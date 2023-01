Pese a que la pandemia del covid-19 acabó con el sueño de algunos empresarios de crecer y expandirse, a otros cuyos planes ya estaban en marcha no les quedó alternativa diferente que seguir adelante y afrontar esa difícil circunstancia.



Le sucedió a Little Caesars Pizza, compañía fundada en 1959, en Detroit (Michigan), con más de seis décadas de operaciones y presencia en 28 países. Su aterrizaje en el país coincidió con la llegada de la pandemia, y si bien esto les retrasó la apertura de sus primeros puntos, dar marcha atrás no fue una opción, según le contó a EL TIEMPO Jaime Press Eisenstein, su gerente en Colombia.



¿Cómo fue el aterrizaje en Colombia?



Colombia siempre ha sido un mercado objetivo de la compañía, ya teníamos todo planeado para empezar a inicios del 2020, pero la pandemia se atravesó y nos retrasó unos meses hasta agosto. Pese a lo duro de la coyuntura, decidimos seguir adelante abriendo las primeras dos tiendas ese mes. Dos años después puedo decir que terminamos con 14 puntos en 2022, de los cuales 10 están en Bogotá y 4, en Cali. La recepción del público frente a lo que es la propuesta de valor de la compañía ha sido muy positiva.



¿Cuál cree que ha sido ese factor que los ha posicionado en el país?



Creo que nuestra propuesta disruptiva e innovadora, pues cada una de nuestras tiendas es una pequeña fábrica de pizzas en las que preparamos diariamente la masa, la salsa hecha con tomates naturales, lo que nos lleva siempre a ofrecer a nuestros clientes un producto de masa fresca, no la recibimos de un centro de distribución congelada. Tenemos tres grandes pilares: uno es la calidad, el segundo es una de las mayores ventajas, entregamos una pizza en 30 segundos recién salida del horno. El tercer pilar es un precio competitivo que rompe un poco con lo establecido en el mercado, pues estamos, en algunos casos, casi un 45 por ciento por debajo de la competencia y todos nuestros productos son de tamaño grande.



¿Cuál ese costo promedio que los diferencia?



Todas nuestras pizzas son tamaño grande, de 34 centímetros, 14 pulgadas, 8 rebanadas, y si tomamos un referente, como la de pepperoni, iniciamos a partir de 18.900 pesos.



¿Cómo logran despachar una pizza en solo 30 segundos?



Es una realidad y está basado en la planeación. Una tienda con un equipo gerencial entrenado para planear, proyectar y ejecutar todo un proceso operacional puede lograr ese objetivo, porque le permite anticiparse a la demanda. Lo que hacemos es pronosticar, con base en nuestros sistemas de información, las pizzas vendidas por hora y sabor. Por ejemplo, si sé que en un punto un jueves entre las 11 y las 12 del día vendo 11 pizzas de pepperoni, pues estas se van produciendo y se despachan en la medida que los clientes van llegando, con una tasa de desperdicio muy baja porque somos un negocio de alto volumen, de manera que es una apuesta que la marca aprendió a hacer y encontró que es un elemento diferenciador en cuanto a consumo de pizza, llegar a un punto, probarla y que realmente esté fresca, de buena calidad y al mejor precio, sin tener que esperar mucho tiempo.

¿Qué viene para la compañía luego de superar la dura prueba de la pandemia?



Nosotros construimos tiendas mínimo de 140 metros cuadrados, estamos hablando de una infraestructura importante, lo cual genera un trabajo de mano de obra bastante importante, a lo que se suman las inversiones en adecuaciones, los equipos que se emplean, por lo que estamos hablando de una apuesta de largo plazo bastante notable.



En los próximos 5 años proyectamos abrir unas 50 tiendas más en el país —cerramos el 2022 con 14 en Bogotá y Cali—, en la mayor cantidad de ciudades a las que podamos llegar en la medida que tomemos la temperatura de cómo nos están esperando los clientes. Después de Bogotá y Cali, estamos definiendo entre Barranquilla, Cartagena y Medellín como las más seguras aperturas.

¿Cómo les fue el año pasado?



Cerramos con un promedio de ventas de unos 13 millones de rebanadas. Por punto de venta somos un negocio de muy alto volumen dadas las características de la propuesta de calidad, precio y tiempo. Hablamos de más de 300.000 clientes atendidos a través de los autoservicios y 1,5 millones de familias que este año han probado la marca.



