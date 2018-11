Los 25 negocios que se han cantado en Colombia durante noviembre

En lo corrido del 2018, las movidas empresariales en el país se acercan a 11 billones de pesos.



A continuación las transacciones que han anunciado este mes y recopiladas por EL TIEMPO.

1. La ‘fintech’ colombiana Sempli recibió 5,7 millones de dólares provenientes de BID LAB -laboratorio para el desarrollo del Grupo BID, antes Fondo Multilateral de Inversiones, Fomin- y del grupo holandés Oikocredit.).



2. La compañía estadounidense CyrusOne realizó una inversión de 12 millones de dólares, a cambio de una participación del 10 por ciento en el capital accionario, de las firmas Odata Brasil y Odata Colombia.



3. Scotiabank y el fondo de capital de riesgo estadounidense QED Investors, realizaron una inversión en la ‘fintech’ Zinobe, que también presta dinero en línea.



4. El grupo español Quirónsalud alcanzó un acuerdo con los actuales accionistas de Clínica Medellín, para la adquisición de la mayoría de su capital.

Colombia tiene un sistema hospitalario fragmentado y con potencial de crecimiento, al que se puede aportar valor, tecnología y experiencia de gestión FACEBOOK

TWITTER

El conglomerado europeo dijo que la adquisición supone la entrada a Colombia, un país con un sistema hospitalario altamente fragmentado y con gran potencial de crecimiento, al que puede apoyar en su desarrollo aportando valor, tecnología y experiencia de gestión.



Clínica Medellín, fundada en los años 40 y con una facturación cercana a los 180.000 millones de pesos, cuenta actualmente con 2 hospitales, 185 camas y 12 quirófanos.

5. Synlab Diagnósticos Globales, que se enfoca en sector de servicios médicos, principalmente radiografías, adquirirá el 100 por ciento de las acciones de la firma Botero Sanín S.A.S. (dueño de Botero Sanín Laboratorio Clínico).

6. En el segmento de prestación de servicios hospitalarios, como tratamientos cardiovasculares, la compañía Avidanti adquiere el 85 por ciento del capital de la sociedad Angiografía de Colombia.



7. La sociedad Immunotec Colombia, que es controlada por la mexicana Immuno Holding Sapi, abrió operaciones en Colombia. La firma foránea se dedica a la producción y comercialización de productos naturales, nutricionales y derivados lácteos aislados del suero de la leche, mediante el sistema de venta directa.



8. Por 10,3 millones de dólares, la canadiense Chemesis International firmó una carta de intención vinculante para adquirir el ciento por ciento de las acciones de la firma colombiana de cannabis medicinal La Finca Interacviva-Arachna Med.



9. Wayland Group (Canadá) firmó un acuerdo para comprar la firma Colma Pharmaceutical. Como parte de la operación, la firma compradora emitirá acciones propias en favor de los vendedores, por 17 millones de dólares.



10. La compañía canadiense Organto Foods, un proveedor de frutas y verduras orgánicas, firmó un acuerdo para adquirir la firma Medicannabis S.A.S. (Colombia).La firma local se encuentra en una etapa avanzada de la obtención de licencias para cultivar y procesar marihuana con fines terapéuticos.



11. La firma VerdeMed Holdings planea utilizar los ingresos de la oferta de acciones para completar adquisiciones de activos en Colombia y Brasil y ampliar sus planes de negocios. La compañía tiene, entre otros, derechos para adquirir una participación significativa de las acciones de un productor colombiano licenciado de cannabis medicinal, que actualmente cuenta con una instalación de extracción industrial y de cultivo de 279 metros cuadrados de área.



12. Green Pharma Colombia, que se enfoca en el cultivo y extracción de aceite de cannabis y la producción de tinturas, cremas, champú, cremas para la piel y otros productos de belleza fue adquirida por la firma estadounidense USA Real Estate Holding.



13. Broadway Gold Mining Limited anunció la firma de un acuerdo vinculante con Medcolcanna -un emisor privado establecido bajo leyes de Islas Vírgenes Británicas- y así tomar el control de dicha compañía. Medcolcanna S.A.S., filial de Medcolcanna en Colombia, está en el proceso de establecer operaciones.



14. La compañía canadiense Khiron Life Sciences (KLS) concretó el acuerdo para adquirir el Instituto Latinoamericano de Neurología y Sistema Nervioso (Ilans), con clínicas especializadas en Bogotá en tratamiento del dolor y desórdenes del sueño. Al momento del cierre final, Khiron pagará 15,5 millones de dólares en acciones y efectivo a los actuales dueños de la institución médica criolla.



16.Redfund Capital Corporation firmó una opción para comprar el 30 por ciento de las acciones de Biominerales Pharma Colombia, firma de cannabis medicinal, que en trámite de licencias que le permitirán cultivar, procesar y exportar aceite extraído de esa planta.



17. La compañía estadounidense Sun Valley, firma subsidiaria de Cargill, prevé adquirir la empresa colombiana Campollo. La multinacional estadounidense, uno de los grupos de agroalimentos más grandes del mundo, como anticipó EL TIEMPO, adquirió hace algunos meses a Pollos Bucanero, a través de Cargill Colombia Foods Holding. Tanto Bucanero como Campollo se enfocan en el levantamiento de pollitos para su posterior sacrificio y consumo como proteína.



18. Aviagen Group Holding, que es un conglomerado subsidiario de EW Group (Alemania), prevé adquirir, directamente o mediante compañías o vehículos fiduciarios controlados, el 90 por ciento de las acciones en circulación de la compañía Avícola Colombiana (Avicol), que es de la familia Robayo (segunda generación de los fundadores de Kokoriko-Avesco). El negocio no incluye el 10 por ciento que tiene en la firma colombiana la compañía Avidesa Mac Pollo.



19. Griffith Foods, un fabricante de salsas y aderezos con planta en Antioquia, adquirirá acciones y posteriormente capitalizará a Inversiones Vallejuelo, que por su lado procesa frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos. Tras concretarse el par de operaciones, Griffith Foods tendrá el 60 por ciento de las acciones en circulación de Inversiones Vallejuelo.



20. La compañía canadiense AM Resources Corporation adquirirá, a través de AM Resources (Colombia), el 60 por ciento de una concesión en el municipio de La Esperanza (Norte de Santander), que es propiedad de Biominerales Colombia, que a su vez es subsidiaria de la firma Asfaltitas Colombiana.



21. Inversionistas liderados por el fondo Australis Partners adquirirán el 50 por ciento de Alianza Fiduciaria y Alianza Valores, en manos de Advent International. Australis y el actual dueño del otro 50 por ciento de Alianza, la Organización DeLima, administrarán en unión inversiones colectivas



22. Celsia, empresa de energía del Grupo Argos, anunció que, a la fecha, alcanzó el control del 57,6 por ciento de la firma Begonia Power, negocio que había sido acordado desde el 2016, para el codesarrollo de cuatro proyectos eólicos en el norte de Colombia, que incluyen la compra gradual de participación accionaria hasta llegar al ciento por ciento de dicha sociedad. Los proyectos están ubicados en La Guajira.



23. La firma española Alinto International S.L.U. va tras un contrato de permuta para adquirir las totalidad de las acciones de las concesionarias de vehículos ColWagen y ColYong, que son propiedad de Insa Holdings S. A. y Mercantil de Inversiones Arango y Cía. S.A.S. De esa manera, la firma europea adquirirá el control directo sobre ColWagen e indirecto sobre Colyong.



24. Como parte de un acuerdo de colaboración que firmaron recientemente a nivel mundial, GFK Retail & Technology -subordinada de la compañía alemana GFK , la investigadora de mercados más grande de Alemania- adquirirá las bases de datos tres años anteriores del mercado de ventas por escáner (‘scantrack’, por su denominación en inglés), que son autoría y propiedad de A.C. Nielsen Colombia



25. BtoBet lanzó su plataforma betalfa.co para operar el negocio de juegos de azar y apuestas en línea, tras obtener la licencia de Coljuegos. BtoBet es una empresa establecida en Malta hace 20 años con el objetivo de desarrollar ‘software’ para entretenimiento, telecomunicaciones, comercio electrónico y servicios financieros.



ROLANDO LOZANO GARZÓN-

ECONOMÍA Y NEGOCIOS