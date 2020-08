Crean grupo de alto nivel para la reactivación empresarial

El Gobierno anunció la creación de un grupo de alto nivel para la reactivación empresarial, en la que participará tanto representantes del sector público y privado, el cual se encargará de escuchar, recoger, analizar y estructurar ideas y propuestas que permitan el impulso del sector empresarial y de la economía.



Así lo hizo saber el presidente Ivan Duque, durante su discurso de clausura del 5°. Congreso Empresarial Colombiano (CEC) de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), en el que también anticipó la extensión del beneficio del Paef hasta diciembre, la creación de nuevas líneas de crédito para apoyar, sobre todo, a los pequeños empresarios del país, las garantías hasta del 70 por ciento para la emisión de bonos y la extensión de las garantías que viene otorgando para respaldar préstamos, pero ahora también para créditos de capital de trabajo.



El Mandatario le dijo a los empresarios que su gobierno no va a descansar ni a escatimar en ningún esfuerzo para identificar las soluciones que contribuyan al fortalecer el espíritu empresarial del país.



"Nunca hemos dudado de la defensa del espíritu empresarial. En épocas de populismo y demagogia, es muy común escuchar voces que quieren estigmatizar al sector empresarial para generar una fractura entre ricos y pobres o entre mayorías y unos pocos, con el propósito de cabalgar hacia el poder. No dejaremos de hacerlo nunca, porque entendemos que una sociedad solo se transforma cuando logra hacer del factor empresarial, un factor que genera desarrollo, compromiso y aprehensión”, indicó.



El Presidente también recordó el compromiso que ha adquirió su Gobierno para crear las condiciones necesarias que hagan que el país sea un imán para la inversión extranjera y que trabajan para que algunas empresas extranjeras puedan traer sus plantas de producción al país.



En ese sentido, precisó que la inversión es un aspecto fundamental para la recuperación de la economía, razón por la cual se dispuso de un monto de 100 billones de pesos para impulsar los proyectos de infraestructura que están previstos para los próximos dos años.



Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, no solo hizo énfasis en la necesidad de fortalecer el compromiso de apoyo al sector empresarial colombiano sino también el la urgencia que tiene el país de generar oportunidades para creación de puestos de trabajo en medio de la actual coyuntura.



"Como país debemos generar una estrategia que permita tener cada vez más oportunidades y empleos" y advirtió sobre la importancia de estimular a los consumidores, a las empresas y al Estado Colombiano a que compren lo nuestro porque de esta manera se podrá generar mayor bienestar para las familias.



Mac Master, también llamó la atención sobre dos serias amenazas que continúan haciendole gran daño al país: la corrupción y el populismo, las cuales pueden ser, incluso, mucho más letales que la pandemia del covid-19.



Dijo que el país no puede permitir la competencia desleal, ni ninguna práctica que lesione el interés de reactivar sanamente la economía. Frente a la amenaza del populismo, subrayó que se trata de un discurso incendiario e irresponsable que busca poner en tela de juicio la legitimidad de las autoridades y le apuesta a la demolición de las instituciones.



Indicó que la sociedad como un todo deber ejercer como guardián contra esta tendencia, entendiendo que esta es una amenaza real para la libertad y la democracia, y que está construida sobre una narrativa de odio y lucha de clases.



"Debemos hacer del salvamento de empresas un propósito nacional. Unirnos en la defensa de múltiples empresas y empleos que se encuentran en dificultad en este momento, es mucho más efectivo salvar empresas existentes que crear nuevas empresas. No podemos permitir que el trabajo de tantos, por tantos años se nos vaya a ir de las manos en 6 meses", puntualizó el dirigente gremial.



