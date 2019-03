Revolución en los seguros tardará décadas: Liberty

Aunque los avances que se ven en materia de canales de venta y nuevos productos son notables, gracias a la aplicación de nuevas tecnologías, hay quienes piensan que, por lo menos, la verdadera revolución en el mercado asegurador tardará 2 o 3 décadas más en Colombia.



Lo dice Luis Francisco Campus, presidente para Colombia y Ecuador de Liberty Seguros (Colombia).

Aquí, el diálogo de EL TIEMPO con el ejecutivo.



¿Dónde están las oportunidades para crecer en Colombia?



En todos los ramos. Por ejemplo, en seguros obligatorios (ARL, Soat), seguros de vida, de salud, riesgos de cumplimiento, autos, individuales y colectivos. Por todo el desarrollo que se está dando en el país, estos seguirán creciendo. Ahora, en Colombia, como en otros países de la región Andina, la influencia de posibles riesgos de terremoto es muy grande y deberíamos tener muchos más seguros de propiedades tanto de personas naturales como de las jurídicas.



¿Cómo acabar con la falta de cultura aseguradora?



No es fácil, pero creo que hay dos caminos: uno por el riesgo, cuando la persona tiene uno, siente la necesidad de estar protegido; entonces, hay que mostrar que existe; lo otro, crear productos que sean fáciles de ser comprendidos por la gente.

La tecnología es clave hoy para acabar con el papel, la burocracia y esos procesos que requieren muchos formularios para vender FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo encaja la tecnología en esto?



Hoy se habla mucho del insurtech (tecnología aplicada al sector), de una gestión digital. En Estados Unidos hay compañías totalmente digitales para llegar más rápido al consumidor. La tecnología es clave hoy para acabar con el papel, la burocracia y esos procesos que requieren muchos formularios para vender. Pero yo digo que no es solo tecnología; también, análisis de datos, crear productos personalizados.



Y, en que están trabajando…



A nivel interno, en desarrollar sistemas; acabamos de implementar nuestro nuevo 'core system'. Pero, para llegar a ese momento debemos trabajar la parte de productos, de operación, de cómo interactuar con los clientes en siniestros, la parte de emisión y recaudo.



¿Qué tanto ha cambiado la tecnología la oferta de productos?



Ha habido cambios, hay páginas web que ofrecen seguros de manera directa. Para los consumidores hay ocho 'insurtech' que venden productos distintos, pero no creo que haya aún esa disrupción por tecnología a los clientes.



Y desde el punto de vista del consumidor joven…



También se darán cambios, pero a largo plazo; los jóvenes no van a comprar muchos autos ni casas. La gente empleará con el tiempo más bicicletas, alquilará más viviendas, viajará mucho más; luego empiezan a cambiar los riesgos.



¿En cuánto tiempo se dará ese cambio?



En 20 o 30 años… Liberty tiene tres laboratorios, uno en Boston y otro en Singapur, y abriremos uno más en São Paulo como una forma de prepararnos para el futuro, para saber qué tipo de productos y servicios ofreceremos para asegurar el bienestar de las personas.



¿ Y mientras eso se da, ¿cuál es la apuesta?



Elevar nuestro ritmo de crecimiento, que es del 6 por ciento, con más mercado. Nuestra participación es un poco como la de mercado, que es muy diversificado. Tenemos casi que la misma diversificación, y eso nos ayuda a crecer en determinadas regiones y productos, así como a traer productos distintos para cada segmento; no tenemos un foco específico, sino una cuota de 6,5 por ciento, y necesitamos más. Liberty fue ya la segunda compañía en el país hasta 2012; hoy estamos en la séptima posición, trabajamos duro a nivel interno y tenemos muchas posibilidades de volver a crecer.



¿Cómo recuperar la cuota?



Primero, entregando buen servicio. Hoy, Liberty tiene una buena percepción de marca, creando nuevos productos, mejorando procesos y servicios para entregar precios más justos. No vamos a ser la menos costosa, pero tampoco la más cara.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS