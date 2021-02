Empresas ganadoras y perdedoras que dejó la pandemia en el mundo

La pandemia profundizó brechas en casi todos los ámbitos durante el 2020, y el empresarial no fue la excepción, pues mientras que la crisis económica impulsó pérdidas millonarias en una gran cantidad de industrias, la realidad de la coyuntura convirtió a otras en las grandes ganadoras del año.



En este sentido, un sector que claramente se vio beneficiado durante el 2020 fue el de las grandes tecnológicas, que en algunos casos registraron unas cifras récord a pesar de que la mayoría de los países vieron cómo descendían sus PIB nacionales.

Para dar algunos ejemplos, Amazon duplicó durante la pandemia sus beneficios hasta llegar a los 21.331 millones de dólares, desde los 11.588 millones de dólares que registró un año antes, impulsada por el auge del comercio electrónico.



Por su lado, Apple presentó sus resultados para el último trimestre del año, en los que anunció ingresos por 111.440 millones de dólares, lo que supuso un alza de 21 por ciento con respecto a 2019. Mientras tanto, sus ganancias casi llegaron a los 29.000 millones de dólares.



Las cifras de beneficios y ventas han llevado la capitalización bursátil de Apple hasta los 2,3 billones de dólares, lo que la convierte en la empresa con mayor valor en el mercado del mundo.

Pero estas no son las únicas. Alphabet, matriz de Google, logró ganancias por 33.440 millones de dólares, lo que supone un 17,25 por ciento más durante la pandemia, mientras que sus ingresos crecieron 12,77 por ciento. Facebook, de otro lado, incrementó su beneficio en casi 58 por ciento, hasta los 29.246 millones.



Cabe decir que no solo las tecnológicas registraron un año positivo en cuanto a sus ganancias empresariales. Por ejemplo, las farmacéuticas que están relacionadas con el desarrollo de las vacunas también presentaron buenas cifras.



El caso más representativo quizá es Pfizer, que incrementó 41 por ciento sus ganancias durante el año pasado hasta los 9.616 millones de dólares, al tiempo que dejó claro que espera que la vacuna suponga el 25 por ciento de su facturación.



Aunque la vacuna de Novartis no siguió con sus investigaciones, la firma incrementó sus beneficios un 13 por ciento, mientras que la firma Roche aumentó sus ganancias un 17 por ciento gracias a sus pruebas diagnósticas.

La otra cara

Mientras que sectores como el tecnológico y el farmacéutico han presentado buenos resultados durante la pandemia, la otra cara de la moneda la reflejan algunas empresas como las petroleras, uno de los sectores más afectados en el 2020 a causa de la menor demanda de la materia prima y su desplome en el precio durante el año.



El más reciente turno fue para Shell, que anunció unas pérdidas por valor de 21.700 millones de dólares en el 2020, que se suman a las cifras negativas que registraron en días anteriores algunas de sus competidoras.



La británica BP informó un saldo en rojo de 20.300 millones y ExxonMobil indicó que sus pérdidas alcanzan los 22.400 millones de dólares, lo que implicó su primera contracción anual de la historia, al tiempo que la estadounidense Chevron también terminó en rojo, con un balance negativo de 5.500 millones de dólares.



En el resto de sectores se ven comportamientos dispares: la gasífera Naturgy cerró el 2020 con pérdidas por 422,3 millones de dólares, mientras que la alemana Siemens tuvo una ganancia 27,4 por ciento superior a la al año anterior. En el lado financiero, el Banco Santander anunció pérdidas de 10.500 millones de dólares en la pandemia.



Eso sí, cabe destacar que también hay tecnológicas con números negativos. Un ejemplo es la firma de streaming de música Spotify, que tuvo pérdidas por 700 millones de dólares, mientras que la finlandesa Nokia, que hace unos años era el líder mundial en el mercado de celulares, en el 2020 registró pérdidas 2.431 millones de euros en sus resultados.

