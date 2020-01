GSS, con plan estratégico para comprar empresas

Ahora como parte de la multinacional italiana Grupo Covisian, la firma española GSS, dedicada al negocio de contact center y BPO (tercerización de servicios para empresas de diversos sectores), adquirió recientemente las operaciones del Grupo Avanza en Colombia y tiene un plan para comprar en empresas en varios países de América Latina.



El presidente ejecutivo de GSS, César López Pérez, dialogó con EL TIEMPO sobre los proyectos de la firma para los próximos años en el país y la región.

¿Cómo se gestó la compra de las empresas del Grupo Avanza?

Llevábamos mirando hace muchos años a Colombia como uno de los países más interesantes, por no decir el más interesante, de la región. Iniciamos en Perú, donde había un mercado menos competitivo y que para el outsourcing podía ser más interesante, pero desde entonces estuvimos viendo a Colombia como un mercado en sí mismo y como lugar importante para hacer outsourcing para otros países de la región y para España, por supuesto.

Cuando surgió la oportunidad de las empresas del Grupo Avanza, una de las cuales era la operación que tenían en Colombia, lo vimos con mucho interés, y la verdad es que fue una operación muy rápida.



¿Qué empresas fueron las de la compra?

Son cuatro. Avanza Colombia y tres compañías en España. Una que se dedica a BPO, sobre todo en el entorno de la gestión de operaciones transaccionales, otra orientada al outsourcing de venta de seguros y luego otra de call center orientado a cobranzas.



¿Qué perspectivas de crecimiento tienen en Colombia y en América Latina?

El proyecto de los próximos años es crear un gran jugador a nivel regional, de habla hispana y Latinoamérica, con servicios para Estados Unidos y que opere desde Colombia.

Como GSS, al incluirnos dentro del Grupo Covisian, la mayor compañía en Italia de operaciones de contact center, en febrero de este año, proceso que finaliza en junio de 2020, ya empezamos a hacer un plan estratégico de compra de compañías en España y Latinoamérica.

¿Qué capital tienen disponible para esas operaciones?

Estamos finalizando la segunda fase de expansión, no solo en Latinoamérica, sino en Europa. Estamos cerrando el plan estratégico para las adquisiciones en los próximos tres años. Todavía no está definido.



¿Cuáles son las cifras de la operación y cómo las proyectan a tres años?

El proyecto es muy ambicioso, y la idea es multiplicar casi por tres el volumen global de la empresa mediante adquisiciones. Estamos hablando de entre 800 y 900 millones de euros de ingresos en tres años. En Colombia tenemos una plantilla de más de 1.000 personas, con lo cual el grupo está rondando las 20.000 personas en número de empleados para el 2019 y con unos crecimientos inorgánicos de alrededor de dos dígitos.



¿Cuánto va a aportar Latinoamérica y Colombia a los ingresos?

Incluyendo la unidad de Colombia, podemos estar hablando de un 30 por ciento, y la idea es que en los próximos años se revierta, es decir que el 70 por ciento del ingreso de GSS venga de Latinoamérica y el 30 por ciento, de España.



Es una apuesta fuerte...

Llevo en esta industria desde 1986 y lo que he encontrado desde el Grupo Covisian es una metodología y una tecnología que revolucionan la gestión de las operaciones de contact center.



© OMAR G. AHUMADA ROJAS

SUBEDITOR DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO

En Twitter: @omarahu