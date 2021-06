‘El reto, que la SAE le genere a la Nación más de $ 1 billón por año’

Con cerca de 46.000 activos bajo su tutela -muebles, inmuebles y empresas incautadas a quienes actúan al margen de la ley- valorados en unos 8,3 billones de pesos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está hoy en el radar de quienes buscan recursos que permitan subsanar parte de los daños económicos y sociales causados al país por la pandemia.



No es de extrañar que la entidad esté entre esas opciones, pues en seis años y medio ha logrado unos 2,34 billones de pesos con la venta de algunos activos que han sido objeto de extinción de domino. Además, se espera que con la gestión de este año y la del 2022 esa suma se incremente en otros 1,5 billones, consolidando a la SAE como un gran generador de recursos para la Nación, según Andrés Avila Avila, su presidente.



En entrevista con EL TIEMP0, el directivo dijo que, sin duda, buena parte de estos recursos van al presupuesto de la Nación, pero que dada la característica de los activos, su proceso de venta no es sencillo ni mucho menos rápido, lo que hace lenta la transferencia de lo recaudado.



Por eso, en el proyecto de reforma tributaria que el Gobierno presentará al Congreso, se incluyen varios artículos que le darán mayores herramientas y dientes a la Sociedad para que todo ese proceso de enajenación de activos ilícitos incautados sea más rápido y eficiente, y de esta forma, la Nación pueda contar con los recursos para atender las necesidades en medio de la pandemia.

Andrés Ávila Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)



¿Cuál es la realidad de los activos que maneja la SAE?

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) hoy en día es la inmobiliaria que administra bienes de origen ilícito más grande del mundo, cerca de 28.000 inmuebles en todo el territorio nacional. Pero además, somos un holding de industria con 1.746 sociedades en 17 sectores de la economía, de las cuales 810 están activas, que generan más de 3.100 empleos directos, otros 800 indirectos. Este portafolio está valorado en unos 8,5 billones de pesos.



¿Por qué esta cifra difiere tanto de los 19 billones que estiman otros sectores?

Cuando damos los valores de nuestro portafolio tenemos en cuenta los avalúos catastrales de los inmuebles y los valores patrimoniales de las sociedades, luego los actualizamos con avalúos comerciales de las lonjas y, en sociedades, por los estudios de las bancas de inversión. Nos limitamos a dar información sobre estas cifras, otros valores pueden proyecciones o cálculos que hacen las autoridades al momento de las incautaciones, pero la realidad es el número que le estoy dando.



¿Qué tan viable es que el producto de la venta de los activos que tiene la SAE vaya a atender las necesidades de recursos que dejó la pandemia, como algunos lo proponen?

De hecho hoy contribuimos a esos propósitos porque hemos transferido a la Nación más de 635.000 millones de pesos en los últimos años, recursos que han ido a fortalecer la lucha contra las drogas y el crimen organizado, inversión social, acceso a tierras y apoyo a víctimas. La SAE puede sin lugar a dudas aportar más, pero lo que hay que explicarle al país es que hay unos retos importantes para vender esos activos y para encontrar quien los compre.



Para ello tenemos que ser muy atractivos hacia el mercado inmobiliario y de los fondos de inversión para que se animen a invertir en estos activos. Por eso estamos trabajando de la mano con el ministro de Hacienda para llevar al Congreso una reforma que nos dé mayores herramientas para acelerar todos nuestros procesos de cara a la venta de esos bienes.



En qué va esa iniciativa...

En el proyecto legislativo que presentará el Gobierno se incluyen varios artículos que atacan cinco rentes. El primero, procesos de valoración que nos permitan tener fórmulas objetivas para valorar tanto inmuebles como sociedades de manera más eficiente, pero al mismo que generen descuentos y políticas comerciales que hagan atractivos esos activos esos activos.



Lo segundo es mejorar todos los procesos de saneamiento tanto en lo catastral como en lo jurídico de estos activos para garantizar seguridad jurídica a los compradores. Un tercer elemento es crear líneas de crédito especiales para las personas que quieran invertir con nosotros; también trabajamos en la generación de incentivos para nuestros arrendatarios, y por último, mecanismos que nos permitan tener otras opciones para enajenar tempranamente un mayor número de bienes.



¿Cuánto ha obtenido la SAE de estas extinciones?

La SAE se ha venido consolidando como uno de los principales gestores de recursos de la Nación. Pasamos de recaudar 145.000 millones de pesos en 2015 a tener recaudos de más de un billón en los últimos dos años. Parte de la discusión está en cómo le podemos garantizar al país que la SAE produzca ese valor en una sola vigencia y no en varias, con políticas comerciales agresivas y que nos ayuden a comercializar un mayor número de inmuebles y sociedades.



¿Cuáles son los activos que siguen en la lista de venta?

Estamos en mesas de trabajo con Barranquilla para valorar y poner en venta la Triple A, y así como esa sociedad estamos valorando otras en los sectores de minas, agro y transporte, que sumadas podrían costar más de un billón de pesos. Además, este año buscamos, en venta de inmuebles, muebles y monetización de divisas, 497.000 millones; en el 2022 la meta es poner en venta activos por unos 3 billones para buscar 1 billón en recaudos. La SAE se tiene que consolidar como una empresa que le genere a la Nación un billón de pesos anuales, ese es el gran reto.



¿Todo el producto de las ventas va para la Nación?

No, ese es otro aspecto a tener en cuenta. Luego de constituir las reservas técnicas por la enajenación temprana de bienes que aún no tienen sentencia de extinción de dominio y de garantizar los gastos del Frisco (Fondo para la Rehabilitación Social y Lucha contra el Crimen Organizado) y su administrador, estos recursos tienen por ley destinaciones específicas, principalmente orientadas a la lucha contra las drogas y el crimen organizado.



Al Gobierno Nacional se le gira el 40 por ciento, a la Rama Judicial un 25 por ciento, a la Fiscalía un porcentaje igual y a la Policía Nacional el 10 por ciento. Dentro de la política de drogas el Consejo Nacional de Estupefacientes también ordena la destinación de unos recursos del Frisco, entre otros al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, los cuales en los últimos cinco años han recibido 152.000 millones de pesos.



¿Cuánto hay en reservas técnicas?

Muchos de estos activos se venden vía enajenación temprana, por lo que se tiene que constituir una reserva técnica, sobre el ciento por ciento de la venta para atender las devoluciones que sean ordenadas por los jueces. En sociedades se guarda el 50 por ciento y se distribuye el otro porcentaje, y sobre inmuebles el 30 por ciento y se reparte el 70 por ciento. Hoy esas reservas suman más de un billón de pesos, pero en la medida que haya sentencia de extinción de dominio esos recursos también se pueden distribuir.



¿Y han tenido que devolver activos?

Tenemos más de 1.900 órdenes de devolución en proceso, esto nos obliga a generar los estados de cuenta de cada uno de los activos para responder por la productividad que tuvieron en el tiempo de administración de la SAE o de la DNE. Es clave que el país sepa que tan solo el 13 por ciento del portafolio está extinto, quiere decir que sobre el 87 por ciento debemos atender cualquier decisión judicial que se presente.



¿Cuánto tarda hoy la venta de un activo en manos de la SAE?

Los tiempos en los procesos de extinción de dominio se están tomando en promedio 10 años, pero hay casos, como Drogas La Rebaja, que completan más de 20 años y otros activos incluso superan los 30 años. Por eso la enajenación temprana es nuestra principal herramienta y se han autorizado más de 8.000 activos para venta anticipada. Después de todos los saneamientos, un predio en la SAE se puede demorar, por lo menos, entre 6 y 48 meses en ser comercializado, depende de los tiempos de absorción del mercado, su tipología y el precio, entre otros factores.



En ese proceso de saneamiento ¿con qué obstáculos se han encontrado?

Tenemos más de 3.000 activos valorados catastralmente en 500.000 millones, en donde sus áreas físicas no corresponden con la información jurídica, esto por cuanto sus procesos de registro han tenido toda serie de ilicitudes que debemos sanear antes de valorarlos y ponerlos en venta. Estos trámites se realizan ante las oficinas de catastro de cada municipio y requieren de tiempos importantes; Otro tema es la consecución de las piezas procesales para identificar correctamente estos activos; producto de los desórdenes de archivo del pasado, hoy es un verdadero reto conseguir esa información, pero estamos trabajando de la mano de la Fiscalía y la Rama Judicial para subsanar estos inconvenientes.



¿Cuáles son los activos más valiosos en la SAE?

CI Calizas y Soman son dos sociedades con operación minera en Maceo Antioquia donde se construyó la plata de Cemex. También está la Triple A de Barranquilla, Drogas La Rebaja (la marca y 980 establecimientos de comercio) y el Grupo Grajales, clave en el sector inmobiliario, agroindustrial y el hotelero. En materia de inmuebles tenemos uno en Mamonal, Cartagena, valorado en más de 400.000 millones de pesos y lotes en Cali, Bogotá, Barranquilla y Medellín.

‘Tatequieto’ a la corrupción y a los desfalcos

Hace más de seis meses la SAE inició un trabajo importante de auditorías de la mano de la Contraloría General de la Nación, a cada una de las sociedades administradas, que no solo han servido para tomar decisiones claves y a hacer más eficiente la administración de los bienes incautados, sino que, además, ha permitido la detección de desfalcos, detrimento patrimonial y mala administración por parte de los depositarios.



Según Andrés Ávila, presidente de la entidad, el valor de estas defraudaciones asciende a más de 30.000 millones de pesos, frente a las cuales ya se hicieron las respectivas denuncias, iniciado procesos judiciales y removido a algunos depositarios investigados y judicializados.



“Hemos encontrado sociedades donde algunos depositarios han sacado recursos por más de 10.000 millones de pesos, en otras se han muerto más de 1.200 semovientes, se han celebrado contratos que no tienen que ver con las sociedades y no se generan utilidades para SAE”, precisó el funcionario.



Para ponerle un ‘tatequieto’ a estas malas prácticas se creará un grupo especial de investigación de delitos con el apoyo de la Fiscalía y la Policía para realizar operaciones encubiertas a algunas sociedades, investigar a los depositarios y determinen que lo que hacen corresponde a la legalidad y a la productividad esperada.



Ávila también dijo se tiene en curso un plan para profesionalizar la administración de las sociedades con gerentes expertos en sus áreas y sectores, con juntas directivas, a través de la estructuración del gobierno corporativo, tableros de control para tener en tiempo real toda la información financiera de estas sociedades y maximizar sus resultados.



“De la mano con la Contraloría hemos identificado estos aspectos y generado medidas fuertes para controlar la administración de esas sociedades y recuperar los recursos extraviados, alistarlas para la venta y generar los recursos que el país necesita.





ECONOMÍA Y NEGOCIOS