmética.



Lo que sí fue un cambio importante en estos años fue que teníamos dos plantas de joyería y optamos por tener una, la de Colombia, y con eso le hemos dado toda la potencia a la planta de Facatativa acá en Colombia, la cual exporta a todos los países y se ha vuelto el seno para nosotros.

¿De lo que se fabrica en el país, todo se destina aquí al país o también llega de las demás fábricas en Ecuador y Perú?

Lo que se fabrica en Colombia sí se utiliza, pero también se exporta; Colombia exporta, pero también importa de otros países, sobre todo de Perú. La planta de Ecuador es más autónoma, pero donde sí hay partes cruzadas es de Colombia a Perú y de Perú a Colombia.



De lo que se fabrica en Colombia, Yanbal estima que el 80 por ciento es para manufactura local y el 20 por ciento se exporta a otros países. De las ventas totales que tiene Colombia el 6 por ciento corresponde a productos importados de la única planta de la que importan que es la de Perú. Solo son algunas referencias de producto de tratamiento y de maquillaje que por especialidad de maquinarias se manufacturan solamente en Perú.

Janine Belmont, Directora de Yanbal Internacional. Foto: Yanbal

En Colombia el consumo de hogares se ha reducido. ¿Yanbal ha sentido ese golpe?



Todo se siente, pero ahí entran a jugar los pilares que decía sobre excelencia comercial, que es entender qué se necesitan, los cambios que están pasando en el mercado, qué portafolio nuevo necesitaban Colombia y todos los otros países, porque en los mercados andinos lo que está viviendo Colombia lo están viviendo todos. La historia latinoamericana podemos repetirla con sus matices en todos los países, entonces de alguna manera hemos visto que sí se necesitaba otro portafolio y que se ha ayudado con productos más económicos para que ayude al bienestar económico de nuestras señoras y que puedan vender, que es lo que queremos al final.



Todos los productos que lanzamos nos pueden encantar y debemos estar muy orgullosos y buscamos la calidad, pero lo importante es que haya un consumidor que quiera comprarlos, que haya alguien que los quiere y los necesite. Ha habido lanzamientos excepcionales y lo vemos por la participación que tienen nuestros productos nuevos en el portafolio, que sí eran productos que estaban más adecuados a la situación económica que se está viviendo.



Una línea de maquillaje más económica fue un lanzamiento fuerte e importante, así como la línea Yanbal que es el icono y es más costosa. Hemos lanzado línea de champús, acondicionador y tratamiento capilar también más económico para que ayude y seamos competitivos, al igual que muchas fragancias más económicas que nos hacían falta en el portafolio y la línea en tratamiento también.

Hablamos siempre de tener dos precios: uno más mediano y otro más económico para poder ayudar a cualquier bolsillo.

Si eso fue lo que entró al portafolio, ¿qué salió?

Salieron productos que no tenían tanta rotación. Hubo unas líneas de champús que teníamos que no estaban funcionando bien y las cambiamos por la nueva línea; en maquillaje no lo hemos cambiado, más bien hemos fortalecido con nuevos productos, y sacamos algunas fragancias que no tenían la venta para atraer al portafolio de fragancias.

¿Cuál es la apuesta para atraer más consultoras en medio del aumento del desempleo desestacionalizado en Colombia?



En el fondo se trata de repotenciar la misma propuesta y hacerla vigente, que no pierda vigencia la propuesta de valor. Se trata de cómo hacemos para que a la consultora le sea más fácil vender con Yanbal, y con eso hay una serie de acciones que tenemos que hacer: el portafolio, las estrategias de tener precios que la ayuden a ellas a poder salir al mercado para que ellas sientan ganancias, que les sea fácil vender.



El catálogo físico sigue siendo una herramienta muy poderosa; tenemos también el catálogo digital, pero un catálogo de impacto con imágenes hace que ellas se sientan bien, por lo que en las encuestas que hacemos salen honrados y orgullosas del catálogo tienen, que es el mejor evaluado de la industria. Apostamos a que sientan que tienen tremendo respaldo en la compañía y todo lo que hacemos en innovación.



Otro pilar en ese sentido es que sientan que es más fácil ganar con Yanbal, al medirnos con la competencia: que puedan hacer su pedido, que puedan superar sus niveles, que los premios que ellas ganan sean mejores, y que la propuesta que les damos de capitalizaciones con productos por las ventas las ayude a aumentar sus ganancias.



Por último, y es el gran diferencial, es que crecer con Yanbal sea más fácil. En el mercado de Colombia somos de las pocas propuestas multinivel tan sólidas, porque la competencia en general no es multinivel y no tiene la posibilidad de crecer, y se mantienen como vendedores.



Tienen la parte de vender y ganar, pero no crecer. Acá tú tienes una posibilidad inmensa de crecer para ser directora, ir a viajes, ir a autos y desarrollar otras mujeres como tú. Entonces tienes ganancias y te haces más fuerte en el camino y te vas haciendo empresaria. Por eso estamos creciendo en Colombia, 17 por ciento más de consultoras en el año pasado, y los números son una consecuencia de mucho trabajo que hay al interno de una empresa.

¿Cómo es el proceso de crecimiento que tendría una mujer que en este momento va a empezar a hacer la venta por catálogo?



Hay dos maneras de abordar a la persona que quiere estar en ventas: abordarla con el catálogo y con cómo hacer ventas, pero muchas de nuestras líderes muy fuertes dejan de abordarte solo por ventas y te hablan de toda la carrera, porque ese es el diferencial de Yanbal.



En Yanbal crecemos formando directoras, entonces lo que buscas es gente que no tenga miedo a soñar. Pasas de consultora a emprendedora, a emprendedora senior, a aspirante a directora, directora, directora senior (que es cuando ya forman a otra directora), después forman tres directoras y se convierten en super senior y tienen su primer auto. Ese es un cambio de vida radical: muchas de nuestras señoras y directoras nunca han manejado, jamás pensaron en llegar a tener su auto, y claro, muchas veces pasa que la familia dice que es mentira, que eso no es cierto, entonces también tienen los obstáculos familiares.



En el camino antes del carro hay viajes: nosotros anualmente tenemos todo un programa de cinco niveles que les llamamos estrellas, entonces dependiendo tu crecimiento accedes a bonos, a un viaje nacional, a un viaje internacional, a otro viaje internacional más grande y finalmente al mega viaje. Por ejemplo, este año va a ser a Dubai.

¿Qué le espera a la compañía en este año que recién empieza?

Seguir creciendo en sus doble dígitos, es decir, en un 20 por ciento. No distraernos con tácticas que nos quiten el norte, y hablo de la visión 2024 como 2025, y es que queremos una comunidad de mujeres poderosas: cómo hacemos que más de nuestras consultoras y directoras accedan a ese crecimiento y ese crecimiento las va haciendo poderosas. Primero venden productos lindísimos, entonces se ven bien, se van arreglando, se van maquillando, se van poniendo joyería y se van sintiendo mejor y ganando mejor.

SANTIAGO BOHÓRQUEZ GARROTT

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

