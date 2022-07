Con el ánimo de ilustrar a los inversionistas colombianos en alternativas en Estados Unidos, en el mes de julio se realizará la feria 'Invest in the United States', en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Según un estudio de National Association of Realtors (NAR), Colombia ocupó el décimo puesto, entre los países con mayores extranjeros que compraron casas en el 2021 en Estados Unidos. En 2020 tuvo la quinta posición, con 1.300 millones de dólares invertidos entre abril de 2019 y marzo del siguiente año.



"Este es un evento para personas que tienen en común la expectativa y el deseo de invertir en el exterior y que quieren tener la seguridad de conseguir un portafolio de alternativas a evaluar, con información real y verificada, llegando más allá de la que pueden obtener por experiencias de familiares o amigos", explica Adriana Martínez, gestora de esta feria. La empresaria es también la CEO de Commercial Environment Company LLC, empresa internacional dedicada a desarrollar e implementar estrategias que enlacen intereses comunes bajo un entorno comercial, que garantice una interacción de beneficios mutuos.

La feria 'Invest in the United States' se realizará este mes en:



- Barranquilla: 8 al 10 de julio en el Hilton Garden Inn

- Medellín: 15 al 17 de julio en Plaza Mayor

- Bogotá: 22 al 24 de julio en el Hotel Dann Carlton

- Cali: 29 al 31 de julio en el Centro de Convenciones Valle del Pacifico



En el marco de la feria se contará con más de 20 empresas Internacionales, entre 'realtors', empresas de financiación Inmobiliarian y consultores.



