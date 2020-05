‘Apps’ de transporte privado se replantean en la cuarentena

Con el aislamiento preventivo, miles de conductores que se ganaban la vida a través de plataformas de transporte privado quedaron en la incertidumbre y sin esta fuente de ingresos que representaba, para muchos, la única forma de subsistir y de llevar dinero a sus casas.

Según cifras de las plataformas, cerca de 90.000 conductores trabajaban a través de sus aplicaciones de conexión de transporte. Por lo tanto, entre tantas dificultades decidieron reinventar cómo operaban.



Dentro de esas iniciativas nació la idea de Beat Envíos, un nuevo servicio que presta la plataforma y en el que los conductores, en lugar de llevar personas, prestan un servicio de mensajería de diferentes productos y objetos desde sus vehículos.



Según José Fernando Ibáñez, conductor de Beat Envíos, las primeras tres semanas de la cuarentena fueron muy difíciles, “yo trabajaba con aplicaciones en mi vehículo, pero ya no estaba funcionando ninguna”.



Y no fue hasta el 6 de abril, Viernes Santo, recuerda Ibáñez, que le llegó un comunicado de Beat en el cual le contaban que podía regresar a trabajar con la aplicación, pero esta vez a través de la modalidad de envíos.



“El día siguiente al que me llegó el mensaje empecé a trabajar y la verdad es que me ha ido muy bien. He transportado absolutamente de todo: mercados, tortas, regalos. Y los ingresos son bastante buenos”.



Ibáñez vive en Suba y generalmente hace servicios cerca de su hogar, pero hay momentos en los que se tiene que desplazar más. Sin embargo, cuenta que con la ciudad vacía es rápido.



En cuanto a los productos que pueden llevar no hay muchas restricciones: productos que puedan ensuciar o dañar el carro, objetos mal empacados, personas o animales.



Este servicio se encuentra disponible en Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y Pereira. “Beat Envío nace no solo para ser una solución de envío de productos de una persona a otra, sino también está pensado para pequeñas y medianas empresas que han visto un aumento en la demanda de sus productos”, explican desde la plataforma.

Para Ánderson Alexánder Gómez, conductor de Beat, la llegada de Beat Envío fue un alivio enorme. “Llevaba dos semanas en las que no podía hacer nada, yo buscaba en otras aplicaciones, pero en ninguna se podía trabajar. Para mí las plataformas eran mi sustento”.

Nuevas soluciones

Por su parte, desde Uber habilitaron un nuevo servicio llamado Essentials, a través del cual volvieron a operar y aseguran que buscan brindar un servicio que le permita a los sectores autorizados a salir una alternativa para movilizarse por la ciudad alquilando un vehículo que también esté autorizado para circular.



Dentro de las medidas que la aplicación está tomando se encuentran la verificación constante del uso de tapabocas por parte del conductor y de todos los protocolos de bioseguridad.



Beat afirma que, en medio de la coyuntura, pueden ayudar en la reactivación de la economía “sirviendo como plataforma de soluciones de movilidad y prevención de contagio, solución de autoempleo y contribución para incrementar el recaudo fiscal”.



Entre sus propuestas están contribuir a la reactivación económica del país, ya que es una alternativa para que miles de personas generen ingresos al prestar servicios de movilidad o mensajería. Además, ser un apoyo para las autoridades y empresas a la hora de crear planes de movilidad en los que el riesgo de contagio sea menor.



“Buscamos que los usuarios conductores puedan continuar teniendo una alternativa de ingresos, el 50 por ciento de ellos dependen principalmente de estos ingresos, y seguir proporcionando soluciones para los usuarios en materia de movilidad o mensajería inmediata”, señaló Alejandro Arbeláez, gerente de Beat Colombia.



Otras compañías como DiDi y Cabify fortalecieron sus servicios de taxi y han apoyado a los profesionales de la salud con bonos y viajes gratuitos durante la cuarentena y se siguen reinventando para seguir funcionando a pesar de la crisis que se está viviendo en el país y el mundo.



