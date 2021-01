Interjet, a pagar $ 219,4 millones por falta de atención a usuarios

Una nueva sanción a una de las compañías aéreas que opera en Colombia acaba de imponer la Superintendencia de Transporte. En esta ocasión la sanción, por más de 219,4 millones de pesos, recae sobre la sociedad ABC Aerolíneas S.A. de C.V. (Interjet), por no acatar las órdenes de la autoridad del mercado de corregir fallas en la atención de los usuarios, quienes se venían quejando ante las fallas en el servicio que esta compañía les prestaba.



"Tras realizar la respectiva verificación del acatamiento de las órdenes impartidas, la entidad pudo establecer que Interjet no cumplió con lo dispuesto en la normatividad mencionada, y por lo tanto se impuso una sanción de $219.450.750, correspondientes a 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes", indicó la entidad.



Aclaró, además, que la compañía cuenta con recurso de reposición y apelación, y un nuevo plazo de 15 días hábiles para el cumplimiento de las órdenes impartidas, que de no ser acatadas podrán acarrear una nueva sanción.



La entidad emitió esas órdenes luego de recibir 64 denuncias de ciudadanos indicando la dificultad de contactar con la sociedad para indagar sobre sus vuelos, cambios de itinerario, información sobre reembolsos y situaciones en general.



Ante esa situación, y luego de verificar lo denunciado, en noviembre del año pasado, la Supertransporte emitió varias órdenes a Interjet, que incluían emitir y difundir un comunicado de prensa que indicara a los usuarios los canales y horarios de los que dispone la aerolínea para recibir y atender, de manera oportuna, las peticiones, quejas y reclamos presentados por los usuarios; aclarar sí se encuentra en proceso de cancelación del permiso de operación ante la autoridad aeronáutica, y presentar e implementar un plan de atención a usuarios, entre otras.



“Desde la Superintendencia de Transporte estamos oyendo permanentemente a los usuarios de los distintos modos de transporte, y emitiremos las órdenes y requerimientos que haga falta para asegurar el cumplimiento de los derechos de los usuarios. Por eso, en casos en donde se emiten órdenes administrativas que no se realizan, acudimos a medidas más drásticas, buscando que las compañías presten un servicio idóneo y de calidad, acorde a lo que esperan y necesitan los colombianos”, manifestó el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón Almanza.

Sometimiento a control

Según la entidad, vencido el término otorgado para el acatamiento de cada una de las medidas, y previa solicitud de explicaciones a la aerolínea, en donde se indagó sobre los motivos de su rebeldía y que tampoco fue atendido; se procedió a imponerle la multa.



Y aclaró que eso no implica que la aerolínea se haya relevado del cumplimiento de la medida administrativa, por lo que se le concedió el término de 15 días hábiles a partir del día siguiente a la notificación del acto administrativo que la sancionó, para que acredite el cumplimiento de lo ordenado, so pena de hacerse acreedor a la imposición de otra multa por su renuencia.



En caso de que la aerolínea incumpla el nuevo plazo otorgado por la SuperTransporte, podría hacerse acreedora de una nueva multa hasta por 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.



También indicó la Supertransporte, que en ejercicio de sus competencias de supervisión subjetiva, viene recaudando elementos probatorios y adelantando diferentes actividades que pueden dar como resultado la orden de sometimiento a control de la sucursal en Colombia de Interjet.



Bajo este escenario, que se limitaría la enajenación o venta de sus bienes, se podrían promover planes de mejoramiento frente a situaciones críticas de orden económico, administrativo, contable o jurídico, remover los administradores de la empresa, o incluso, convocar a un proceso de insolvencia ante la Superintendencia de Sociedades.

