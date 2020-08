Grandes empresas que aguantan y mejoran sus resultados en plena crisis

Aunque la pandemia de covid-19 ha golpeado con fuerza la economía colombiana –el producto interno bruto se contrajo un histórico 15,7 por ciento en el segundo trimestre del año–, no en todas las empresas la crisis económica generada por el virus ha impactado con la misma intensidad.



Fortaleza del dólar, alta demanda, mejora de la producción, menores gastos y estabilidad de los mercados externos contribuyeron, en buena medida, a que los resultados de algunas empresas cerraran en terreno positivo pese a las adversidades.

Un análisis realizado por la comisionista Casa de Bolsa a un conjunto de compañías da cuenta del comportamiento de esos resultados en el actual entorno.



El Grupo Nutresa, que cerró su segundo trimestre del año con un crecimiento del 39 por ciento anual en sus ganancias y ventas cercanas a los 2,7 billones de pesos, 11 por ciento por encima de las obtenidas en similar periodo del 2019, está entre las ganadoras.



Según la comisionista, las mayores ventas estuvieron impulsadas por “la dinámica positiva en los segmentos defensivos, sumada al comportamiento sobresaliente a nivel internacional en volúmenes, y la devaluación del peso colombiano”. Sin embargo, las ventas en Colombia solo crecieron 1,8 por ciento anual, impulsadas por las compras de productos de la canasta familiar.



Y si bien la tasa de cambio golpeó los costos de materias primas, este efecto fue compensado por un adecuado control de gastos, eficiencias y productividad, permitiendo que su ebitda (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) creciera 12,9 por ciento anual.ISA, Celsia y Mineros se encuentran entre las empresas que también han logrado soportar lo más agudo de esta crisis económica.

Los analistas de Casa de Bolsa indicaron que estas se vieron favorecidas por la optimización de activos inmobiliarios en Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista

El balance trimestral de Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) muestra que sus ingresos operacionales aumentaron 29,5 por ciento anual en dicho periodo, mientras que su utilidad lo hizo en 45,4 por ciento, a 550.400 millones de pesos. El ebitda de la compañía creció 40,5 por ciento respecto al segundo trimestre del 2019.



Los ingresos fueron impulsados “por la entrada en operación de proyectos de transmisión de energía en Colombia, Chile y Perú, la mayor fortaleza del dólar y un control de costos y gastos de operación, administración y mantenimiento”.

Al referirse a las utilidades, los analistas de Casa de Bolsa indicaron que estas se vieron favorecidas por la optimización de activos inmobiliarios en Companhia de Transmissão de Energia Eletrica Paulista (ISA CTEEP).



En Celsia, por su parte, pese a que sus ingresos operacionales del periodo tuvieron una leve caída del 2,4 por ciento anual, las ganancias de la controladora se dispararon 362 por ciento, a más de 73.000 millones de pesos. Su ebitda lo hizo en un 8,8 por ciento en ese segundo trimestre del año.



La caída de los ingresos se debió, en mayor medida, a la caída del 44,3 por ciento registrada en Centroamérica, donde la compañía no cuenta con contratos con las distribuidoras. Caso contrario a lo ocurrido en Colombia, donde los ingresos se mantuvieron estables, gracias a “los mayores precios de energía en bolsa y los contratos, que compensaron la reducción de la venta de energía”, dicen los analistas.



El buen desempeño de este grupo de firmas durante la pandemia lo cierra Mineros, que reportó un incremento de 179,2 por ciento anual en sus ganancias, a 6,7 millones de dólares (unos 26.000 millones de pesos), mientras que sus ingresos lo hicieron a un ritmo del 35,1 por ciento. El ebitda, a su vez, creció 82,1 por ciento anual en el segundo trimestre del 2020.



“Los ingresos operacionales estuvieron favorecidos de manera importante por el buen desempeño del precio del oro en el trimestre”, señala el análisis de Casa de Bolsa, que también destaca el repunte de la producción minera, sobre todo en Colombia (37,3 por ciento), debido a la recuperación de la producción aluvial, y de Nicaragua (3,9 por ciento).

Finanzas y construcción

Este segundo trimestre tampoco fue negativo para el Grupo Sura, que logró recuperarse luego de un débil desempeño en la primera parte del 2020. Reportó una utilidad de 244.000 millones de pesos, monto inferior en 29,6 por ciento al del mismo trimestre del 2019.



Los ingresos, a su vez, también cayeron, pero en menor proporción, solo 1,6 por ciento anual a cerca de 5,3 billones de pesos.



Pese a esa menor dinámica, los analistas destacaron la mejora trimestral del desempeño operacional, el crecimiento de 3,9 por ciento de las primas emitidas por Suramericana, una contracción en el nivel de siniestralidad –de 40,2 por ciento frente al primer trimestre del 2020 y de 17,8 respecto al segundo trimestre del 2019– y un crecimiento de los ingresos por inversiones.



Pero la pandemia no fue tan benevolente con el Grupo Argos, que vio caer su ganancia neta en 92 por ciento anual en este periodo.



Lo anterior, como “consecuencia de la menor dinámica del negocio cementero y el escenario retador que presenta el negocio de las concesiones con Odinsa, la cual sufrió un fuerte impacto, sobre todo en sus concesiones aeroportuarias, dada la limitante de transporte aéreo a nivel local e internacional”, dicen los analistas de la comisionista.



En El Cóndor, el impacto no fue tan negativo. Si bien sus ingresos se redujeron 14 por ciento, la empresa logró una utilidad de 7.435 millones de pesos, luego de los 68.306 millones de pérdidas del segundo trimestre del 2019. Este resultado fue impulsado, principalmente, por el ingreso no recurrente de la disolución de su negocio Industria Selma.



