Grupo Natura dona $ 1.050 millones a la Cruz Roja  Colombiana

El Grupo Natura anunció la donación de 1.050 millones de pesos a la Cruz Roja Colombiana, recursos que serán destinados a la dotación de la red hospitalaria del país, para compra de Kit a Instituciones de Salud, Kit EPP, y Kits Carros de paro, coimo camillas, pulsioxímetros, dispositivos CPAP, flujómetros, compresores, nebulizadores, y resucitadores, entre otros elementos que permitirán fortalecer las capacidades de los hospitales priorizados por el ministerio de salud.



Estos recursos hacen parte de un plan donaciones a distintas organizaciones y gobiernos de Latinoamérica para detener el contagio y contribuir al tratamiento de pacientes con Covid-19, indicaron las directivas del grupo en Latinoamérica.



"Las empresas deben tener en cuenta que tienen un papel social, porque han recibido una autorización de la sociedad para operar. Es por eso que deben tratar de mitigar las consecuencias negativas de la pandemia. Como grupo Natura &Co, asumimos tres compromisos muy concretos desde el inicio de esta crisis humanitaria: detener el contagio, cuidar a las personas y mantener la economía circulando. La mejor manera de alcanzar estos objetivos es contribuir a la vacunación masiva de la población", dice João Paulo Ferreira, CEO de Natura &Co Latinoamérica.



Se espera con esta dotación, mejorar la capacidad hospitalaria de atención y manejo de la situación que se presenta por la emergencia de covid-19, con el apoyo técnico y logístico de la Cruz Roja Colombiana. Con esto, garantizar llegar a las regiones cuya situación de emergencia así lo amerite y atender a la población que más lo requiera.



Además de la donación de Colombia, el grupo Natura &Co ya ha concretado sus primeras donaciones en Brasil, donde la situación es especialmente crítica. En los próximos días, además, anunciará la donación de más fondos para otras acciones concretas que contribuyan a bajar el contagio y apoyar los tratamientos de pacientes covid-19 en Argentina, Chile, Perú y México. En todos los casos la prioridad es apoyar el fortalecimiento de los sistemas de salud pública de cada país para llegar a la mayor cantidad de personas posible, sin privilegios de ningún tipo.



Por su parte, Judith Carvajal de Álvarez, Presidente Nacional de la Cruz Roja Colombiana, señaló que "nuestro rol por más de 105 años de trayectoria institucional en el país, es brindar una respuesta oportuna y efectiva frente a situaciones y contextos complejos como el que está viviendo el país a cuenta del covid-19. Contamos con una amplia capacidad instalada en 31 departamentos y una fuerza humana de más de 22 mil voluntarios y 1.500 colaboradores en el territorio nacional, dispuesta para contribuir a la mitigación del impacto de esta emergencia humanitaria. Seguiremos cumpliendo nuestro mandato de prevenir y aliviar el sufrimiento humano”.