‘El mercado colombiano ha ido reaccionando’: American Airlines

Con la utilización de aviones de cabina ancha para atender el aumento de demanda a Miami desde Cartagena y Bogotá, y la reincorporación del mercado de Nueva York, la aerolínea American Airlines prevé avanzar en los próximos meses en el proceso de reactivación de los vuelos entre Colombia y Estados Unidos.



Omar Nottaro, director de la aerolínea para Colombia y Ecuador, destaca el nivel de recuperación de Suramérica y prevé que en mayo el nivel de movilización llegue a 150.000 personas.



¿Qué avance han tenido desde que se reactivó la pandemia?

En diciembre logramos estar en el 100 por ciento de operatividad de nuestros seis aeropuertos acá en Colombia. La demanda ha ido creciendo en la medida en que el pasajero ha sentido la confianza de volar de regreso. Destaco la disciplina y el cumplimiento de las normas en los aeropuertos de Colombia de los protocolos de bioseguridad.

Omar Nottaro, director para Colombia y Ecuador de American Airlines. Foto: El Tiempo / cortesía

¿Qué cifras tienen al respecto?

Hoy en día, Colombia está sobre un 60 por ciento de factores de ocupación hablando de nuestros seis mercados, con altas y bajas. El año pasado, en el reinicio, probablemente, entre 45 y 50 por ciento. Pero hoy en día, por la temporada baja, esos son los factores de ocupación que estamos manejando.



¿Qué proyecciones tienen para las temporadas de mitad y de fin de año?

En abril tenemos una nueva incorporación de vuelos. Vamos a aumentar la capacidad de sillas trayendo aviones de mayor capacidad, de cabina ancha, de pasajeros y de carga.



En Bogotá tendremos el cuarto vuelo a Miami, y en Cartagena, el segundo vuelo a Miami. Vamos a crecer en Bogotá porque el vuelo de Dallas va a ser operado con un avión de cabina ancha. Y el vuelo de Miami ya está operando desde diciembre en aviones Boeing 777.



Para mayo el objetivo es reincorporar el mercado de Nueva York desde Bogotá, Cali y Medellín. Esperamos movilizar un poco más de 150.000 pasajeros en mayo mediante las nuevas frecuencias y nuevas rutas incorporadas al portafolio.



¿Se alistan para el espacio que puedan dejar los dos principales operadores luego de sus procesos de Capítulo 11?

Cuando comenzamos este proceso de reincorporación de vuelos en la región notamos que una de las regiones que con mayor rapidez ha reaccionado es Suramérica, frente a otras como Asia, Europa y el Pacífico.



Tenemos más de 30 años en Colombia y eso nos permite hacer la apuesta que estamos haciendo. American confía en el mercado colombiano y el objetivo de este crecimiento es porque hemos notado que en las últimas semanas el mercado ha ido reaccionando.



¿Cómo están enfrentando el auge de las aerolíneas de bajo costo?

En tarifas siempre estamos en la competitividad del negocio. Desde la pandemia hemos flexibilizado las condiciones que tienen estas tarifas. A nuestros viajeros frecuentes les extendimos los estatus Élite porque no pudieron completar los viajes el año pasado. Y hoy tenemos flexibilidades de cambio para quienes no tienen la prueba PCR o está vencida, y por tiempo no pueden viajar.



¿Qué prevén para el segmento del viajero corporativo?

El segmento corporativo ha tardado en volver. Las proyecciones de la Iata dicen que todavía estamos lejos para volver al estado prepandemia. Nuestro objetivo es mantener la creación de confianza para que este segmento regrese. No diría que no va a regresar, porque las grandes corporaciones están evaluando cuándo vuelven sus ejecutivos a los aviones. En la medida en que la vacuna se masifique, habrá más confianza para restablecer la industria.



Pero muchas empresas ya vieron que en la virtualidad se puede ahorrar en viajes…

Todos estamos inmersos en este nuevo mundo. Definitivamente va a tener un impacto. Habrá empresas que tomen decisiones drásticas y otras que no. Pensaría que la presencialidad en los negocios va a seguir existiendo, aunque probablemente sea en un porcentaje menor.



¿Qué metas tienen para 2021 en movilización?

La expectativa es mantener un porcentaje de ocupación sostenido sobre el 60 por ciento. Durante la pandemia se firmó una alianza de código compartido con Jet Blue. La idea es que el pasajero haga una sola compra y pueda, si hay un servicio que no estamos operando, volar por esta aerolínea con el código de American Airlines.



